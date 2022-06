De slaapkamergeheimen van Cleo (54): “Ik had nooit gedacht dat ik tegen een man zou zeggen: ‘Schat, vijf orgasmes is wel genoeg’”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Cleo (54): “Ik heb vriendinnen die het al jaren niet meer met hun partner doen.”

Cleo (54): “Ze zeggen wel eens dat vrouwen in de overgang minder zin in seks krijgen, maar dat klopt voor mij echt niet, hoor. Ik vind seks superbelangrijk, ik zou nooit zonder willen. Al merk ik ook dat fysieke intimiteit om meer gaat dan alleen seks naarmate ik ouder word, en dat ik die zachtere kant steeds fijner ga vinden. Sinds vijf maanden heb ik een lat-relatie met iemand die intimiteit en seksualiteit ook heel belangrijk vindt, dus ik ben blij. Hij is een hele aandachtige minnaar, die vreselijk zijn best doet om mij te behagen. Ik had nooit gedacht dat ik ooit tegen een man zou zeggen: nu niet meer, schat, vijf keer klaarkomen is wel genoeg.

Zijn penis wordt slap

Helemaal top dus, er is alleen een ding. Zijn penis wordt slap als ik te dichtbij komt. Als we elkaar zien, is het altijd helemaal goed. Zoenen, strelen, aanraken. Hij wordt er opgewonden van en stijf. Maar op het moment dat hij in me wil komen, gaat het eigenlijk altijd fout. Hij verslapt. En meestal krijgen we zijn penis pas aan de praat als de druk er vanaf gaat en we bijna een beetje gedachteloos liggen te praten en te strelen.

Waarom dit zo is, weet ik niet. Hij heeft wel eens gezegd dat hij een testosterontekort vermoedt en ermee naar de huisarts zou gaan, maar of hij dat heeft gedaan, heb ik niet gevraagd. Het is natuurlijk een precair onderwerp en ik wil er niet te veel druk op leggen. Als hij erover begint, praten we erover. Maar ik laat het bij hem.

Heerlijk dat hij me zo verwent

Als hij slap wordt, richt hij zijn aandacht op mij en verwent mij vreselijk. En ik hem, maar zonder dat er een orgasme op volgt. Ik vind het heerlijk dat hij me zo verwent, maar ik vind het ook wel moeilijk dat ik vaak niet veel voor hem kan doen. Als ik hem aftrek of pijp, wordt hij meestal ook snel slap. Het lijkt wel of het met ontvangen te maken heeft. Dat-ie nerveus wordt als hij de controle verliest, ofzo. Ik weet het niet precies, maar vervelend is het. Voor hem en ook voor mij.

Seks is meer dan penetratie

Ik vind het nu geen dealbreaker. We kennen elkaar ook nog niet zo lang, dus er valt nog genoeg te ontdekken voor ons. In bed en daarbuiten. Ik wil er sowieso geen punt van maken, ik bedoel: seks is meer dan alleen penetratie. Andere dingen zijn ook lekker om te doen. We hebben lol en veel andere fysieke intimiteit. Ik ben dankbaar dat ik überhaupt nog fijne seks heb. Ik heb vriendinnen die het al jaren niet meer met hun partner doen. Zo verdrietig lijkt me dat.

Speeltjes en pilletjes introduceren

Als ik heel eerlijk ben, voorzie ik wel dat dit op een dag een probleem gaat worden tussen ons. Net als elke vrouw, wil ik ook wel eens gewoon een keer hard genomen worden. Dat dat elke keer niet lukt, frustreert me natuurlijk wel een beetje. Als ik alleen ben, gebruik ik dan wel speeltjes om dat gemis op te vangen, maar dat voelt toch niet hetzelfde.

Heel af en toe hebben we het er wel eens over. Hij vertelde me dat hij dit probleem niet had toen hij met vrouwen vree voor wie hij geen gevoelens had, dus ik heb hem aangemoedigd een oude minnares weer op te zoeken. Misschien doorbreekt dat iets, dacht ik. Maar hij wil monogaam zijn met mij en ziet het totaal niet zitten iets met een ander te doen. Ook speeltjes in de slaapkamer introduceren, wil hij niet. Ik heb pilletjes voorgesteld, maar ook daar wil hij niet aan. Hij heeft tenslotte geen erectieprobleem: hij kan gewoon een stijve krijgen.

Ligt het aan mij?

Soms ben ik wel eens bang dat het door mij komt. Ben ik niet aantrekkelijk genoeg voor hem? Of doe ik het verkeerd? Hij verzekert me altijd dat het niet aan mij ligt, maar ik kan soms toch twijfelen. Hiervoor had ik ook een man met erectieproblemen en de minnaar daarvoor zat aan de Viagra. Misschien is het wel de leeftijd? Al hoor ik er verder nooit iemand over. Maar ja, als je op een gegeven moment geen seks meer hebt, is een penis die slap wordt ook niet zo’n probleem.”