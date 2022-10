De slaapkamergeheimen van Anna (44): “We hebben zo’n zes keer per jaar seks met andere stellen”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Anna (44): “We keken in de parenclub onze ogen uit, maar raakten niemand aan.”

Bianca Looman Getty Images

Anna (44): “Ik ben gek op aanraken en knuffelen. Niet per se seksueel, maar iemand vastpakken of aaien vind ik gewoon prettig. Ik voel me dan veilig en verbonden. Vroeger al. Als ik ging dansen in een discotheek, was ik in contact. Ik word daar blij van.

Is vreemdgaan zo erg?

In mijn vorige relaties merkte ik dat ik behoefte had om anderen aan te raken. Soms werd dat dan uiteindelijk seksueel en ging ik vreemd. Ik probeerde me daarover schuldig te voelen, maar als ik diep in mijn hart keek, voelde ik dat helemaal niet zo. Voor mijn gevoel was er weinig verkeerd aan wat ik deed: ik deelde mijn hart toch niet met een ander?

Zo ontstonden er geheimen

Mijn vreemdgaan had geen invloed op de band die ik voelde met mijn partner. Omdat het voor hem wel een groot ding was, vertelde ik niks. Zo ontstonden er geheimen, helemaal niet prettig. Na mijn scheiding sprak ik twee dingen met mezelf af: ik wil alles ontdekken en ik ga er alles over vertellen.

Op naar de parenclub

Al vrij in het begin van onze relatie vertelde ik dus tegen mijn huidige partner dat ik soms seksuele gevoelens had voor anderen. Hij snapte dat, want hij had dat ook. We wilden allebei wel eens lekker stout zijn. Om te onderzoeken hoe we dat konden vormgeven, raadde een vriend ons aan om eens naar een parenclub te gaan. En zo zaten wij niet veel later doodzenuwachtig met z’n tweeën in een hoekje van een club.

Seks terwijl anderen toekeken

We keken onze ogen uit, maar raakten niemand aan. Die behoefte hadden we gewoon niet. Wel hadden we seks met elkaar, terwijl anderen ons konden zien. Dat was heel opwindend, ik geloof dat ik die avond wel zeven keer klaarkwam.

Datingsite voor swingers

Daarna wilden we meer, en op advies meldden we ons aan bij een datingsite voor swingers. Alleen al het aanmaken van ons profiel was een feestje. Daarna begon het swipen en hadden we een match met een stel dat ons aansprak. We hadden lang app-contact. Ze nodigden ons uit en we besloten te gaan.

Seks met de man des huizes

Ze wisten dat wij nieuw waren in deze wereld en gaven ons alle ruimte om aan te geven wat we wel en niet wilden. Na een drankje en een praatje gingen we op de matrassen in de woonkamer liggen en begonnen die andere vrouw en ik mijn man te masseren. Zo ontspande hij en van het een kwam het ander. Ik had seks met mijn man én met de man des huizes, mijn man met haar. Allemaal even leuk en lekker. We gniffelden er nog dagen over na. Dit smaakte naar meer.

Thuisfeestjes met andere koppels

Via dit stel en de datingsite leerden we meer stellen kennen. Zo hebben we nu dus soms een date met een stel, en soms een huisfeestje met meerdere stellen bij elkaar. Allemaal mensen zoals wij, die willen genieten van seks zonder moeilijk te doen. Als één van ons ‘stop’ zegt, stoppen we. Zonder uitleg. Niets hoeft, alles mag.

Hem zien vrijen met een ander

We blijven wel altijd bij elkaar in de buurt als we met anderen vrijen. Dat wil ik sowieso graag, want ik vind het superopwindend om mijn man te zien vrijen met een andere vrouw. Uiteindelijk is het onze liefde die we hier samen vieren. Juist omdat hij naast me staat, durf ik dit. De stellen die wij ontmoeten, hebben dat ook; en het is heel intiem om dat te delen.

Fantasieën uitleven

Samen met andere stellen kunnen we zo al onze fantasieën uitleven. Ik wilde heel graag een keer een trio met twee vrouwen: gedaan. Met twee mannen: ook gedaan. Een sekssling (schommel): gedaan. Het is echt spelen voor volwassen wat we doen. Zo’n zes keer per jaar gaan we helemaal los, meer zouden we niet aankunnen. We leven weken toe naar zo’n date. Uitzoeken wat we gaan doen, met wie we willen afspreken, wat we gaan aantrekken. Na zo’n avond kunnen we er dan weer weken op teren, met de heetste seks - samen.

Samen uit, samen thuis

Mijn man is echt supersexy. Ik wil de rest van mijn leven met hem samen blijven. De behoefte aan seks met anderen, zonder hem erbij, is weg. We leven ons helemaal uit en we doen het samen of we doen het niet. Onze openheid maakt dat we vertrouwen hebben, ongeacht wat er gebeurt. Het vraagt moed om nieuwsgierig te zijn en open te blijven naar je partner. En dat kan echt alleen als je heel veel praat. Over alles.”