Zou dít onderdeel van ‘MAFS’ ook naar Nederland komen?

In de Australische MAFS gaan er nu al kandidaten regelmatig met de partner van een ander vandoor. In het nieuwste seizoen voegen de makers daarom partnerruil toe aan het programma. Deelnemers mogen dan onderling van partner ruilen en ook het bed met iemand anders delen.

Kritiek van kijkers

De makers leggen kritiek van kijkers, dat het uitgangspunt van het programma daarmee weg is, naast zich neer. Ze verklaren dat met het onderdeel partnerruil de kans juist groter is dat stellen alles in een ander perspectief gaan zien en zich verder willen verdiepen in hun relatie, schrijft RTL Boulevard.

Nederlandse ‘MAFS’

In de Nederlandse versie bleek in de slotaflevering dat er slechts een stel nog samen is: Laura en Cathelijne

Remco en Paula, Nicole en Martijn en François en Wilfred waren al uit elkaar. En ook Loes en Wichian, Maarten en Richelle en bonuskoppel Stephan en Patricia hebben het niet gehaald.

