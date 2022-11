De slaapkamergeheimen van Annelies (64): “Ik vind het heerlijk om aangeraakt te worden, maar ik voel geen opwinding”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Annelies (64): “Ik vind het heerlijk om aangeraakt te worden, maar ik voel geen opwinding.”

Bianca Looman Getty Images/iStockphoto

Annelies (64): “Ik heb wel eens gelezen, volgens mij was het in Libelle, dat je libido kan verdwijnen door te veel kroelen. Misschien is dat bij mij aan de hand, want ik heb al jaren geen zin meer in seks. Ik vind het heerlijk om aangeraakt te worden, maar ik voel geen opwinding. Helemaal niet.

De oorzaak

Hoe dit begonnen is en wanneer precies, kan ik niet meer terughalen. Misschien is het de overgang geweest? Of het feit dat mijn baarmoeder verwijderd is? Het kan ook te maken hebben met de aandoening van mijn man, waardoor we eigenlijk niet meer kunnen penetreren. Ik weet niet waar het precies aan ligt, ik weet alleen dat het in het begin anders was.

Het begin

Toen wij elkaar net kenden, vreeën we soms wel drie keer per dag. Het was zo fijn en lekker. Met zijn ex-vrouw had hij niet veel meer gedaan dan rechttoe rechtaan penetreren, dus er ging een wereld voor hem open toen we begonnen met andere standjes, vingeren en beffen. De eerste keer dat ik pijpte, schrok hij. Hij was bang dat ik hem zou bijten… en toen was hij al 42.

Accepteren

Nu pijp ik hem nog steeds wel als hij erom vraagt. Maar veel meer dan dat kunnen we niet meer. Door zijn aandoening kan de eikel van mijn man niet tegen wrijving. Dit speelt nu al twintig jaar en seks is daardoor steeds lastiger geworden. In het begin konden we nog wel heel voorzichtig penetreren, daar hadden we zalf voor. Maar het werd steeds sneller pijnlijk. Dat was fysiek en mentaal wel zwaar. We moesten iets loslaten wat we heel fijn vonden om te doen. Maar we hebben er nooit echt moeilijk over gedaan. We moesten het gewoon accepteren.

Knuffelen

Het kroelen was voor ons altijd al heel belangrijk en dat is alleen maar intensiever geworden. We slapen bloot en als we wakker worden, liggen we elke ochtend drie kwartier tegen elkaar aan. Hij betast mijn borsten en vagina, ik speel voorzichtig met zijn piemel en ballen en het laatste kwartier liggen we lepeltje lepeltje. In de avond herhalen we deze cyclus, maar dan doen we vijf minuten per positie. We kroelen dus elke dag een uur. Ik geniet daarvan, zonder opwinding te voelen. Mijn man kan soms wel een stijve krijgen als ik aan hem zit, maar hij doet daar verder niks mee. Mijn vorige echtgenoot moest en zou altijd klaarkomen als hij een stijve kreeg, maar deze man heeft die drang niet. Hij vindt het fijn als ik hem aanraak, maar het is ook prima als ik weer stop.

Opwinding

Op zondagochtend krijg ik van hem altijd een uitgebreide lichaamsmassage mét happy end. Dat is vooral op zijn initiatief. Laten we gewoon aan de dag beginnen, denk ik wel eens. Maar hij wil me per se verwennen. In het begin wilde ik zijn piemel wel eens pakken en hem zachtjes aftrekken. Maar ik merkte dat het me afleidde van de massage. Sindsdien ontvang ik gewoon. Dat vindt hij fijner en ik ook. Ik ervaar geen opwinding tijdens deze massage, zelfs niet tijdens het klaarkomen. Het voelt wel prettig, maar verder niks. Ik heb wel eens geprobeerd meer opwinding te ervaren door porno te kijken voor de massage, maar ook daardoor gebeurde er niks. Ik kwam wel iets makkelijker klaar, dus mijn lichaam reageerde er blijkbaar wel op, maar daar merkte ik zelf verder niks van. Ook masturberen is niks voor mij, het voelt gewoon niet lekker.

Het probleem aankaarten

Ik heb hier nooit met iemand over gesproken. Mijn vriendinnen weten het niet en ik ben er ook nooit mee naar de huisarts gegaan. Ik ga er eigenlijk vanuit dat er niks aan te doen is. Je verliest nu eenmaal dingen als je ouder wordt. En eigenlijk ben ik ook gewoon heel tevreden zo. Het is jammer dat ik geen opwinding meer ervaar, maar ik geniet echt van de intimiteit die er wel is. Die aandacht, me begeerd voelen. Mijn man kan me echt niet passeren zonder aan me te zitten, nog steeds. En ook al doet het mij niet veel als hij mijn borsten of vagina aanraakt, het is fijn dat hij me lekker vindt.

Knuffelen boven opwinding

Soms vraagt hij me wel eens om hem te pijpen en dat doe ik dan natuurlijk. Maar kroelen vindt hij het fijnst. Hij zegt dat hij dat liever heeft dan seks en dat geldt voor mij ook. Ik zou er nooit mee willen stoppen. Tenzij ik de garantie zou krijgen dat daarmee de opwinding weer terug zou komen, dan zou ik wel willen overwegen om tijdelijk te minderen. Maar of het ons zou lukken om van elkaar af te blijven… ik betwijfel het. Onze kroeltijd willen we echt niet kwijt.”