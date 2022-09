Zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman delen zoete trouwfoto

“Bedankt familie en vrienden voor de onvergetelijke dag en het fantastische feest”, plaatsen Ranomi en Ferry op Instagram. Op de bijgevoegde foto is te zien hoe het liefdeskoppel hun ja-woord bezegelt met een kus.

Ranomi en Ferry

De olympisch kampioenen bezegelden zaterdag hun liefde na een relatie van zo'n zeven jaar. Eind 2019 besloot Ferry om Ranomi ten huwelijk te vragen. Dat deed hij niet in het water, maar voor de verandering ver boven de zeespiegel. Het aanzoek vond plaats op een besneeuwde bergtop in Duitsland.

Ferry heeft meerdere medailles op zijn naam staan. Hij werd onder andere olympisch kampioen van Rio in 2016 op de 10 kilometer in het open water. Ranomi werd drievoudig olympisch kampioene en zwom in 2012 op zowel de 50 als 100 meter vrije slag gouden medailles bij elkaar. Na hun veelvuldig succes besloten Ranomi en Ferry vorig jaar na de Olympische Spelen van Tokio hun zwemcarrière te beëindigen.

Felicitaties

Maar op liefdesgebied is het koppel duidelijk nog lang niet uitgespeeld. Onder hun romantische foto worden zij massaal gefeliciteerd met hun huwelijk. Talloze olympische zwemmers delen hun felicitaties, en Nederlands wedstrijdzwemster Kira Toussaint laat weten dat het een fantastische avond was. ‘En wat zagen jullie er mooi uit!', voegt zij aan haar bericht toe. Daar sluiten wij ons volledig bij aan.

Bron: Instagram.