Zorgelijk nieuws: Rob de Nijs (80) is met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Dat het met de gezondheid van Rob de Nijs niet goed gaat, weten we helaas al even. Vorige zomer gaf de zanger nog een reeks afscheidsconcerten in de Ziggo Dome, waarbij zijn trouwe fans een emotionele avond beleefden. Na dit afscheid trok de zanger zich terug met zijn gezin.

Rob de Nijs naar ziekenhuis

In het bijzijn van zijn gezin werd Rob op donderdagavond onwel, zo meldt het ANP via zijn management. Zijn vrouw Henriëtte zou hem mond-op-mondbeademing hebben gegeven, waarna de ambulancemedewerkers het na aankomst overnamen. En er trokken meer hulptroepen uit: volgens het ANP waren ook de politie en brandweer aanwezig. Eenmaal in het ziekenhuis verbeterde Robs situatie, maar dat bleek helaas van korte duur. Iets na middernacht verloor hij het bewustzijn weer. Inmiddels ligt hij volgens zijn management in ‘zorgelijke’ toestand in het ziekenhuis.

“Nooit naar weer ietsje beter”

Hoewel Rob tijdens zijn afscheidsconcert nog kleine stukken kon lopen, zat hij een paar maanden later al aan een rolstoel gekluisterd. Dat vertelde hij toentertijd aan Privé. “Ik kan nu geen stap meer zetten”, aldus Rob. “Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg, maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan.”

Bron: ANP