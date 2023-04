De slaapkamergeheimen van Ilse (43): “Ik was in de zevende hemel toen ik na een paar uur thuiskwam, zo intens”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Ilse (43): “Ik ben een echte thrillseeker aan het worden. Vorig jaar rond deze tijd was ik nog een ‘brave’ vrouw, met een bijna seksloos huwelijk en vooral veel aandacht voor mijn werk en mijn kinderen. Maar sinds mijn man en ik besloten ons huwelijk open te gooien, ontdek ik hele nieuwe kanten van mezelf. Blijkbaar ben ik iemand die graag op het randje balanceert.

Via een website voor mensen die van BDSM en fetisjen houden, kwam ik een tijdje geleden in contact met een man die mijn behoefte aan spanning totaal kan bevredigen. De eerste keer dat we afspraken was meteen al superspannend. We zouden elkaar op een parkeerplaats langs de snelweg ontmoeten, waar ik mijn auto naast die van hem zou parkeren. Hij liet me kiezen: stap ik bij jou in de auto? Of kom jij bij mij zitten?

De eerste afspraak

Ik koos voor het laatste, dat leek me nog spannender, en dat was het ook. Met een bonzend hart ging ik op de bijrijdersstoel zitten. We kletsten kort wat en toen begon hij me te vingeren. Vrij snel erna werd het seks. Na een uurtje stapte ik weer in mijn eigen auto en reed naar huis. Nog een beetje wiebelig van de adrenaline, maar helemaal voldaan.

We bleven contact houden en op een gegeven moment appte hij dat hij een verrassing voor me had. Ik ‘moest’ op een bepaalde dag en tijdstip naar een hotelkamer komen. Hij stuurde ook door wat ik aan moest hebben. Alleen al het uitzoeken van de outfit vond ik helemaal leuk, ik stuurde hem foto’s van verschillende opties en hij koos uiteindelijk voor een zwarte kokerrok en witte blouse met colbert. Heel netjes allemaal.

BDSM-trio

Op het afgesproken tijdstip klopte ik op de kamerdeur en deed hij open. Ik was bloednerveus, maar hij stelde me gerust. Hij hield me vast en fluisterde lieve woordjes. Toen ik een beetje gekalmeerd was, deed hij me een blinddoek om en leidde me de kamer in. Daar wachtte nog iemand. Een man.

De man sprak niet tegen me, maar begon me wel uit te kleden. Het was heel spannend. Maar ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Ook niet toen we uiteindelijk helemaal naakt waren en een heel spannende trio hadden. Mijn lover was de hele tijd dicht bij me, ik hoorde zijn stem, voelde zijn aanraking. Toen we klaar waren, verliet de vreemde man de kamer en mocht ik mijn blinddoek afdoen. Wij bleven samen over, dronken een wijntje en knuffelden wat. Na een poosje vertelde mijn lover dat er nog een gast zou komen. Ik moest even schakelen. Nog een gast? En ik had al zo uitgebreid seks gehad. Meteen daarna voelde ik ook enorme opwinding. Ik had wel zin in nog een ronde.

Toen ik er klaar voor was, deed hij mijn blinddoek weer om en kwam man twee binnen. Ook met hem hadden we een trio en ook nu voelde ik me geen moment onveilig omdat ik de nabijheid van mijn lover de hele tijd voelde. Ik was helemaal in de zevende hemel toen ik na een paar uur thuiskwam, zo intens.

Bubbel

Een paar weken later nodigde mijn lover me opnieuw uit voor een verrassingsuitje in een hotel. Weer had hij iemand uitgenodigd, zei hij, en ik nam zelf ook een vriendin mee. Het idee was dat we het allemaal met elkaar zouden doen, maar uiteindelijk voelde ik vooral de behoefte om alleen met hem bezig te zijn. We zaten helemaal in onze eigen bubbel. We hoorden die andere man en mijn vriendin wel, maar dat klonk vooral erg porno-achtig, terwijl wij échte verbinding voelden.

Na een tijdje mocht ik mijn blinddoek zelfs afdoen en zag ik hoe man één van de vorige keer met mijn vriendin bezig was. Dat was heel apart. Het bleek een wat oudere man te zijn, een beetje een grijze muis. Als je hem op straat zou zien lopen, zou je nooit verwachten dat hij meedoet aan dit soort spannende spelletjes. Maar ja, ik denk dat mensen dat van mij ook niet per se verwachten. Ikzelf voorheen ook niet, maar ik ben heel blij dat ik deze kant van mezelf mag ontdekken.

Het voelt zo rijk en bevrijdend dat ik dit kan doen, zonder mijn man te verlaten en mijn gezin op te breken. Mijn man weet dat mijn nieuwsgierigheid en behoefte aan ontdekken niets zeggen over hem of over onze relatie. Het is gewoon iets wat op dit moment bij me hoort, net zoals hij en de kinderen bij me horen. Ik ben heel dankbaar dat ik daar niet tussen hoef te kiezen.”