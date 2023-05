De slaapkamergeheimen van Britt (28): “Ik kom niet klaar bij klanten, dat heb ik met mijn vriend afgesproken”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Britt (28): “Natuurlijk houden wij van elkaar, alleen al dat maakt een vrijpartij heel anders.”

Britt (28): “Mijn vriend had er in het begin wel een beetje moeite mee dat ik dit werk ging doen. Hij vond het lastig dat mannen aan me zaten en had bijvoorbeeld liever niet dat klanten mij zouden vingeren of beffen. Ik probeerde het dan wel zo te sturen dat we bepaalde dingen niet deden, maar als een klant mij heel graag wilde likken, kon ik dat eigenlijk niet weigeren. Die mannen betalen er tenslotte heel veel geld voor.

Na een tijdje snapte mijn vriend dat wel. En hij merkte ook dat er tussen ons niks veranderde door mijn werk. Daardoor heeft hij er nu wel vrede mee. Hij weet dat het gevoel dat ik bij klanten in bed heb heel anders is dan bij hem. Bij een klant ben ik toch nooit helemaal mezelf. Ik heb seks om die man een plezier te doen en niet omdat ik daar zelf zoveel zin in heb. Soms heb ik niet eens echt een klik of is iemand niet helemaal schoon, dan doe ik het toch. Ik zet gewoon de knop om. Dat hoort bij het werk. Ik ben ook altijd een beetje op mijn hoede tijdens het vrijen. Die condoom moet natuurlijk wel goed blijven zitten. Alleen al daarom zou ik bij een klant echt niet kunnen klaarkomen. En dat wil ik ook niet. Dat doe ik alleen bij mijn vriend. Dat hebben we afgesproken.

Ik vrij meestal niet met mijn vriend op de dagen dat ik moet werken. Voor klanten vind ik het niet zo hygiënisch als ik eerst onbeschermde seks met mijn vriend gehad heb en zij daarna intiem met me zijn. Ik douche natuurlijk wel vooraf, maar toch. Als ik thuiskom van werk, doen we het meestal ook niet meer. Het is dan al zo laat. Het komt weleens voor dat ik mijn vriend tussendoor even bevredig met mijn mond of handen. Als ik toch zit te wachten op een klant bijvoorbeeld, kan ik er wel even zin in hebben.

Op de dagen dat ik niet werk, vrijen we meestal wel. Al lukt het niet altijd. Wij hebben allebei onregelmatige diensten, waardoor we elkaar weleens mislopen en als ons kindje wakker is, lukt het ook niet natuurlijk. Maar meestal vinden we elkaar wel en dan hebben we het heel fijn. Ik kan bij mijn vriend helemaal mezelf zijn. Ik kan me laten gaan en dingen uitproberen die ik spannend vind. Ik hoef niks te faken om hem een plezier te doen. En natuurlijk houden wij van elkaar, alleen al dat maakt een vrijpartij heel anders.

Toch ben ik soms bang dat ik mijn vriend tekort doe. Niet dat hij er over klaagt, helemaal niet. Maar als ik een keertje blaasontsteking heb, neem ik wel een paracetamolletje om te kunnen werken, terwijl ik thuis de seks dan liever oversla. Ik wil niet dat hij daardoor het gevoel heeft dat hij minder krijgt. Toen we laatst erge ruzie hadden, heb ik mijn werk dan ook afgebeld. Ik wil niet intiem met een ander zijn als het tussen ons niet goed zit. Dat voelt niet goed.

Soms voelt het voor mij een beetje hypocriet dat hij geen seks met andere vrouwen mag hebben, terwijl ik natuurlijk wel met andere mannen vrij. Een vriend van ons heeft een open relatie en begon er laatst over dat het eigenlijk eerlijker zou zijn als mijn vriend het ook met anderen mocht doen. Maar dat trek ik echt niet. Ik zou stikjaloers worden.

Dat was mijn vriend ook in het begin. Dan bleef hij wakker tot ik thuiskwam en wilde hij precies weten wat ik gedaan had. Tegenwoordig is hij niet meer zo geïnteresseerd in de handelingen die ik met klanten heb uitgevoerd. Hij wil vooral weten hoe ik me erbij voelde. Dat vind ik een goed teken. Hij weet dat het gewoon werk is. Ik doe het om geld te verdienen, niet omdat ik behoefte aan seks heb. Als we straks voldoende geld hebben om de verduurzaming van ons huis te kunnen financieren, stop ik er weer mee. Voor nu vind ik dit een prima manier om geld te verdienen.

Vooral het sociale aspect van het escortwerk vind ik leuk. Wie staat er achter die voordeur? Wat is zijn verhaal? Dat vind ik interessant. Het is vooral veel praten wat ik doe. Maar seks is er wel een onderdeel van natuurlijk. Het is niet mijn favoriete onderdeel, maar de klant betaalt ervoor. Dus ik doe altijd mijn best om het hem naar zijn zin te maken. Zelf word ik daar echt niet opgewonden van, maar dat geeft niet. Dat bewaar ik wel voor thuis. ”