De slaapkamergeheimen van Barbara (51): “Als je zo lang geen seks meer gehad hebt, mis je het ook niet”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Barbara (51): “Ik zit nu twee dagen op een dating app, maar ik denk dat ik er weer afga. Ik weet niet wat het is met die mannen, maar ze zien er bijna allemaal uit alsof ze mijn vader hadden kunnen zijn. En wat is er met die karpers joh?”

Bianca Looman Getty Images

“Wat bezielt die mannen dat ze met een grote vis op de foto gaan en dan bedenken dat wij als vrouw dat aantrekkelijk vinden? Niet dat uiterlijk nou alles is, maar als je toch moet swipen is het wel fijn als je er een beetje een klik mee voelt als je het voorbij ziet komen. En dat gebeurt me niet, helaas.

Ja, er zijn wel hele knappe mannen van rond de dertig die interesse hebben, maar dat zie ik zelf dan ook weer niet zitten. Ik wil er wel een beetje een gesprek mee kunnen voeren en dan is het wel fijn als iemand in dezelfde levensfase zit als ik. Een man met jonge kinderen zie ik ook niet zitten. Dan moet ik daar weer rekening mee houden, ik ben net een beetje gewend aan de vrijheid die ik heb nu de mijne zijn uitgevlogen.

Kritische blik

Negentig procent van die app vind ik helemaal niks. Jammer wel, maar misschien ben ik ook gewoon te kritisch. Ik ben nu vijftien jaar alleen en daar word je ook wel kritisch van, denk ik. Ik heb een fijn leven, kan doen en laten wat ik wil en ben misschien daarom nogal kieskeurig. Sowieso zoek ik niet echt een relatie, huisje/boompje/beestje, weer fulltime met iemand samen is niks voor mij. Ik zou er ook niet meer aan kunnen wennen, denk ik.

Maar een onenightstand wil ik ook niet. Seks met mannen die ik (nog) niet goed ken, vind ik gewoon niet zo lekker. Ik heb het wel uitgeprobeerd, lang geleden inmiddels, maar je weet niet wat die ander fijn vindt, hij kent jou ook niet. Het is toch fijner als je je een beetje vertrouwd voelt bij iemand voor je je helemaal kan laten gaan.

Friends with benefits

Ik zoek eigenlijk vooral een friend with benefits denk ik. Iemand met wie ik wel gezellig uit eten kan of naar een festival, maar die ik niet mee hoef te nemen naar een familieverjaardag of een kerstdiner. En dat we goede seks hebben natuurlijk, dat is voor mij ook belangrijk.

Ik heb nu al vijftien jaar geen seks met een ander gehad. Ik heb de verwekker van mijn kinderen, de naam vader verdient hij niet, de deur uit gezet. Daarna was ik als alleenstaande moeder van twee zorgintensieve kinderen zo druk dat ik weinig tijd en energie overhield om op mannenjacht te gaan. Als ze een keer een weekend uit logeren gingen, had ik ook meer zin om met vriendinnen iets leuks te gaan doen. Ik zat niet te wachten op een date met een man die misschien uiteindelijk niet eens leuk bleek te zijn. Zonde van mijn tijd.

Geen vaste prik

Nu zijn de kinderen het huis uit en komt er bij mij weer wat meer ruimte. Als je zo lang geen seks meer gehad hebt, mis je het ook niet echt meer, hoor. Je went er wel aan dat het er niet is. Maar ik was wel echt een liefhebber van seks, dus ik denk dat ik het wel weer leuk zou vinden als het in mijn leven komt. Ik wil ook niet per se de rest van mijn leven als non slijten.

Ik heb wel vrienden die best seks met mij zouden willen, maar die hopen of verwachten er uiteindelijk dan toch meer van en dat zie ik voorlopig echt niet zitten. Ik weet natuurlijk niet of dat nog verandert, maar ik wil wel eerlijk zijn over mijn intenties en niemand valse hoop geven. Er nu dan toch op in gaan, zou me uiteindelijk misschien een jarenlange vriendschap kosten, dat is het voor mij niet waard.

Swipe maar weer verder

Dus ik swipe nog even, maar als ik niet snel leukere mannen zie, wordt dat niks. Is niet erg ook, ik ben blij met mijn leven zoals het nu is. Ik heb een rijk en fijn leven, een man, seks, zou daar hooguit een leuke aanvulling op zijn. Daarbij heb ik een half jaar geleden een apparaatje gekocht waar ik veel plezier van heb. Die blijft er sowieso in, wie weet kan ik er op een dag een man aan toevoegen en anders niet.”