De slaapkamergeheimen van Dallas (42): “We stonden allebei open voor avonturen met anderen, in welke vorm dan ook”

Dallas (42): “Wij zijn dit jaar twaalf en half jaar getrouwd, maar ik zou de man met wie ik ben niet snel mijn man noemen. Hij is mijn bezit niet, net zo min als ik het zijne ben. Wij vinden vrijheid heel belangrijk en zijn samen omdat we telkens opnieuw de keuze voor elkaar maken. Uit liefde.

Amper seks

7 jaar geleden kwamen we in onze relatie op een kruispunt. We hadden veel ruzie, zagen elkaar niet echt meer en hadden ook amper nog seks. We besloten dat het zo niet verder kon. We wilden wel samen blijven, maar niet meer op deze manier. Met hulp van een therapeut ontdekten we dat we eigenlijk nooit echt goed met elkaar gecommuniceerd hadden. We praatten wel over het huishouden, ons kind, werk enzo, maar we hadden niet echt contact. We deden ons best niet meer om elkaar beter te leren kennen, vanuit het idee dat we na al die jaren wel wisten wie die ander was. Maar dat is onzin natuurlijk. Je moet je blijven verdiepen in elkaar, anders raak je de connectie kwijt.

Oefening

Om elkaar (opnieuw) te leren kennen, begonnen we met een oefening: elke week gingen we op de bank zitten met een wijntje en dan om beurten 5 minuten vertellen wat we vervelend aan die ander vonden. Daarna mochten we 5 minuten zeggen wat we leuk aan die ander vonden. Zonder onderbroken te worden.

Wensen en verlangens

Nou die eerste keren had ik echt te weinig aan die 5 minuten om al mijn irritaties uit te spreken. Maar al na een paar weken merkte ik dat ik de eerste 5 minuten amper meer vol kreeg, terwijl ik in de tweede 5 minuten (met positieve dingen) steeds meer verdieping vond. Er kwam gewoon meer ruimte om alles openlijk te bespreken. Ook wensen en verlangens op seksueel gebied.

Open relatie

Al snel ontdekten we dat we allebei open stonden voor avonturen met anderen, in welke vorm dan ook. We spraken af onze relatie open te maken. Nou, dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Die eerste twee jaar was er eigenlijk niks ‘open’ aan onze open relatie. We rommelden wat aan, maar het lukte gewoon niet. Dan gingen we naar kinky feestjes op zoek naar een stel om mee te swingen. Maar dan vonden we nooit een stel waarvan beide partners aantrekkelijk waren. Dat soort dingen.

Kinky feestje

Na twee jaar waren we weer op zo’n kinky feestje. Van tevoren hadden we elkaar moed in gesproken, nu moest het er maar eens van komen. En ja: ik vond een hele mooie man die met zijn hele mooie ex-vriendin op het feest was. Ik zoende met hem en hij met haar. We waren euforisch. Eindelijk was het gelukt.

Na een paar maanden wilden we verder en belden we die man op voor een afspraak. In eerste instantie was het helemaal geweldig met zijn drieën. We gingen helemaal in elkaar op en waren heel erg opgewonden. Maar op een gegeven moment was mijn partner er wel klaar mee. Hij was al drie keer klaar gekomen en wilde naar huis. Maar ik was nog zo met die man bezig dat ik dat totaal niet in de gaten had. Daar hebben we na afloop ruzie om gehad. Ik had beter bij hem moeten inchecken, dat zouden we voortaan beter doen.

Parenclub

Toen we een paar weken later in een parenclub waren, gebeurde vervolgens precies hetzelfde maar dan omgekeerd. Hij was uren aan het vrijen met iemand, zonder een keer in te checken bij mij. We leerden hiervan dat dat hele inchecken bij elkaar voor ons niet realistisch was. Als je eenmaal bezig bent, zit je met je hoofd toch ergens anders. We spraken af dat de verantwoordelijkheid om in te breken bij de ander lag. Als hij of zij naar huis wil, tikt hij of zij diegene die bezig is aan en stopt het.

Veiligheid

Uiteindelijk bleek dat swingen in parenclubs sowieso niet heel erg ons ding. We gaan liever wat diepere verbindingen aan. In de tantra community waar we daarna terecht kwamen, vonden we veel gelijkgestemden. Daar spreken we nu af en toe mee af. De meeste vrouwen met wie mijn partner afspreekt, ken ik wel. Al heb ik het idee een beetje losgelaten dat het ook allemaal vriendinnen van mij moeten worden. Andersom wil ik ook graag dat mijn partner de man kent met wie ik afspreek. Sowieso voor de veiligheid, maar ook voor de verhalen achteraf. Hij vindt het vaak opwindend als ik achteraf vertel wat ik allemaal gedaan heb. Dan is het fijn dat hij er een gezicht bij heeft. Voor mij hoeven die details na afloop niet zo nodig. Ik gun hem zijn plezier, maar hoef niet alles te weten. We hebben allebei ongeveer eens per maand een date met een ander. Vaker hoeft niet, we willen ook genoeg tijd over houden voor andere belangrijke dingen, zoals elkaar.”