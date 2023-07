De slaapkamergeheimen van Bibi (43): “Als ik hem zie, wil ik hem gewoon verslinden”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Bibi (43): “Het is wat later op de avond, mijn kinderen slapen al en ik lig op bed wat door een dating app te swipen. Eigenlijk zonder veel verwachting. Ik heb inmiddels wel seksdates aan de app over gehouden, maar nog niemand voor een serieuze latrelatie.”

“Ineens valt het profiel van Vince me op. Een mooie, gespierde jongen met felle ogen. Met zijn 34 jaar is hij iets ouder dan de meeste mannen die tot nu toe op mijn profiel afkomen. Blijkbaar ben je als 43-jarige echt in trek voor mannen van begin 30.

We beginnen een gesprekje en het klikt meteen. Hij wil weten waarom ik op de app zit en moet lachen als ik zeg een serieuze relatie te zoeken, maar tot nu toe alleen serieuze seks gevonden heb. Hij vraagt mijn nummer en ook het telefoongesprek verloopt prettig. Op een bepaald moment, het is inmiddels nacht, stelt hij voor langs te komen.

Ik ben behoorlijk nieuwsgierig en heb zin in seks, dus niet veel later sluip ik mijn huis uit. Ik neem een picknickkleed, wat waxinelichtjes en een pak condooms mee. Het is duidelijk wat we gaan doen. Om de buren er buiten te houden, spreken we op de hoek van de straat af. Ik stap in zijn auto en er is meteen weer die klik. We rijden naar een rustig plekje, kletsen wat, ik leg mijn kleedje neer en we hebben seks. Goeie seks, hij heeft een mooi lijf en veel uithoudingsvermogen. Dat hebben die jonge jongens. Dat is een voordeel.

Na afloop blijven we heerlijk in elkaars armen liggen. Lekker knuffelen en kletsen. Als het wat af begint te koelen, verplaatsen we naar zijn auto waar we niet kunnen stoppen met praten en aan elkaar zitten. Ik vertel hem veel over mezelf, ook over de laatste jaren, waarin ik nogal wat akelige dingen heb meegemaakt. Hij zegt dat hij me eerder had willen ontmoeten, zodat hij er voor me had kunnen zijn in die tijd. Zo lief en oprecht. We raken elkaar echt. Het is veel meer dan seks. Zeggen we ook tegen elkaar. We kunnen nauwelijks afscheid nemen, maar hij moet gaan. Hij moet de volgende dag weer aan het werk.

Als ik uiteindelijk om vier uur ’s nachts weer mijn huis in sluip, ben ik totaal overrompeld. Wat is hier gebeurd? Wat is dit? Het is helemaal super, maar toch ben ik onzeker.

Het punt is namelijk: deze nacht is nu vier weken geleden en ik heb hem wel gezien in die tijd, maar elke keer dat hij kwam was er vooral seks. Nu was dat ook wel een klein beetje mijn eigen schuld. Als ik hem zie, wil ik hem gewoon verslinden. Als er dan weinig tijd is, zijn we al gauw alle tijd kwijt in bed. Maar toch, het knaagt een beetje.

Hij komt wel regelmatig langs, maar hij blijft elke keer korter dan hij van tevoren gezegd had. Dat vind ik niet fijn, want ik wil hem graag beter leren kennen en ook een keer een goed gesprek met hem voeren in plaats van alleen te vrijen. Bellen doet hij liever niet, zegt hij. We appen dagelijks, maar dat blijft dan natuurlijk toch een beetje oppervlakkig.

Hij wil wel meer tijd met me doorbrengen, maar hij is heel druk met zijn werk. Zegt hij. En dat geloof ik ook wel. Hij woont ook bijna een uur van me vandaan en ik kan zelf ook niet altijd in verband met mijn kinderen. Over twee weken heeft hij vakantie en dan zal hij meer tijd met me doorbrengen. Als ik vraag wat hij dan van plan is en wanneer, blijft het onduidelijk. Dat brengt me aan het twijfelen.

Hij heeft me gevraagd geduld te hebben, wat ik nauwelijks heb. Ik wil wel twee weken wachten áls er dan tenminste meer tijd en ruimte ontstaat. Maar het risico is ook dat hij na zijn vakantie teruggaat naar zijn drukke leventje en weer alleen tijd overhoudt voor een snelle wip. Dat wil ik niet. Ik vind seks fijn en heel belangrijk, maar voor een relatie is meer nodig.

Op zich is het fijn dat hij zijn eigen ding doet en geen druk op mij legt. Zolang mijn kinderen nog thuis wonen wil ik namelijk sowieso niet samenwonen. Maar ik wil wel minstens twee keer per week een avond of dag samen doorbrengen. Dan wil ik meer doen dan met elkaar in bed liggen. Hij zegt dat hij dat ook wil. Maar misschien hebben we toch een ander idee van een serieuze relatie? We zullen zien. Ik wacht zijn vakantie maar even af denk ik, het is te bijzonder om nu al te laten schieten.”