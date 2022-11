De slaapkamergeheimen van Bibi (45): “Wil je me in mijn gezicht slaan?”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Bibi (45): “Wil je me in mijn gezicht slaan?”

Bibi (45): “Wil je me in mijn gezicht slaan? Hoorde ik mezelf laatst vragen tijdens de seks. Waar het vandaan kwam weet ik niet, maar hij deed het. En ik werd er supergeil van. Blijkbaar ben ik dus een vrouw die het fijn vindt om in haar gezicht geslagen te worden tijdens de seks. Wie had dat ooit gedacht? Ik in elk geval zeker niet.

Seksloos huweijk

Ik heb 20 jaar in een min of meer seksloos huwelijk gezeten. Mijn ex had er heel weinig behoefte aan. Zeker toen er eenmaal kinderen waren, deden we het eigenlijk nooit meer. Toen dat huwelijk voorbij was, ben ik na een poosje eens op Tinder gaan kijken. Niet dat ik per se op zoek was naar een relatie, maar ik wilde wel weer eens intiem zijn met iemand. Het profiel van Michel sprak me aan en blijkbaar was dat wederzijds. We chatten wat over en weer en toen hij me belde, ontdekte ik dat een iPhone uitvalt na 2 uur bellen. We hingen zolang aan de lijn en bespraken van alles, ook seks.

BDSM

Ik vertelde dat mijn huwelijk wat dat betreft niet erg bevredigend geweest was en dat ik nu wel op zoek was naar iets meer actie. Wat ik dan lekker zou vinden, wilde hij graag weten. Daar had ik geen duidelijk antwoord op. Ik had het boek Fifty shades of grey gelezen en dat had me wel geprikkeld. Misschien kon hij daar wat mee? Nou, dat bleek een schot in de roos. Hij had interesse in bdsm en ook al een beetje ervaring. We spraken af voor een date, en tijdens die date hadden we onze eerste sessie. Ik was de onderdanige en hij de dominant. Hij blinddoekte me en bond me vast en ik voelde aan alles dat dit was waar ik naar verlangde. We hadden van te voren afgesproken die eerste keer niet te penetreren, maar op een gegeven moment werden we zo opgewonden dat we die regel braken. Het klopte gewoon aan alle kanten.

Elke week weer een verrassing

Nu zijn we vijf jaar verder en we hebben nog steeds elke week een sessie. Hij blinddoekt me, zet me op een kussentje en dan hoor ik hem door de ruimte bewegen om dingen klaar te leggen. We hebben inmiddels een hele tas vol attributen die hij kan gebruiken en hij verrast me elke week weer. Dan heeft-ie weer haakjes in het plafond van de zolder gemaakt zodat hij me daar kan vastbinden, of hij komt met shibari-touw en heeft via YouTube opgezocht hoe hij me in moet knopen. Dat is zo heerlijk voor mij in deze positie, ik hoef zelf nooit iets te bedenken. Het is alsof ik elke week een cadeau van hem krijg en ik hoef het alleen maar uit te pakken.

Kleurencode

Als vrouw en als moeder ben ik gewend om altijd maar te geven en te faciliteren en tijdens het uurtje dat een sessie duurt, hoef ik helemaal niks. Alleen maar ontvangen. En ik mag doen wat me opgedragen wordt. Behalve als ik me er niet goed bij voel, dan doe ik het niet. We hebben daar kleuren voor afgesproken en hij checkt telkens bij mij of ik het nog fijn vind: groen is doorgaan, oranje is doorgaan met de sessie maar stoppen met de specifieke handeling en rood is de sessie stilleggen. In de afgelopen vijf jaar heb ik twee keer rood gezegd. Een keer bij het spanken toen het me echt te hard en te ruw ging en een keer omdat er zoveel emoties bij me vrijkwamen dat ik het gewoon niet meer kon hebben.

Grenzen verleggen

Verder heb ik nooit stop gezegd, ook niet toen hij me aan een andere man uitleende en hij met mij aan de slag ging terwijl Michel toekeek. We hebben het ook een keer gedaan met een vrouw erbij, ook heel spannend. Als je me dit vroeger gezegd zou hebben, zou ik denken dat je knettergek was. Maar met deze vorm van seksualiteit verleg je op een heel natuurlijke manier je grenzen. We bespreken heel openlijk welke wensen we hebben en kijken ook bdsm-films om nieuwe inspiratie op te doen. Na afloop van elke sessie evalueren we heel uitgebreid wat er wel en niet goed beviel.

Zo is het goed

Zo komt er meer en meer ruimte en blijk je dingen lekker te vinden waar je vroeger nooit bij stilgestaan had. Hij beft me bijvoorbeeld tegenwoordig terwijl hij dacht daar niet van te houden. En ik vind het blijkbaar opwindend als hij me in mijn gezicht slaat. Heel apart. We hebben een heel gewone relatie met Netflix en irritaties, maar eens per week gaan de gordijnen dicht en kan ik me helemaal overgeven. Dit is precies wat ik nodig had in mijn leven.”