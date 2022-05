De slaapkamergeheimen van Alice (42): “Ik danste in een stripclub voor hem en zijn collega’s”

Alice (42): “Ik ontmoette hem in een stripclub in Litouwen, waar ik danste voor hem en zijn collega’s. We hadden meteen een goede klik. Ik vond het leuk dat hij me vroeg voor een privédans. We dronken wat en de rest van zijn zakenreis bleven we samen. Lachen, gezelligheid en goede gesprekken. Misschien zijn toch niet alle mannen hetzelfde, dacht ik nog. Tot hij op de laatste dag alsnog vroeg of ik met hem mee wilde naar zijn hotel. Dus toch.

Het ging hem vast alleen om de seks

Ik was echt teleurgesteld. Blijkbaar ging het ook hem alleen maar om de seks, dacht ik toen. Ik was dus verbaasd toen hij, eenmaal thuis, weer van zich liet horen. We bleven appen en bellen en het contact was echt leuk. Toen ik bij een stripclub in Zweden zou gaan dansen, stelde hij voor me daar te komen opzoeken. ‘Oké’, zei ik toen, ‘maar we gaan geen seks hebben.’

Toen hij eenmaal in mijn hotelkamer stond, dacht ik daar toch anders over. Ik wist niet hoe snel ik hem mijn bed in moest sleuren. Het was fijn en goed en heerlijk. En dat bleef het. Ik verhuisde met hem mee terug naar Nederland waar we jarenlang een fijne relatie hadden. Al was de seks voor mij altijd lastig.

Porno als leidraad

In mijn cultuur heb ik geleerd vooral dienend te zijn. Ik heb nooit goede voorlichting gehad over wat seks precies is en we lieten ons allebei te veel leiden door wat we in porno gezien hadden, denk ik. Seks was iets dat bij het leven hoorde, het moest nu eenmaal gebeuren. Een beetje zoals eten en drinken. Vaak moest het een beetje snel tussendoor, en ook als ik nog niet helemaal klaar was, deden we het toch. Achteraf voelde ik me dan een beetje gebruikt. Al kon ik daar toen niet echt woorden aan geven. Ik wist gewoon niet beter.

De zin in seks nam af

Op een gegeven moment kreeg ik steeds minder zin in seks. Zelfs zo weinig dat mijn man me aanraadde eens met een psycholoog te gaan praten. Er moest vast iets mis met me zijn, zo dacht hij. Want seks was toch leuk? Ik had hem al een paar keer geprobeerd uit te leggen dat het voor mij dus niet per se leuk was, maar hij voelde zich altijd aangevallen als ik daarover begon. En ik was ook niet goed in staat uit te leggen wat ik dan wel wilde. Dat wist ik eenvoudigweg niet.

Wat ik wel wist is dat ik steeds meer stress voelde als ik met hem in bed lag. Ik dacht steeds vaker: als hij me maar niet gaat aanraken, als hij maar niks van me wil. Uiteindelijk hadden we helemaal ging seks meer. Onze relatie eindigde. Ik kon niet meer verder met hem. Ik had vrijheid nodig om te onderzoeken wie ik was en wat ik nodig had.

Verlangen naar meer verbinding

Ik begon met yoga en meditatie en ging allerlei cursussen doen om mezelf verder te ontwikkelen. Hij vond dat allemaal maar zweverig. Maar mij bracht het veel inzicht. Toen tantra eenmaal op mijn pad kwam, werd het me helemaal duidelijk. Ik hield gewoon niet van ‘pornoseks’. Ik wilde het veel zachter, met meer verbinding, meer tijd.

Toen we een paar maanden uit elkaar waren, begon ik weer meer naar mijn man te verlangen. Voor het eerst had ik het gevoel dat hij me echt hoorde als ik met hem sprak. Hij begreep inmiddels ook dat mijn ontevredenheid over ons seksleven geen kritiek op hem was. Het was juist een verlangen naar meer verbinding. Met hem.

De hele nacht vrijen

Hij was blij verrast toen ik hem op een avond vroeg te blijven slapen. We vreeën de hele nacht. Voor het eerst voelde ik me compleet ontspannen en compleet mezelf. We waren zo verbonden met elkaar. ‘Dit wil ik ook leren’, zei hij na afloop.

We zien elkaar nu ongeveer eens per week. Samenwonen hoeft voor mij niet meer. Nu we niet meer kissebissen over de afwas en de opvoeding, is er veel meer ruimte voor ons en wie wij echt zijn. We doen leuke dingen samen en hebben echt goede gesprekken. We zijn samen ook een tantracursus gaan doen en oefenen met ademhalingsoefeningen en masseren enzo. We dansen ook, al dans ik niet meer voor hem zoals ik in die stripclub deed. Ik zou dat wel willen, maar op dit moment maakt dat de gedienstige vrouw in mij nog te veel wakker. Ik wil eerst meer oefenen met naar mezelf luisteren en in mijn eigen energie blijven. Als ik daar nog beter in ben, zal ik op een dag weer voor hem dansen als de krachtige, zelfbewuste vrouw die ik nu ben.”