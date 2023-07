De slaapkamergeheimen van Dineke (33): “Na die nacht voelde ik me zo verbonden met hem”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek ‘Slaapkamergeheimen’ spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Dineke(33): “Het was een brakke zondagochtend en ik zat een beetje op Facebook te scrollen.”

“In een groep waarvan ik al jaren lid ben, plaatste ik een berichtje: ik heb vandaag veel koffie nodig of iets in die geest. ‘Ja lekker’, antwoordde hij. ‘Kom maar halen’, zei ik. Voor de gein hoor, ik verwachtte niet dat hij tweeënhalf uur zou gaan rijden voor een kopje koffie.

De eerste nacht samen

Een kleine drie uur later ging echter toch de deurbel en daar stond hij. Ik had totaal niet de intentie om met deze man iets te beginnen. Ik had hem in de groep wel eens voorbij zien komen en vond hem wel leuk, maar hij woonde ver weg en ik zag hem niet echt als boyfriend material. Nu zat hij op mijn bank aan de koffie en we kletsten zo lang dat hij pas laat in de avond weer terugreed naar zijn eigen huis. Bij het afscheid spraken we allebei uit dat er meer gegroeid was tussen ons dan we van plan waren geweest. Waar zo’n spontaan berichtje al niet toe kan leiden, hè?

De keer erop kwam hij langs en bleef hij slapen. Hij had zover gereden dat ik hem niet weer naar huis wilde sturen. Hij sliep gewoon bij mij in bed, ik doe daar niet zo moeilijk over. Voor seks vond ik het veel te vroeg, ik wil mezelf niet te snel aan iemand geven. Eerst wil ik weten wat voor vlees ik in de kuip heb en dat kost tijd.

Ik voelde me verbonden met hem

Na die eerste keer bleef hij nog twee keer slapen en pas de derde keer dat hij er de hele dag en nacht was, voelde ik dat ik klaar was voor seks met hem. En waar normaal zo’n eerste keer heel ongemakkelijk kan zijn, voelde het nu meteen helemaal goed. Juist omdat we al zoveel tijd samen hadden doorgebracht. De hele nacht hadden we al tegen elkaar aan gelegen en geknuffeld en die ochtend voelde ik me zo verbonden met hem. Ook emotioneel was er een goede klik, dat werkt toch door in bed.

Hij ging die dag weer naar huis en daarna hebben we elkaar niet meer gezien. We proberen wel af te spreken, maar het is lastig. Hij woont ver weg en maakt lange dagen en ik wil liever niet met hem afspreken als mijn dochtertje er is. Geen idee hoe dit verder moet, maar ik wil hem graag weer zien en verder ontdekken waartoe dit kan leiden.

Afscheid van ‘friend with benefits’

Ik had ook nog een friend with benefits, maar die heb ik daarna afgezegd. We hebben al maanden geen seks meer met elkaar, maar we zouden nog een keer samen uit eten gaan. Dat voelt voor mij nu niet meer prettig. Ik zou het ook niet fijn vinden als deze nieuwe man met een andere vrouw uit eten zou gaan. Met hem gaat het toch nooit wat worden. Hij is wel een leuke man en in bed klikte het uitzonderlijk goed tussen ons, maar we passen niet bij elkaar. Zijn normen en waarden zijn heel anders en zijn werkschema is totaal tegenovergesteld aan het mijne. We zagen elkaar daardoor weinig, waardoor we meermaals besloten onze relatie te beëindigen.

Elke keer als we elkaar weer zagen, eindigden we toch weer in bed en ik merkte dat ik na zo’n avond steeds vaker begon te hopen dat ik zwanger van hem was. Dat was voor mij een reden om definitief met hem te stoppen. Nu zijn we alleen nog vrienden. We appen elkaar nog dagelijks, maar ik voel geen verlangen meer om met hem naar bed te gaan.

Geen telefoonseks

Met mijn nieuwe Facebookvriend wil ik dat zeker wel, alleen is het nog even een praktische uitdaging om uit te zoeken wanneer. We bellen en appen wel heel regelmatig, maar telefoonseks hebben we niet. Ik vind dat echt smerig. We maken er wel grapjes over. ‘Wat ga jij doen vanavond?’, vraagt hij dan. ‘Vingeren en slapen’, antwoord ik dan naar waarheid. Hij kan daar wel om lachen. Hij masturbeert zelf elke dag om het goed doorgesmeerd te houden voor mij, zegt-ie. Helemaal prima natuurlijk. Liever zou ik hem hier bij me in bed hebben, doorgesmeerd of niet.”