De slaapkamergeheimen van Bram (48): “Ik heb eigenlijk elke keer spijt na de seks”

Bram (48): “Ik heb eigenlijk elke keer spijt na de seks. Het is wel lekker en fijn enzo, maar toch voel ik me schuldig. Ik heb het gevoel dat ik haar overhaal om seks te hebben, terwijl ze het eigenlijk niet meer wil.

Toen ik Barbara ontmoette, wist ik meteen dat het niks zou worden tussen ons. Facebook dating had ons aan elkaar gekoppeld, maar na drie kwartier wandelen was voor mij wel duidelijk dat dit niet mijn vrouw was. Waar dat ’m precies in zit, kan ik niet uitleggen. Een instinct, denk ik.

Passie

Na die date vertelde ik haar meteen dat het voor mij niet meer dan vriendschap zou worden. Zij vond het oké. We hielden platonisch contact, tot zij op mijn verzoek wat boodschapjes kwam langsbrengen. Ineens stond ze in mijn huis. Er was niemand anders. Een verlangen overviel me. Niet zozeer naar haar, maar een verlangen naar intimiteit. Ik zoende haar en ze zoende terug. Heel gepassioneerd. Het voelde goed.

Zij moest terug naar huis voor haar kinderen, maar een dag later ben ik bij haar langs gegaan én blijven slapen. Ik heb direct erna wel weer benoemd dat het wat mij betreft echt geen relatie zou worden en dat vond ze geen probleem. Sinds die dag zien we elkaar ongeveer eens per week. We wandelen wat, we drinken een kop thee en daarna is er de seks.

Friends with benefits

We zijn friends with benefits, maar eigenlijk is ons contact intenser dan het contact dat ik met mijn ex-vrouw had toen ik nog met haar getrouwd was. Tijdens mijn huwelijk zaten we op een bepaald moment elke avond naast elkaar op de bank tv te kijken. We leefden langs elkaar heen en hadden weinig echte interactie meer met elkaar. Barbara app ik meermaals per dag. We bellen regelmatig. Als er iets met mij is qua werk of kinderen, bespreek ik dat met haar. Andersom help ik haar ook met dingen. Als ik Barbara zie, hebben we écht contact.

Omdat dit nu al anderhalf jaar zo doorgaat, heb ik laatst voorgesteld toch maar een officiële relatie aan te gaan. Dan kunnen we onze kinderen vertellen wat er speelt en echt onderdeel van elkaars leven worden. We hebben het gewoon leuk samen en al heb ik bij haar niet de kriebels waar ik op gehoopt had, moeten we misschien blij zijn met een 8 in plaats van naar een 10 te blijven zoeken.

Een 10

Zij ging er niet op in toen ik dit voorstelde, waarschijnlijk omdat ze mijn afweging niet zo romantisch vond. Dat was-ie ook niet, maar ik wil graag eerlijk zijn. En ik begin echt te twijfelen of die 10 wel haalbaar of zelfs wenselijk is. Ik heb een paar keer in mijn leven een 10 gevoeld bij een vrouw, maar dat liep nooit goed af.

Voordat ik Barbara ontmoette, was er een andere vrouw. Ik kende haar via Tinder en ik was helemaal hoteldebotel. Het was wederzijds, maar na een poosje sprak zij haar kinderwens uit. Die kon ik niet voor haar vervullen, dus besloten we uit elkaar te gaan. Ook wij werden friends with benefits, maar dat bleek uiteindelijk haar zoektocht naar een potentiële vader voor haar kinderen in de weg te staan. Nu zijn we ‘gewoon vrienden’ en doe ik erg mijn best om die vriendschap in stand te houden. In mijn achterhoofd denk ik soms weleens dat ze over twee jaar bij me terugkomt, als het niet gelukt is iemand te vinden om kinderen mee te krijgen. De deur staat in dat geval sowieso open.

Kritisch

In de tussentijd houdt Barbara haar plekje warm. En zij zorgt er ook voor dat ik geen andere vrouwen ontmoet. Ik swipe nog wel wat op verschillende platforms, maar ben enorm kritisch in wie ik like. Mijn seksuele behoefte wordt al bevredigd en ik vermaak me prima zo tot ik wat beters tegenkom. Helemaal zuiver voelt het niet voor mij, al ben ik de hele tijd eerlijk geweest. Barbara heeft al zo vaak aangegeven dat ze er eigenlijk mee wil stoppen om zo ook in haar leven ruimte voor anderen te creëren, maar puntje bij het paaltje is het vlees toch zwak. Dus modderen we voort.”