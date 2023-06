Zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis gaat voetballen bij Ajax: “Traantje weggepinkt”

Rafael was emotioneel toen hij hoorde dat zijn zoon na een week stage naar zijn oude voetbalclub gaat. “Ik moest een traantje wegpinken”, zegt Rafael tegen de NOS. Damián gaat komend seizoen naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelt nu nog bij de Deense club Esbjerg.

“Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Het is wel je zoon, maar ik wil ook zoveel mogelijk afstand. Aan de andere kant zijn we natuurlijk hartstikke trots.” Zelf is Rafael ook in de jeugdopleiding van Ajax begonnen. Hij maakte in 2000 op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het hoogste elftal.

Estavana en Sylvie

Damián van der Vaart is de zoon die Rafael samen met zijn ex, presentatrice Sylvie Meis kreeg. Rafael is nu samen met Estavana Polman. Zij is kort geleden naar Roemenië verhuisd waar ze woont met haar dochter (de vijfjarige Jesslynn van der Vaart). In Roemenië blaast ze haar handbalcarrière nieuw leven in.

Rafael is samen met Damián in Denemarken gebleven om aan de voetbalcarrière Van Van der Vaart junior te werken. Dámian kan het ondertussen heel goed vinden met zijn stiefmoeder Estavana, zo bleek toen hij haar onlangs in Roemenië bezocht. Damiáns moeder Sylvie Meis is ook goed met Estavana en Rafael.

Terug naar Amsterdam

De overstap van Damían betekent zeer waarschijnlijk dat hij met Rafael naar Amsterdam verhuist. Estavana en dochter Jesslynn zullen daar dan uiteindelijk ook weer naartoe komen.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Rafael van der Vaart (@rafaelvdvaart) op 18 Jun 2023 om 8:47 PDT

Bron: NOS