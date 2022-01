Zwangere Eva Simons is getrouwd en deelt prachtige kiekjes

Op de foto’s is ook de babybuik van Eva goed te zien.

In verwachting

“Wij zijn getrouwd! 23/12/2021!”, schrijft Eva bij een paar foto’s van haar huwelijksdag. Op de eerste foto is te zien hoe het pasgetrouwde stel in een trouwauto zit en op de andere foto staat ze samen met haar man op de trap van het gemeentehuis. Dit is de eerste foto waarop Eva met een babybuik te zien is.

De zangeres maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Veel meer heeft ze er niet over losgelaten. Zo is het niet duidelijk wat het geslacht is en wanneer het kindje wordt verwacht.

Grote kinderwens

Eva is sinds 2019 samen met Sebastiaan Zwart en liet eerder al aan Story weten een grote kinderwens te hebben. “Ik wil graag kinderen en ik voel ook mijn biologische klok tikken. Wie weet komt deze wens voor mij ooit uit.”

Voor Sebastiaan ging ze een korte tijd met producer Boaz van de Beatz en in 2016 maakte Eva bekend na een huwelijk van twee jaar te gaan scheiden van dj Sidney Samson.

Bron: Instagram