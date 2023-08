Chantal (40): “Ik wil niet zo’n stel worden dat het nooit meer doet”

“Toen ik een jaar of twintig was, vond ik seks in een relatie enorm belangrijk. Ik draaide mijn hand er niet voor om. Ik deed het voor de aandacht en ook om te bewijzen dat ik als meisje net zo goed ‘casual’ seks kon hebben als de jongens. Ik ging met mannen die niet goed voor me waren en over mijn grens heen gingen. Ik heb daar nu nog last van. In seks wil ik of heel dominant zijn en alles controleren, of ik word juist een heel onderdanig, klein meisje. Als volwassen vrouw in gelijkwaardigheid vrijen, vind ik doodeng.

Eens per drie maanden

Mijn man heeft in zijn jeugd ook dingen meegemaakt waardoor hij zich moeilijk durft te verbinden, dus seks hebben als twee gelijkwaardige partners is voor ons extreem moeilijk. We proberen het wel, maar in de aanloop ernaartoe gaat het eigenlijk meestal al verkeerd. Hij vindt mij te direct, ik vind zijn timing slecht en zo is er altijd wat. Het lukt ons gemiddeld eens per drie maanden om echt tot de daad te komen.

Niet nog een kind

Ik denk dat angst daarbij zeker een rol speelt. Niet alleen voor verbinding, maar ook voor een zwangerschap. We hebben drie kinderen, mijn man wil absoluut geen vierde. Ik ben daar wat minder stellig in, maar ik denk dat voor hem zeker meespeelt dat hij het risico niet wil lopen. We doen aan ‘voor het zingen de kerk uit’ en dat is natuurlijk niet zo’n betrouwbare methode. We hebben er al twee keer een kind aan overgehouden. We zijn er hartstikke blij mee hoor, maar voor hem hoeft het hele circus met borstvoeding geven en kinderen die tussen je in slapen niet nog een rondje.

Onder invloed

Toen we net een relatie hadden, deden we het vaker, maar dat was eigenlijk altijd onder invloed. We werkten in de horeca, dus dan eindigt elke avond wel met een drankje. In het begin zagen we allebei ook anderen, maar daar zijn we uiteindelijk mee gestopt. Het spel van aantrekken en afstoten werd gewoon te vermoeiend en het bleek ook gevaarlijk: hij had iemand zwanger gemaakt die tot onze opluchting een miskraam kreeg. Ook ik bleek in verwachting na een onenightstand. Ik besloot uiteindelijk dat kindje niet te laten komen en echt voor een monogame relatie met mijn man te gaan.

Zoenen met een ex

Die relatie duurt nu al 12,5 jaar. Althans, dat denk ik. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar mijn man kan heel slecht liegen, dus als hij het met een ander zou doen, zou ik dat vast weten. Soms droom ik weleens dat hij vreemdgaat, dan ben ik verdrietig. Ik voel me dan afgewezen, al weet ik dat het daar eigenlijk niets mee te maken heeft. Het kan ook gewoon alleen de behoefte van dat moment zijn. Ik heb zelf ook een keer op een feestje staan zoenen met een ex-minnaar. Na het uitgaan heb ik zelfs een keer een oude scharrel gebeld. Hij nam niet op, gelukkig.

Vaker seks hebben

Ik wil heel graag met mijn man samen blijven en proberen om me meer aan hem te binden. Als dat lukt, hebben we vast ook vaker seks. Al denk ik soms dat we het ook andersom kunnen aanpakken. Gewoon alvast vaker seks hebben, desnoods onder invloed, dan komt die verbinding misschien vanzelf wel. Ik wil in elk geval niet zo’n stel worden dat het nooit meer doet en zelfs in aparte bedden slaapt. Nu al gaan we meestal niet tegelijk naar bed of ligt er een kind tussen ons in te slapen. Daar moeten we vanaf, zegt mijn man al jaren. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Als we niet investeren loopt het uiteindelijk misschien alsnog verkeerd af en kiest een van ons voor iemand met wie de verbinding of de seks makkelijker is. Ik wil niet uit elkaar, maar heb in mijn achterhoofd wel constant het gevoel dat het mis zal gaan. Ik denk dat ik gewoon niet durf te geloven dat hij en ik het gaan redden. Terwijl dat wel echt is wat ik wil.

Heel bevredigend

We zijn allebei in therapie en oefenen met het vinden van verbinding. We geven elkaar nu wat vaker complimenten en een kusje bij het komen en gaan. En we zitten de laatste tijd ook wat vaker tegen elkaar aan op de bank. Al is dat wel nog even zoeken, hij heeft zo’n lang lijf. Laatst in bed zei hij tegen me dat hij me zo mooi en lief vond, daar werd ik heel gelukkig van. Er kwam zelfs seks van. Het was rechttoe rechtaan-seks, op zich niets bijzonders, maar voor mij toch heel bevredigend.”