De slaapkamergeheimen van Antoinette (46): “Mijn man en ik gingen naar parenclubs en seksfeesten, maar met Tom voelde het totaal anders”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Antoinette (46): “Ik raakte helemaal in de war van wat er toen gebeurde. Voor het eerst voelde ik echte verbinding.”

Bianca Looman Getty Images/iStockphoto

Antoinette: “Als mijn man thuis komt van werk, grijpt hij me vaak meteen bij mijn borsten of billen. Ik heb hem al vaker gezegd dat ik dat geen fijne manier van contact vind, maar hij is er zo aan gewend dat hij er moeilijk mee kan ophouden, volgens mij.

We zijn al 30 jaar bij elkaar en dan heb je natuurlijk bepaalde patronen. Voor ons allebei was dat heel lang dat hij het geld ging verdienen en mij bij het aanrecht verwachtte als hij thuis kwam. Of in bed. Ik had wat dat betreft meer een faciliterende rol en hij vaak haast om aan zijn ontlading te komen.

Meer dan alleen een mooi poppetje

Ik geloof dat ik het nooit echt heel prettig heb gevonden op die manier, maar ik wist niet beter. Hij is mijn eerste liefde en zo ging het nu eenmaal tussen ons. Dertien jaar geleden veranderde dat. Ik ontmoette een man, Tom, die heel veel interesse voor mij had. Echte interesse bedoel ik daarmee. Voor mijn binnenste, voor wie ik ben. Mijn uiterlijk leek hem niet eens op te vallen. Hij wilde gewoon tijd met me doorbrengen, zonder dat hij iets van mij verwachtte.

Ik raakte helemaal in de war van wat er toen gebeurde. Voor het eerst voelde ik echte verbinding. Tot die tijd had ik altijd gedacht dat ik niks anders te bieden had dan mijn uiterlijk. Ik ben de mooie helft van een tweeling en mijn moeder benadrukte altijd erg dat het belangrijk was dat ik mooi bleef. Daar deed ik ook mijn best voor. Veel naar de sportschool, mooie kleren, make-up. Toen ik Tom ontmoette, bleek ik ineens meer te zijn dan het mooie poppetje. Ik had mezelf te bieden, wat eindeloos meer waard was.

Parenclubs en seksfeesten

Ook de seks werd heel anders door die verbinding. Ik had heel veel seks gehad met andere mannen en vrouwen. Mijn man en ik gingen regelmatig naar parenclubs, seksfeesten, gingen vaker hele nachten door met pillen en van alles. Voor mij was seks iets wat ik vrij makkelijk kon hebben, zonder er veel bij te voelen. Met Tom voelde het totaal anders. Vanuit onze verbinding ontstond er seks die zo vervullend voor me was. Heel heftig.

Een paar onenightstands

Ik besloot mijn man te verlaten en een relatie met Tom te beginnen. Om mijn gedachten op een rijtje te zetten, vertrok ik eerst voor vier weken naar Spanje. Dat was voor mij heel bijzonder, want ik was nog nooit echt alleen geweest. Ook niet in seksueel contact. Mijn man en ik gingen altijd samen op avontuur en nu moest ik me alleen tot anderen verhouden. Ik had een paar onenightstands, en leerde een stel kennen waarmee ik een week optrok. Ook door hen voelde ik me zo gezien en gewaardeerd.

Tom claimde me te veel

Eenmaal terug in Nederland stond mijn man me op het vliegveld op te wachten, hij wilde me mee naar huis nemen en ik zwichtte. Ook omdat ik Tom inmiddels wel erg veeleisend begon te vinden. Hij claimde mij te veel, daar kan ik niet goed tegen. Ik ging met mijn man mee, maar sprak wel met hem af dat hij meer tijd en aandacht aan mij zou besteden. Ik wilde die verbinding die ik had gevoeld met Tom ook met mijn man ervaren, en daar is aandacht voor nodig. Het ging even goed, maar zoals dat gaat in een lange relatie: je vervalt al snel in oude patronen.

Warme gloed door je lichaam

Soms gaat het weer even beter, maar hij verwacht vaak nog steeds dat hij snel met mij het bed in kan duiken, terwijl ik juist behoefte heb aan meer. Meer tijd, meer aandacht, meer verbinding. Dat begint wat mij betreft al aan de keukentafel, met een kop koffie. Elkaar eens diep in de ogen kijken en dan een warme gloed door je lichaam voelen stromen. Daar hoef je elkaar niet eens voor aan te raken.

Je openen maakt kwetsbaar

Ik heb het daar wel eens over met hem en hij belooft altijd beterschap. Hij wil het ook wel, maar de praktijk is dat hij er eigenlijk weinig tijd voor maakt. En misschien ligt het ook wel deels bij mij, ik stel me ook niet helemaal open voor hem. Ik denk uit angst om door hem gekwetst te worden. Het is één ding om je volledig te openen bij iemand die je nauwelijks kent, maar je openstellen voor je grote liefde met wie je al 30 jaar samen bent... dat maakt echt heel kwetsbaar. Ik denk dat we daarin allebei nog veel te leren hebben.

Van de week zei hij wel dat hij liever een weekendje weg gaat met mij, dan carnaval te gaan vieren. Dat is voor mij een stapje in de goede richting.”