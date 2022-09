De slaapkamergeheimen van Irene (61): “Mijn seksuele ontdekkingstocht kostte mij mijn huwelijk”

Irene (61): “35 jaar ben ik getrouwd geweest en ik heb me in mijn huwelijk nooit echt vrouwelijk of krachtig gevoeld. Ook in bed niet. Mijn man noemde me wel eens ‘een ijskonijn’. We hadden wel seks, maar dat was niet omdat ik daar nou zo’n behoefte aan had. Ik zag het als iets wat ik moest toelaten, omdat dat nu eenmaal bij een huwelijk hoort. Nu weet ik dat je een man niet moet toelaten, maar mag ontvangen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.

Ik kwam tot leven

Ik heb dat geleerd doordat ik na de overgang op zoek ging. Ik kwam ineens in een soort tweede pubertijd en zocht naar manieren om mijn vrouwelijkheid meer te laten stromen. In eerste instantie ging ik biodanza (levensdans) doen, waarbij al heel veel los kwam. Van daaruit wilde ik me verder verdiepen en kwam ik terecht in de wereld van tantra. Mijn man stond er niet erg voor open, maar ik was een pad opgegaan waar ik niet meer vanaf kon. Ik wilde delen van mezelf ontdekken die al zo lang verborgen waren. Ik voelde mij tot leven komen.

Een vuurtje tussen hart en bekken

Ik bleef dansen en ging ook massages uitwisselen met anderen. Op een gegeven moment kwam ik tijdens het dansen een man tegen die een gevoel in mij losmaakte dat nieuw voor me was. Alsof er ergens tussen mijn hart en mijn bekken een vuurtje aanging. Heel bijzonder. Ik zal de blik in de ogen van mijn man nooit vergeten toen ik vertelde dat ik dat gevoel verder wilde onderzoeken. ‘Ik snap het wel’, zei hij. Ergens voelde hij ook dat het tussen ons niet stroomde. En dus ging ik op pad.

Dansen om het vuur

De grens lag voor mijn man bij penetratie, maar op een bepaald moment moest ik hem vertellen dat ik ook die grens over gegaan was. Ik ben er niet trots op dat ik zover gegaan ben, maar er was iets in mij ontwaakt, wat ik niet meer in slaap wilde sussen. Doordeweeks was ik druk met werk en paste ik op de kleinkinderen, maar in het weekend danste ik op wilde feesten om het vuur. Ik zat in zweethutten, deed ayahuasca-ceremonies. Ik ging helemaal los.

Striptease in de parenclub

Op een bepaald moment ging ik ook naar parenclubs waar ik danste voor alle aanwezige mannen. Ik voelde me vrij en energiek, maar tegelijkertijd ook verdrietig. Ik danste voor iedereen, behalve voor de man waarmee ik al meer dan 30 jaar mijn leven deelde. Ik wilde dit deel van mijzelf ook aan hem tonen en nodigde hem uit mee te gaan. In de club deed ik een striptease voor hem. Hij vond het wel mooi, zei hij, maar het stak hem dat ik die dans ook al voor andere mannen gedaan had.

Mijn man was er niet klaar voor

Het liefst was ik samen met mijn man verder het tantrapad opgegaan, maar hij was daar niet klaar voor. Dan moet je iemand ook niet gaan forceren. Dat werkt gewoon niet. We gingen uit elkaar.

In de kinky hoek

Ik ging verder mijn pad op van ontdekken en uitproberen. En stapje voor stapje kwam ik uiteindelijk in de kinky hoek terecht. Nu ben ik shibari (Japanse bondage) aan het ontdekken. Ik word ingesnoerd door mannen en ik vind dat zo opwindend. Het overgeleverd zijn aan iemand en juist in de onderdrukking de lust voelen, werkt voor mij bevrijdend. Ik kan het haast niet uitleggen. Sommige mensen vergelijken het wel met inbakeren wat je soms bij baby’s doet. Misschien dat het dat gevoel van veiligheid wel bij me oproept, waardoor ik me kan overgeven.

Richting BDSM

Ik ga meer en meer richting BDSM: tepelklemmen, zweepjes en een beetje pijn. Ik ben ook begonnen met zelf mannen in te knopen. Het windt me op dat ik dan de baas ben. Als ik zo’n workshop heb gedaan, voel ik me zekerder. Het raakt een kracht in me die heel diep verborgen zat. Er komt overigens geen seks op de traditionele manier bij kijken. Het is eerder meditatief en heel stil.

Een hoge prijs

Ik vind het super dat ik helemaal vrij ben om dit soort dingen te ontdekken. Ik hoef met niemand rekening te houden en kan doen en laten wat ik wil. Maar als ik helemaal eerlijk ben, vind ik het ook eenzaam. Na elke workshop of sessie ga ik weer alleen naar huis, nooit kan ik op de bank nog even tegen iemand aanhangen en napraten. Ik betaal een hoge prijs voor mijn pad.

Behoefte aan een maatje

Ik wil mijn seksuele verlangens verder onderzoeken en uitleven, maar zou dat het liefste doen met een vaste partner om samen te verdiepen. Ik heb behoefte aan een maatje. Iemand met wie ik van de kleinkinderen kan genieten en thee kan drinken in de tuin. Geen idee of die dingen verenigbaar zijn, maar ik hoop het van harte.”