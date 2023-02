Zwemmer Maarten van der Weijden met spoed opgenomen in het ziekenhuis: “Mijn grootste angst was weer kanker”

Via Instagram laat Maarten weten dat hij meteen de angst voelde dat kanker de oorzaak was.

Maarten van der Weijden opgenomen in het ziekenhuis

Nu, ruim een week later, geeft Maarten een update. ‘Wat was het vreemd en angstig om terug te zijn in het ziekenhuis. Mijn gedachte ging regelmatig terug naar de diagnose leukemie toen ik negentien was. Mijn grote angst was natuurlijk dat kanker wederom de oorzaak zou blijken te zijn dat ik in het ziekenhuis lag.’

Gelukkig is dat niet zo. ‘Na veel zakken bloed, veel inwendig onderzoek, is de bloeding gevonden en gedicht en mag ik deze ochtend weer naar huis. Ik ben dankbaar dat de bloeding gestopt is en dankbaar dat kanker niet de oorzaak van de bloeding is. Het is onduidelijk waardoor een spontane bloeding kan ontstaan. Er is geen reden om aan te nemen dat sporten het risico hierop verhoogt.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Maarten Van Der Weijden (@maartenvanderweijden) op 7 Feb 2023 om 1:14 PST

Steun van vrouw en dochters

Maarten kan in ieder geval rekenen op de steun van zijn meiden. Daar is hij maar wat dankbaar voor tijdens deze heftige periode. ‘Daisy en de meisjes zijn er altijd voor mij’, schrijft de zwemmer. ‘Zeker ook in moeilijke en onzekere tijden, zoals tijdens de Elfstedenzwemtocht. En ook nu zijn ze er opnieuw. Ik kan me geen fijner team wensen.’

Herstel zal even duren

De komende tijd richt Maarten zich op zijn herstel. Naar eigen zeggen duurt dat nog even. ‘Ik ben blij dat ik naar huis mag en ga de komende periode stapje voor stapje kijken wat er weer kan.’ Tot slot bedankt hij de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis voor hun goede zorg. ‘Jullie zijn geweldig!’