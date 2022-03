De slaapkamergeheimen van Fran (39): “De prijs die ik moest betalen voor seks was gewoon zo hoog”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Fran (39): “Neem er geen genoegen mee als je vaak vaginale klachten hebt.”

Fran (39): “Tjonge wat was ik opgelucht toen de onderbroek van mijn huidige partner uitging. Hij heeft geen micropenis, maar is niet al te groot geschapen. Precies wat ik hoopte. Ik ben zelf namelijk nogal ondiep en seks met een man met grote penis is niet fijn. Eerst wist ik helemaal niet dat vrouwen ook diep en ondiep konden zijn, maar toen ik er eenmaal achterkwam, vond ik het eigenlijk wel logisch.

Het verklaarde ook dat ik vaginale seks in mijn vorige relaties vaak niet zo’n succes vond. Ook al deed de man voorzichtig, het deed in veel standjes pijn. Daardoor kon ik nooit echt helemaal ontspannen. Uiteindelijk ben ik bij vorige mannen daarom overgestapt op anale seks. Het anale kanaal is dieper en het voelt best prettig om daarin gepenetreerd te worden, vind ik. Al moest ik dat wel opbouwen natuurlijk. De eerste keer was er bloed en pijn bij, maar toen ik het had opgebouwd met glijmiddel en buttplugs in verschillende groottes werd het voor mij echt fijner dan vaginaal.

Met mijn huidige man doe ik het nog wel anaal, maar lang niet zo vaak meer. Vaginaal is nu ook gewoon heel lekker. Zeker sinds ik van die eeuwige vaginale klachten af ben. Waar het aan lag weet ik niet, maar ik heb al heel mijn seksueel actieve leven last van mijn vagina. Schimmelinfecties, bacteriële infecties, blaasontstekingen ook wel. Bijna altijd als ik seks gehad had, kreeg ik last van pijn of jeuk. Gek werd ik daarvan. En het maakte ook dat ik me heel geremd voelde. De prijs die ik moest betalen voor seks, was gewoon zo hoog.

Toen ik mijn huidige vriend ontmoette, snapte hij eigenlijk niet dat ik steeds weer genoegen nam met een crème of pilletje van de huisarts. Hij moedigde me aan op zoek te gaan naar een gynaecoloog die hier echt verstand van heeft. Die heb ik uiteindelijk in België gevonden. Wat een godsgeschenk was dat! Hij heeft me drie maanden behandeld en sindsdien ben ik al vijf jaar volledig klachtenvrij. Ik wil echt dat iedere vrouw dit weet: neem er geen genoegen mee als je vaak vaginale klachten hebt. Het is niet normaal en je hoeft er niet mee ‘te leren leven’, zoals mijn huisarts altijd zei. Er is gewoon een oplossing en ik zou zeggen: zoek net zo lang door tot je die hebt.

Sinds het bij mij is opgelost, geniet ik zo veel meer van mijn seksleven. Ik voel me vrij om te seksen wanneer ik maar wil. Mijn libido is er enorm van opgeknapt, al heeft dat volgens mij ook te maken met de invloed van de pil. Ik heb me laten steriliseren waardoor ik nooit meer bang hoef te zijn voor een zwangerschap en ik heb geen extra hormonen in mijn lichaam meer nodig.

Mijn man en ik vieren het echt dat ik van alles bevrijd ben. Ongeveer eens per maand pakken we samen een hotelletje in de buurt en daar sluiten we ons dan 24 uur op in de kamer. We nemen een koffertje met speeltjes en lingerie mee. Zorgen dat er eten is, een spiegel en een bad en dan gaan we ervoor.

Sinds een jaar of wat nemen we daar dan ook vaak een pilletje xtc bij. Daardoor is de ervaring en de verbinding die we voelen nog intenser. Ik was nooit zo erg voor drugs, maar deze ervaring was echt life-changing. Je kijkt elkaar aan, en het is net alsof je elkaar recht in de ziel kijkt. De verbinding is zo intens. We gaan echt helemaal in elkaar op.

Soms denk ik weleens dat het ook een beetje gevaarlijk is, omdat je zoveel intensiteit normaal in de slaapkamer niet zo makkelijk bereikt. Als we doordeweeks seks hebben is het ook heel fijn, maar toch net anders natuurlijk. Misschien moeten we de volgende keer maar weer eens zonder pilletje naar het hotel gaan, gewoon puur natuur met zijn tweeën. Ook dat is genieten. Zeker nu ik zonder angst ben.”