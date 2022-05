De slaapkamergeheimen van Chantal (56): “Soms heb ik dagen achter elkaar seks met verschillende mensen”

“Laatst was ik jarig en dat was echt een topdag. Ik ging uit eten met een lover uit Rotterdam. Na het eten, gingen we naar mijn huis, waar één van mijn vaste vriendjes langskwam met zijn nieuwe vriendin. Zij begonnen op een gegeven moment te seksen, maar wij waren moe en gingen naar bed. Toen ik de volgende ochtend wakker werd lagen allebei de vriendjes in mijn bed en hebben we met zijn drieën heerlijk gevreeën. Later, toen ik broodjes stond te maken, vreeën zij nog een keer met elkaar. Zo mooi om te zien vond ik dat. Ik ben niet zo van de platte seks, maar als je ziet dat twee mensen elkaar echt liefhebben, kan seks zo mooi zijn om naar te kijken.

Anarchistisch in de liefde

Ik ben anarchistisch als het om relaties gaat. Ik ben van niemand en niemand is van mij. Ik geloof niet dat één iemand belangrijker of waardevoller is dan een ander. Je hebt met iedereen weer een andere verbinding. Dat maakt het leven juist zo rijk. Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes waar ik regelmatig mee afspreek. Maar nooit op vaste dagen of tijden, ook wat dat betreft ben ik anarchistisch. We kijken wel hoe het loopt. Zo kan het gebeuren dat ik tien dagen achter elkaar seks heb met verschillende mensen, maar soms ook weken niet. Dan heb ik er gewoon even geen zin in.

Niet alleen seks

Ik kies wel alleen vriendjes en vriendinnetjes uit die het ook leuk vinden om bij me te zijn als ik geen zin in seks heb. Mijn vaste vriendje heeft vorig jaar bijvoorbeeld drie maanden bij me op de bank gezeten zonder dat er iets gebeurde. Alleen kletsen en samen eten. Ik was zo aangedaan door het overlijden van twee goede vrienden en de nodige andere stress, dat ik het gewoon even niet kon opbrengen.

Betaald voor een orgasme

Ik heb in die periode ook niet gewerkt. Sinds een aantal jaar geef ik massages, maar als ik zo slecht in mijn vel zit, heb ik geen energie te geven. Gelukkig begrepen mijn cliënten het allemaal en kwamen ze na die periode van rust weer bij me terug. Ik heb een heel fijne vaste groep mannen en vrouwen die regelmatig door mij gemasseerd worden. Daarnaast heb ik nog een kleine groep mensen waarbij de massage kan uitlopen op een happy end. Dat kan met aftrekken zijn of met vingeren en soms is er een penetratie. Afhankelijk van hoe we ons allebei voelen. Ik heb ook cliënten die het fijn vinden om mij te bevredigen. Zo kan het dus voorkomen dat ik betaald word voor een heerlijk orgasme. Niet slecht toch?

Ruilhandel

Ik doe het eens per week, het erotisch masseren. Je kunt er best veel geld mee verdienen als je het elke dag zou doen. Maar dat wil ik niet. Dan begint mijn mooie vak als masseur meer op prostitutie te lijken. Seks en werk moet je niet te veel mengen met elkaar, vind ik. Ik wil mijn cliënten zelf kunnen kiezen. Het zijn ook echt leuke mensen, met wie ik soms wel eens naar een club of een feestje ga. Mijn klusjesman masseer ik ook, net als mijn kapster. Zo helpen we elkaar zonder dat er financieel iets tegenover hoeft te staan: ruilhandel. Het zijn mensen die ik leuk vind en met wie ik goede gesprekken heb. Bij sommige mannen doe ik prostaatmassages en vrouwen krijgen soms een yonimassage. Daarbij komt ontzettend veel emotie en gevoel vrij. Dat kun je niet zomaar met iedereen delen.

Grenzen stellen

Ik doe sowieso alleen dingen waar ik zelf zin in heb. Laatst had ik een nieuwe cliënt die tijdens de massage ineens heel opgewonden werd. Ze pakte mijn hand en duwde die heel dwingend richting haar vagina. Ik heb haar hand op mijn hart gelegd en wat ademhalingsoefeningen met haar gedaan. Toen werd ze weer rustig. Na afloop heb ik haar uitgelegd dat ik een veilige plek wil creëren voor ons allebei. Daarom bepalen we samen vooraf altijd waar de grenzen liggen. Ik houd me daaraan. Ook als iemand zichzelf in the heat of the moment verliest. Veiligheid staat voorop.

Rijkdom

Ik vind het fijn hoe moeiteloos en vanzelfsprekend het gaat in mijn seksleven. Het is zo’n rijk bestaan. Met vriendinnen waar ik mee naar de sauna of het museum ga, vriendjes waar ik mee ga eten. Soms heb ik uren seks met iemand en voelt het allemaal heel tantrisch, en een andere keer krijg ik iemand op bezoek die ik met een zweepje in mijn hand sta op te wachten. Ieder mens brengt een andere energie in me naar boven, dat voelt voor mij als enorme rijkdom.”