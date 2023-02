De slaapkamergeheimen van Babs (68): “Mijn pijn na vulvakanker vond hij vooral voor zichzelf vervelend”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Babs (68): “Hij wilde mij liever verwonden dan dat hij langer over zijn orgasme moest doen.”

Babs (68): “Negen jaar lang liep ik rond met kwalen. Urineweginfecties, vaginale schimmels, jeuk in anus en vagina en pijn tijdens en na het vrijen. Heel wat specialisten had ik al gezien en de meeste verwezen me door naar de seksuoloog. Het probleem zou tussen mijn oren zitten en met praten wel op te lossen zijn. Tot een oplettende gynaecoloog een bultje ontdekte op mijn schaamlip. Het was niks om me zorgen over te maken, maar ze wilden het toch even checken. Kort daarna kwam het telefoontje waardoor alles op zijn plek viel: ik had vulvakanker.

Een grote schok

De kanker was veroorzaakt door het HPV-virus. Tegenwoordig worden meisjes daartegen ingeënt, maar toen ik jong was nog niet. Ik had het virus en het had flink huisgehouden. Al mijn klachten in en rond de vagina en anus werden daardoor veroorzaakt. Een grote schok natuurlijk, maar ergens ook een opluchting. Ik wist al die tijd dat er iets niet goed zat in mijn lichaam, eindelijk was duidelijk wat het was.

Moeizaam seksleven

Snel na de diagnose volgde een operatie waarbij mijn schaamlip werd weggehaald. Mijn seksleven was al gecompliceerd door al die kwalen, maar deze operatie maakte het niet makkelijker. De eerste tijd had ik nog hechtingen en konden we niks doen, maar na een week of zes zijn mijn vriend en ik het weer voorzichtig gaan proberen.

Tips op het internet

Van mijn oncoloog had ik allerlei tips gekregen waarmee ik rekening moest houden. En ook op internet bleken er verschillende fora en Facebookgroepen te zijn. Daar kreeg ik tips over huis-, tuin- en keukendingen als zadels en ondergoed, maar ook over seks. Welke hulpmiddelen handig zijn, welke crèmes je beter wel en niet kunt gebruiken, dat soort informatie. Heel fijn.

Icepacks op mijn vagina

Gelukkig is mijn clitoris en de rest van de vagina intact gebleven, in die zin werkt alles nog. Ik moet wel voorzichtig zijn. Als het te droog is, moet ik met icepacks op mijn vagina gaan zitten en kan ik een week geen broeken aan of fietsen. Ik moet alles eerst heel goed insmeren met crème, en het is belangrijk dat ik zelf veel vocht aanmaak. Dus dat ik goed opgewonden ben. Je zou denken dat je sowieso opgewonden moet zijn om aan seks te beginnen, maar voor mijn operatie had ik weleens seks terwijl ik er eigenlijk (nog) niet echt zin in had. Dat was nu niet meer mogelijk. We moesten goed smeren en er veel tijd voor nemen.

Verwonden

Nou, daar bleek mijn vriend geen zin in te hebben. Door de crème voelde hij minder van de penetratie en hij kwam daardoor ook minder makkelijk klaar. Dat vond hij een probleem. Dusdanig dat hij liever mij verwondde dan dat hij langer over zijn orgasme moest doen. Ik was totaal in shock. Hoe kan iemand zo egoïstisch zijn? Onze relatie is inmiddels voorbij.

Tinder

Als de pijn van de breuk een beetje is geheeld, zou ik wel weer opnieuw een man willen. Ik houd enorm van seks en ben zeker niet van plan om het op te geven. Ik zal op Tinder en bij een eventuele ontmoeting meteen open zijn over mijn achtergrond en uitleggen dat er bij mij wat meer tijd en geduld nodig is om te kunnen vrijen. Ik neem aan dat dit geen probleem is. Veel vrouwen van mijn leeftijd hebben last van vaginale droogheid, waardoor ze meer tijd en glijmiddel nodig hebben. Daarvoor hebben mannen over het algemeen volgens mij best respect.

Wijdbeens rondlopen

Intussen ben ik niet van plan om te wachten tot een man me komt bevredigen. Dat doe ik zelf ook heel graag, al voelt het niet helemaal hetzelfde. Heel regelmatig maak ik het extra gezellig in de kamer. Dan steek ik kaarsjes aan, zet een fijn muziekje op en ga ik lekker masturberen. Ook als je een schaamlip mist, kun je daar gewoon van genieten. Ik gebruik kokosolie en voldoende crème en als ik klaargekomen ben, ruim ik alles netjes weer op en spoel ik mezelf af om infecties te voorkomen. Dat is het helemaal waard. Ik kan alleen niet te lang doorgaan met masturberen, want dan gaat het pijn doen. En een week wijdbeens rondlopen daarna, nee, dat heb ik er niet voor over.”