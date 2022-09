De slaapkamergeheimen van Ilse (50): “Niet alle mannen hebben veel seks nodig, zo blijkt”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Ilse (50): “Niet alle mannen hebben veel seks nodig, zo blijkt”

Ilse (50): “Soms denk ik wel eens dat blijven latten misschien beter geweest was. In elk geval voor ons seksleven. Toen we nog niet samenwoonden, zagen we elkaar maar een paar keer per week en dan hadden we altijd fijne seks. Er zat toen ook minder ruis op de lijn. Als je eenmaal samenwoont zijn er dingetjes. Ruzies met de kinderen of irritaties over het spreekwoordelijke dopje op de tandpasta. Ik verlies daarvan heel erg mijn zin in seks, terwijl ik makkelijk in de mood kom als er niks tussen ons in staat.

Initiatief nemen

Toen we nog niet samenwoonden, nam ik ook veel vaker initiatief. Ik denk dat ik seks onbewust ook een beetje als bindmiddel zag. Mannen hebben nou eenmaal seks nodig om zich te binden, zo dacht ik. Maar toen ik minder initiatief begon te nemen, viel het me op dat mijn man er eigenlijk ook niet veel behoefte aan had. Niet alle mannen hebben veel seks nodig, zo blijkt.

Routine seks

Als we het doen is het eigenlijk altijd op zondagochtend. We woonden een paar jaar samen en ik vond dat we het te weinig deden. Mijn man maakte een stok die we onder de deurkruk konden doen, zo konden er in elk geval geen kinderen binnenkomen. We spraken af om het vaker te doen en als het een week niet zou lukken zouden we in elk geval op zondagochtend vrijen.

Spontane seks is verleden tijd

Inmiddels is die afspraak een beetje vervaagd. Nu doen we het alleen op zondagochtend en als het dan niet lukt, gaat het over voor die week. Ik vind dat jammer, ik zou graag vaker seks hebben. Maar ik heb geleerd dat mijn man niet open staat voor spontane initiatieven. Als de kinderen weg zijn op vrijdagmiddag en ik initiatief neem, heeft hij altijd wel een reden waarom het nu niet zou kunnen. Er kan iemand langs komen, hij moet nog werken. Zo is er altijd wel wat.

Perfecte seks

Ik ben zelf meer van we beginnen gewoon en kijken wel hoe het loopt. Het hoeft ook helemaal geen perfecte seks te zijn, compleet met penetratie en een orgasme voor ons allebei. Maar ik vind het wel fijn om die intimiteit bij elkaar te voelen. En ik wil ook voelen dat ik begeerd word.

Afknapper

Ik vind het dan vaak best pijnlijk dat ik afgewezen word. Eerlijk gezegd ben ik daardoor ook een beetje gestopt met zelf het initiatief nemen. Terwijl ik soms wel degelijk zin heb om te vrijen. Ik hou juist van dat spontane. Ik kijk niet per se uit naar onze seks op zondagochtend. Als we eenmaal bezig zijn, vind ik het vaak wel lekker. Maar ik heb er ook stress van dat ik op zaterdag moet zorgen dat er niets tussen ons gebeurt waardoor ik afknap.

Verlangen naar meer

Als er op zondagochtend geen seks geweest is, bijvoorbeeld omdat er wel iets gebeurde waardoor ik het niet meer zag zitten of omdat een van ons er niet is, komt hij er ook nooit op terug om een ander tijdstip voor te stellen. Dan gaat het gewoon over voor die week en zo komt het dat we nu al een maand geen seks gehad hebben. Hij lijkt daar niet zo mee te zitten, dus moet ik er op een gegeven moment over beginnen dat ik eigenlijk wel weer seks wil. Jammer vind ik dat, ik zou willen dat hij ook naar mij verlangt en op andere momenten het initiatief neemt om mijn voeten te masseren of mijn rug te kriebelen. Maar het lijkt erop dat hij al bezwaren bedenkt voor hij überhaupt initiatief neemt. En als hij een keer begint en ik heb bijvoorbeeld hoofdpijn, laat ‘ie het er ook meteen bij zitten. Hij stelt niet voor mij te masseren in de hoop dat die hoofdpijn misschien wel wegzakt.

De oplossing

Ik wil er niet te vaak over beginnen, want dan wordt het al snel zo’n klacht over de relatie en dat soort gesprekken moet je niet te vaak hebben. Het is ook niet zo dat ik hier enorm gefrustreerd over ben, seks is op dit moment niet het belangrijkste in mijn leven. Als ik echt veel zin heb, neem ik zelf initiatief of masturbeer ik op momenten dat ik daar zin in heb.

Energie

Bijkomend voordeel is dat ik de energie die ik overhoud door niet te vrijen kan steken in andere dingen die ik leuk en belangrijk vind, zoals mijn werk. Maar ik zou het wel fijn vinden als er tussendoor meer ruimte zou zijn voor een spontane kus of aanraking die tot seks kan leiden. Zoals toen het was toen we nog niet samenwoonden en er niet zoveel drempels waren.”