Zóveel kost een overnachting in de ‘tantra’-B&B van Walter

Toen het huwelijk van Walter op de klippen liep en zijn zoon ging studeren, besloot hij het roer volledig om te gooien. Hij vertrok naar Frankrijk en kocht daar een b&b die hij omdoopte tot Le Domaine Vert.

Genieten van de rust

Walter heeft een landgoed van maar liefst 85.000 m2 waarop hij kampeeropties aanbiedt tussen april en oktober voor zo’n 30 euro per campingplek. “Je kampeert op buitengewoon ruime plekken, met wijds uitzicht, rust en ruimte. Je wordt zo al snel één met de natuur en geniet zo van de rust en de verstilling”, zo valt er te lezen op de website. Of je er nu wilt verblijven met een tent, caravan, busje of camper: het kan allemaal.

Verschillende accomodaties

Voor een overnachting in een andere accommodatie van Walter betaal je ongeveer 130 euro per nacht voor twee personen. In het laagseizoen vraagt Walter 110 euro per nacht. In deze accommodatie heb je de beschikking over maar liefst vier slaapkamers, twee toiletten en een douche. Tot slot kun je ook nog in een yurt verblijven voor 80 euro per nacht.

