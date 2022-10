De slaapkamergeheimen van Eline (49): “We waren al twintig jaar monogaam, nu was het mijn beurt”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Eline (49): “We waren al twintig jaar monogaam, nu was het mijn beurt.”

Eline (49): “Afgelopen weekend had ik een feestje. Mijn primaire partner was erbij, mijn vriendin was erbij en er waren nog elf andere mensen. Iedereen had seks met iedereen en het was één grote, gezellige boel. Zonder moeilijkheden, zonder jaloezie. Gewoon fijn genieten met elkaar. Heerlijk dat het zo kan.

Getrouwd

Een paar jaar geleden had ik niet verwacht dat het allemaal zo zou lopen. Ik was getrouwd met een man die totaal niet openstond voor seksuele relaties met anderen en eigenlijk had ik me daar gewoon bij neergelegd. Achteraf gezien was dat gek, want voor wij elkaar ontmoetten was ik ook altijd al vrij wild. Dat was juist iets wat mijn ex heel leuk aan me vond.

Verplicht monogaam

Totdat het serieus werd tussen ons en ik op een festival een keer zoende met een ander. Helemaal niet spannend, maar voor mijn ex een enorm probleem. Blijkbaar deed ik hem pijn als ik gewoon mezelf was, dus ik besloot dat deel van mezelf maar niet meer toe te laten. Het was nu eenmaal normaal om een monogame relatie te hebben. Ik was nog te jong om te weten dat het wel degelijk anders kon. Daar kwam ik jaren later pas achter.

Een geheime affaire

Mijn ex en ik waren vier jaar samen toen ik verliefd werd op een collega. Ik vertelde het aan mijn man en die was er niet blij mee. Als ik iets met die verliefdheid zou doen, was onze relatie wat hem betreft voorbij. Ik besloot er niks mee te doen. Althans dat probeerde ik. De collega en ik werden goede vrienden en soms gingen we tijdens het uitgaan of weekendjes weg de grens een beetje over. Dat duurde zo’n tien jaar en we vertelden het aan niemand. Ik vond het verschrikkelijk om niet eerlijk tegen mijn man te zijn. Maar als ik wel eerlijk was, maakte ik dingen kapot en dat wilde ik ook niet.

Weer verliefd

Op een gegeven moment kreeg ik een auto-ongeluk en tijdens het herstel daarvan kwam ik aanraking met tantra. Ik ging me erin verdiepen en mijn man vond het oké, als er maar alleen vrouwen in de groep zouden zitten. Blijkbaar was hij vergeten dat ik hem al tijdens onze eerste ontmoeting verteld had dat ik biseksueel ben. Voor hem was dat toen geen issue. Ik was met hem en alleen met hem, dus zouden mijn gevoelens voor vrouwen wel weggaan, zoiets dacht hij. Maar dat bleek niet zo te zijn, want al tijdens mijn eerste tantra-workshop werd ik helemaal hotel de botel verliefd op een vrouw.

Mijn beurt

Weer vertelde ik het thuis en weer was mijn man er natuurlijk niet blij mee. Maar deze keer reageerde ik anders. Misschien kwam het door het ongeluk, of door die vrouw waar ik zo verliefd op was, maar ineens voelde ik dat ik dit niet meer wilde. Waarom moest ik me de hele tijd aan hem aanpassen? Alleen maar omdat hij monogaam wilde zijn. We hadden het al twintig jaar op zijn manier gedaan, nu was het mijn beurt.

Ontmoeting

Hij stemde uiteindelijk in en wilde de vrouw die mij zo in vervoering bracht wel ontmoeten. Zij was ook getrouwd met een man en ik denk dat beide mannen dachten dat het een bevlieging was. Niets bleek echter minder waar. We zijn nu vijf jaar verder en deze vrouw is nog steeds mijn vriendin. Een huwelijk hebben we inmiddels allebei niet meer.

Moederfiguur

Mijn ex en ik hebben nog wel geprobeerd de boel te redden. We zijn in therapie gegaan om onze diepste verlangens te onderzoeken. Mijn diepste verlangen bleek vrijheid te zijn en hij kwam erachter vooral veiligheid te willen. Hij zocht in mij een soort moederfiguur. Toen dat inzicht kwam, hoopte ik dat hij daarmee aan de slag zou gaan. Het lijkt me niet gezond om je veiligheid uit je partner te moeten halen. Maar er gebeurde iets totaal anders: hij beëindigde de relatie en was binnen een maand samen met een andere vrouw.

Kapot

Ik was er kapot van. Ik had zo gehoopt dat we er samen uit zouden komen. Meer dan een jaar had ik nodig om te helen, maar nu ben ik blij dat het zo gelopen is. Ik denk dat ik me met mijn ex erbij nooit echt vrij gevoeld zou hebben. Het kostte me te veel energie om mezelf te onderdrukken. Nu kan ik echt mezelf zijn, in plaats van de veertig procent van mezelf die ik was tijdens ons huwelijk.

Nieuwe man

Via internet ontmoette ik een man met wie ik al mijn fantasieën kan uitleven. Hij is heel ervaren en voelt vertrouwd, spannend en liefdevol tegelijk. De eerste negen maanden waren we een soort friends with benefits, maar daarna voelden we dat er meer was tussen ons. Dat we echt een verbinding hebben. We besloten elkaars primaire partner te worden en dat zijn we nu nog steeds. Vroeger dacht ik dat het niet mogelijk was om een man te hebben die oprecht blij voor me is als ik seks heb met een ander, maar het is wel degelijk mogelijk. Ik heb er een gevonden. En ik voel me de gelukkigste vrouw op aarde.”