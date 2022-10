De slaapkamergeheimen van Didi (37): “Ik was heel opgelucht dat hij goed geschapen is”

“Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst seks gehad met een man met wie ik al drie maanden aan het daten ben. Ik ken hem via een datingsite waar hij me geliked had – mijn profiel was hem blijkbaar opgevallen. Vooral vanwege mijn antwoord op de vraag wat de drie succesfactoren van een relatie zijn: humor, leuke dingen samen doen en ochtendseks.

Heel opwindend

Seks is voor mij heel belangrijk in een relatie en voor hem blijkbaar ook. We hadden het via de chat eerst een poosje over andere dingen, maar na een weekje begon hij erover. Heel direct. Hij vroeg me bijvoorbeeld of ik het lekker vind om gebeft te worden en of ik van anale seks houd. Het antwoord op beide vragen – ja! – maakte hem blij. Op mijn beurt vond ik het heel prikkelend dat hij me dat soort vragen stelde. Een man die zo open is over zijn seksuele verlangens, is gewoon aantrekkelijk. Lekker zelfverzekerd. ‘Als ik je zie, ga ik je heel hard nemen’, zei hij in een van de gesprekken. Heel opwindend vond ik dat.

Niet zo’n soort meisje

Toch gebeurde het niet. De eerste keer dat ik hem zag, zoenden we wel. We zaten in de auto, en ik denk dat hij aanvoelde dat ik niet een meisje ben dat het ooit in een auto zou doen. Ik ben een gevoelsmens en ga graag voor de grootste sensaties. In zo’n auto voel ik die sensatie niet. Dus we beheersten onszelf en lieten het bij zoenen.

Niet te snel

Daarbij vind ik het echt een leuke man, met wie ik misschien wel een relatie wil opbouwen. Dan moet je iemand niet te snel geven wat hij wil. Anders haakt hij af. Het is een beetje zoals met gamen: je moet ze er elke keer een level bij geven. Als je ze meteen het hele spel laat uitspelen, is het ‘game over’ en gaan ze op zoek naar een ander spelletje.

Ontlading

Afgelopen weekend zagen we elkaar voor de tweede keer. Inmiddels hadden we flink wat telefoonseks gehad en de spanning was enorm opgebouwd. Dat was te merken. We zaten een poosje op de bank om elkaar heen te draaien, toen ik besloot dat het genoeg was.

Hij is een billenman, en ik had speciaal voor de gelegenheid mijn strakke legging met tijgerprint aangetrokken. Ik stond op en deed mijn kimono uit. Mijn mooie ronde billen werden zichtbaar en hij reageerde precies zoals ik had verwacht. Hij begon onmiddellijk mijn billen te strelen. Omdat ik zelf ook al lang op dit moment gewacht had, werd ik meteen extreem nat. Ik wilde niet meer wachten en hij ook niet. We hadden seks. Heel snel en heel kort.

Zoeken en passen

De dag erna heb ik hem nog een berichtje gestuurd. Dat ik het fijn vond met hem, maar dat het wel een beetje kort was. Dat vond hij ook. Hij beloofde beterschap voor een volgende keer. En daar vertrouw ik op. Zo’n eerste keer is toch even spannend met een nieuw iemand. Het is altijd een beetje zoeken en passen.

Goed geschapen

Ik was vooral heel opgelucht dat hij goed geschapen is, want hij lijkt me boyfriend material en dan is het wel een voorwaarde dat hij een beetje een goed formaat penis heeft. Anders voel je gewoon heel veel standjes niet goed. De jongen waar ik hiervoor mee aan het daten was, was sexy en aantrekkelijk. Maar hij had zo’n kleine penis dat we nooit een echte match zouden zijn geworden. Ik heb ook niet meer met hem afgesproken sinds ik deze man gevonden heb. Ik wil kijken waar het heen gaat. Volgens mij hebben we een goede klik – niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook qua gesprekken. Ik wil niet alleen maar seks hebben. Tussendoor moeten we ook een leuk gesprek kunnen voeren en er een gezellige avond van kunnen maken.

Eerst verdienen

Mannen zeggen vaak dat ik a lady on the streets and a freak between the sheets ben, en met de juiste man klopt dat ook wel. Als ik me veilig voel, komt mijn zwoele kant naar boven. Dan kan ik me helemaal laten gaan. Maar dan doen we alles wel op mijn tempo en op mijn voorwaarden. Ik ben echt een soort waakhond Bassie in bed. Ik weet precies hoe ik het hebben wil en een man geeft dat, omdat hij weet dat hij er veel voor terug krijgt.

‘Wil je me pijpen?’ vroeg mijn date afgelopen zaterdag. ‘Nee, dat moet je eerst verdienen’, zei ik. Wanneer ik hem weer zie krijgt hij een body-to-body massage en dan kijken we daarna wel of hij nog meer verdiend heeft.”