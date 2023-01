De slaapkamergeheimen van Eva (32): “Hij wilde seks minder als porno ervaren”

Eva (32): “Ik had hem al vaker zien lopen. In het park, met zijn honden. Maar hij maakte nooit een move, dus ik dacht eerlijk gezegd dat hij geen interesse had. Misschien was hij al bezet, of zag hij mij gewoon niet zitten. Ik verwachtte er niks meer van. Tot ik op een dag weer in het park zat en hem ineens recht op me af zag lopen. Of hij mijn nummer mocht. Dus toch!

Eerste date

Een dag later al spraken we af. De date duurde acht uur en in die acht uur zijn we gegaan van elkaar diep in de ogen kijken, naar handje vasthouden, zoenen, voelen en uiteindelijk spetterende seks. Het was super, we waren helemaal een match. Hij vertelde me dat hij zo lang gewacht had met het vragen van mijn nummer omdat hij een jaar celibatair geleefd had. Hij wilde seks minder als porno gaan ervaren en meer gaan voelen waar hij echt behoefte aan had. Eerst een echte verbinding maken met iemand, in plaats van bijna dwangmatig seks te hebben. Op de dag dat zijn celibaat afgelopen was, sprak hij me aan.

Tantra

Heel grappig en bijna té toevallig is dat ik al jaren met tantra bezig ben. Ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt. Hij was en is enorm geïnteresseerd in wat ik doe en hoe ik seksuele energie kan laten stromen en gebruiken. ‘Geef maar aan hoe we op jou manier samen kunnen zijn’, zei hij. En dat deed ik. Je zou verwachten dat hij na zo’n jaar zonder seks enorme haast had om tot een hoogtepunt te komen, maar dat was helemaal niet zo. We konden echt in contact blijven met onszelf en dus ook met elkaar. Hij was volledig in zijn mannelijkheid, waardoor ik op en top vrouw kon zijn. Ik was ontspannen in mijn lijf en kon zachtheid en gevoel toelaten, zonder de flow te blokkeren door over mezelf of over de situatie te oordelen.

De Basis

Ik denk dat we met die eerste date een heel stevige basis gelegd hebben voor de rest van onze relatie. Al zijn wij intussen ook gewoon in de sleur van de dagelijkse dingen terechtgekomen. We zijn nu een half jaar samen en dan is die eerste heftige verliefdheid natuurlijk minder. We zijn allebei druk met werk en hebben onze eigen emotionele processen. Seks staat daardoor soms op een lager pitje. Op zich helemaal prima natuurlijk, maar ik kan er weleens moeite mee hebben. Voor mij zit de uitdaging er in om hem dan niet te gaan pleasen of aan hem te gaan trekken. Ik wil gewoon bij mezelf blijven en mijn vervulling niet bij hem gaan zoeken.

Geven en nemen

Ik zie in mijn praktijk als coach en masseur vaak dat mensen seks zien als iets dat je kunt geven om vervolgens iets terug te krijgen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat je jezelf vervult met zelfliefde. Pas dan heb je iets te delen en gaat seks niet om een transactie, maar om een samenspel tussen twee verbonden mensen.

Verbinding

Maar ja, ook voor mij is dat soms lastig. Ik kan me onzeker voelen over mijn lijf bijvoorbeeld of bij stress even terugvallen in oude patronen. Als hij dan toenadering zoekt, voel ik dat er iets wringt bij mij. Hij geeft me alle ruimte om te onderzoeken wat er dan precies aan de hand is. Hij heeft er geen moeite mee als ik hem afwijs, omdat er iets dwars zit. Hij neemt het niet persoonlijk en wordt er ook niet onzeker van. Ik hoef hem niet gerust te stellen, maar kan gewoon aangeven wat ik wil. Meestal als er iets wringt is mijn behoefte niet per se seks, maar wil ik verbinding voelen. Dan plannen we een tantrische date in, waarin we elkaar masseren of samen mediteren. Als ik me dan weer verbonden voel, word ik zacht en ga ik open.

Verwachting

Ik zie een toekomst voor me met hem. Het hij is geduldig en stevig, daardoor voel ik me veilig. En kan ik mezelf zijn in al mijn kwetsbaarheid. In mijn vorige relaties was ik polyamoureus. Ik dacht echt dat een open relatie helemaal mijn ding was, maar sinds ik hem heb ontmoet ben ik zo monogaam als wat. Ik hoef helemaal niemand anders meer. We hebben elkaar zoveel te bieden.”