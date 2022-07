De slaapkamergeheimen van Daisy (41): “Mijn man vertelde dat hij een affaire had, en ineens werd ik geil”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Deze week Daisy (41): “Ik wil constant vrijen en niet alleen met mijn eigen man”

Daisy (41): “Een paar weken geleden kwam mijn man laat thuis van een borrel. Ik hoorde hem stommelen en het was duidelijk dat hij behoorlijk dronken was. Ik viel weer in slaap, maar na een poosje hoorde ik hem bellen met iemand. De toon was anders dan bij ‘normale’ telefoongesprekken en ik denk dat ik daarom ineens klaarwakker was. Ik ging op de trap staan, maar kon ik niet horen wie hij aan de lijn had, maar het was duidelijk een vrouw. Toen ik opving dat hij wel vaker een affaire had gehad, was dat voor mij het moment om beneden verhaal te gaan halen.

Hij bleek aan de lijn te zitten met een juf van de kinderopvang. Een jonge vrouw nog, wiens nummer hij blijkbaar in zijn telefoon had staan. Hij verbrak de verbinding toen hij mij zag en biechtte meteen alles op. Blijkbaar was hij al een poosje spannende berichtjes met deze BSO-dame aan het uitwisselen en besloot hij nu, in zijn dronken bui, te proberen meer van deze relatie te maken. De BSO-juf zou hem hebben verteld daar geen interesse in te hebben, maar ik betwijfel dat, want waarom neemt ze midden in de nacht de telefoon op als hij belt?

Affaire op werk

Mijn man vertelde verder dat hij inderdaad al eerder een affaire had gehad, vorig jaar, in de periode dat hij zogenaamd heel druk met zijn werk was en plotseling vaker moest overwerken. In werkelijkheid had hij via zijn werk een jonge, aantrekkelijke vrouw ontmoet die hij regelmatig naar zijn werkplaats liet komen. Terwijl ik thuis met de kinderen bezig was en het zo sneu voor hem vond dat hij zo lang moest werken.

Kwaad

Ik geloofde mijn oren niet toen hij me dit allemaal vertelde. Ik was zó kwaad. Op hem dat hij zoiets gedaan had, maar ook op mezelf dat het nooit in me opgekomen was dat hij zoiets aan het doen was. Ja, ons seksleven was sinds de komst van de kinderen behoorlijk ingekakt. Er was weinig passie meer, als we eens per drie maanden vreeën was het veel. Maar dat hij zoiets kon doen zonder dat ik het doorhad? Dat had ik nooit verwacht.

Parallelle wereld

Wat ik al helemaal niet verwacht had was mijn eigen reactie. Na de eerste boosheid en tranen, gebeurde er iets ongelofelijks. Ik werd geil. En niet zo’n beetje ook.

Waarom weet ik niet, maar ik wilde in de periode hierna voortdurend seks. Sinds de dag dat het uitkwam zijn we vaker met elkaar naar bed geweest dan in de jaren ervoor, durf ik wel te stellen. Ik heb constant zin, alles stroomt weer. Het is net alsof ik jaren met oogkleppen op heb rondgelopen. Of vast zat in de regels die passen bij het perfecte plaatje van een moeder en echtgenote. Nu die regels blijkbaar niet meer gelden, is er bij mij zo veel ruimte gekomen. Alsof er een parallelle wereld is vol lekkere mannen, die ik sinds ik kinderen heb niet meer heb gezien.

Oude scharrel

Ik zie overal mogelijkheden, wil constant vrijen en niet alleen met mijn eigen man. Toen ik laatst op een festival was, heb ik bijna een oude scharrel gebeld omdat ik ineens zo’n zin had in seks. En als ik op het terras zit, kijk ik voortdurend om me heen of er nog iets lekkers te zien is. Ik voel me net een puber.

Verlangen

Ik ben ook op Tinder gegaan en heb een heel leuke match gevonden. Als mijn man vreemd mag gaan, mag ik dat ook, toch? Met de Tinder-man heb ik superopwindende gesprekken en volgens mij is er echt een geile klik. Maar ik heb hem nog nooit live gezien natuurlijk, dus helemaal zeker weten doe ik het niet. Het maakt me eigenlijk ook niet veel uit. Ik geniet ervan dat hij me zo opwindt en alleen al het idee dat we na de zomer een date hebben, maakt me bijna gek van verlangen.

Mijn man weet wel dat ik op Tinder zit, maar ik heb hem niks verteld over mijn date. Dit pleziertje hou ik even voor mezelf denk ik, als we seks gehad hebben in de hotelkamer die ik al geboekt heb, laat ik het mijn man wel weten. Benieuwd hoe hij reageert. Misschien doet het hem wel weinig, maar ik hoop dat hij jaloers is.”