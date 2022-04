De slaapkamergeheimen van Ellen (51): “Mijn man is nu een vrouw, een mooie vrouw zelfs”

Ellen: “Of ik nu lesbisch ben, vragen mensen me vaak. Zo gek vind ik dat. Alsof ik ineens op vrouwen ga vallen als mijn man er eentje wordt. Nee, ik ben niet lesbisch. Maar ik ben wel getrouwd met een vrouw. Ik wist ook niet dat het zo zou lopen.

Al vrij snel in de relatie vond ik de verpakking van een lingeriesetje dat niet van mij was. Ik dacht dat mijn man vreemdging. Maar hij bleek het voor zichzelf gekocht te hebben, bekende hij. Er was een fase geweest waarin hij graag vrouwenkleding droeg, maar dat was al lang geleden en speelde nu niet meer. Heel lang gebeurde er niets op dat gebied. Tot ik weer een keer een slipje vond.

Mooie vrouw

Weer bleek het van hem te zijn, hij gaf toe dat hij weer vrouwenkleding wilde dragen. We spraken af dat hij dat alleen zou doen als ik er niet bij was. Dat ging een poos goed. Maar op een dag toen we ‘s avonds samen op de bank zaten, wilde hij zich heel graag verkleden. Ik dacht: oké, we kijken wel hoe het loopt. Toen hij beneden kwam, was dat zo apart. Mijn man zag er echt uit als een vrouw. Een mooie vrouw zelfs. Ik moest echt even goed kijken. We zijn lang stil geweest die avond. Maar na een tijdje zaten we weer gewoon te kletsen. Heel lang dachten we dat we het hiermee zouden redden, maar op een gegeven moment wilde mijn man echt van zijn mannenlijf af.

In het juiste lichaam

Ik steunde hem. Natuurlijk. Ik ben niet met een piemel getrouwd tenslotte. Ik ben getrouwd met een mens en ik wens dat mens het beste. Ik voelde al heel lang dat hij niet lekker in zijn vel zat. Ook in bed was dat goed te merken. De penis werd al heel lang niet meer aangeraakt. Hij vond dat niet prettig en ik dus op een gegeven moment ook niet meer. Ons seksleven bestond eigenlijk alleen nog uit dat hij me af en toe vingerde, wat ik wel fijn vond. Maar niet genoeg. Ik wilde hem ook bevredigen. Dat onze seks weer wederkerig zou worden.

Ik had het idee dat het goed zou komen als de operatie eenmaal achter de rug was. Als hij zich in het juiste lichaam eindelijk zichzelf zou voelen, dan zou het allemaal weer gaan stromen. Daarbij, ze zou een vagina krijgen. Die heb ik zelf ook, dus daar komen we dan wel uit. Dacht ik.

Geen opwinding

Achteraf gezien was dat naïef. Ten eerste is daar dus het punt dat ik niet echt op vrouwen val. Ik heb altijd wel gedacht dat ik ooit op vrouwen zou kunnen vallen, maar nu ik er een in mijn bed heb, blijkt dat dus niet het geval. Ik vind mijn vrouw wel mooi, maar haar stijl is mij wat te tuttig en haar lijf brengt me niet in beroering. Als ik haar borsten aanraak, voelt het vooral heel klinisch. Niet per se lekker. Ook van haar vagina word ik niet opgewonden. De eerste keer dat ik haar daar probeerde aan te raken, was het allemaal nog wat gezwollen en pijnlijk. Die keren erna lukte het ook niet echt goed om haar te plezieren. Misschien lag er ook te veel druk op. Ze kan wel klaarkomen, vertelde ze me. Maar ik heb dat nooit meegemaakt. Dat steekt me wel. Ik had dat graag samen met haar uitgeprobeerd, al snap ik heel goed dat ze nieuwsgierig was en zich niet kon bedwingen.

In het diepe springen

Soms als ik de badkamer binnenloop en ze met haar rug naar me toe staat, moet ik echt even slikken. Dan zie ik dat lekkere kontje en dan realiseer ik me dat ik ook echt iets verloren ben. Natuurlijk ben ik blij voor haar dat zij eindelijk zichzelf kan zijn. Maar de man waar ik mee getrouwd was, is er niet meer. Ik heb nu een vrouw die mijn kettingen leent als we naar een feestje gaan en zit te huilen bij een James Bond-film. En haar libido is ook verminderd sinds ze als vrouw door het leven gaat.

Ik denk dat de sleutel voor een beter seksleven echt vooral bij mij ligt, want ik vind het belangrijk. Seks hoort bij een relatie. Omdat ik zeker weet dat ik mijn leven met haar wil blijven delen en seks met een ander voor mij geen optie is, zal ik me toch tot haar lichaam moeten verhouden. Ik wil haar graag bevredigen. Misschien is het dan even ongemakkelijk, maar ik zal door het koude water heen moeten. Anders kan ik ook niet zwemmen. En ik hou enorm van zwemmen, dus dit weekend wordt het tijd om in het diepe te springen.”