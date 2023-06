De slaapkamergeheimen van Iris (38): “Hij heeft me zo gekwetst, dat mijn zin in seks is verdwenen”

“Ik werk in de horeca en maak hele lange dagen. In combinatie met de kinderen en het huishouden heb ik dan vaak echt geen puf meer voor seks. Ik ben vooral blij dat ik even niks hoef als ik eindelijk vrij ben. Mijn vriend is daar minder blij mee. Hij wil wel met me vrijen en probeert het regelmatig. Meestal wijs ik hem dan af. Dat is niet zo leuk natuurlijk en hij is dan ook best wel eens gefrustreerd. Dat snap ik heel goed, maar ik heb geen zin meer om dingen te gaan doen die niet goed voelen op dat moment. Vroeger deed ik dat nog wel eens, even zin maken om een ander een plezier te doen, maar daar heb ik nu echt geen behoefte meer aan. Als ik niet wil, dan wil ik niet. Mijn vriend heeft dan pech.

Als we vrijen voelt het heel goed tussen ons. Soms is het weer even net als vroeger. We zijn nu vijf jaar samen en toen we net bij elkaar waren, had ik veel vaker zin in hem. Ik werkte nog niet in de horeca en was veel vaker thuis. Ik had daardoor meer energie. En eerlijk gezegd denk ik dat ik hem toen ook gewoon wat leuker vond.

Wij hebben tijdens corona echt een moeilijke tijd doorgemaakt. We zaten met z’n allen thuis de hele tijd, wat niet per se gezellig was. Mijn vriend kreeg een zware burn out. Dat was echt heftig. Hij lag de hele dag op de bank te slapen en te snauwen. Hij was tegen ons allemaal superchagrijnig en boos. We konden in zijn ogen niks goed doen, daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee.

Ik geloof heel erg in voor- en tegenspoed, dus bij hem weggaan wilde ik niet, maar ik vond het wel zwaar. Nu gaat het gelukkig weer beter met hem, maar ik merk dat ik nog wel last heb van die tijd. Wat hij mij en de kinderen heeft aangedaan, heeft me gewoon gekwetst, ik kan daar niet zomaar overheen stappen.

In bed heb ik ook daardoor vaak geen zin. Hij doet wel erg zijn best voor me en daarom is hij extra teleurgesteld als ik hem weer afwijs. Hij wil zo graag laten zien dat hij wel lief kan zijn, maar voor mij heeft dat echt meer tijd en heling nodig. Dat weet hij ook, we praten er samen vaak over. Gelukkig maar, want blijven praten is wel belangrijk. Ik leg hem dan uit dat ik er nog niet klaar voor ben en dat snapt hij wel. Als hij weer wordt afgewezen, vindt hij dat soms toch moeilijk en dat begrijp ik.

Ik mis hoe het was tussen ons, maar ik vind het niet erg dat we nu geen seks hebben. Ik heb er geen behoefte aan, ik doe op dit moment ook niet aan zelfbevrediging. Behoefte aan een andere vent heb ik ook niet. Hij is ook niet bezig met andere vrouwen. Dat is hem geraden ook, want als ik daar achter zou komen, vliegt hij eruit. Ik denk dat hij zichzelf wel eens aftrekt onder de douche en dat vind ik prima.

Hij zal gewoon geduld moeten hebben en het moeten doen met de schaarse keren dat ik wel zin heb. Dat komt wel eens voor en dan maakt hij daar natuurlijk gebruik van. Is het egoïstisch dat ik alleen met hem vrij als ik daar zelf zin in heb? Ik denk het niet, hij is allang blij dat er op die momenten wel iets gebeurt.

Ik merk ook aan hem dat hij minder initiatief begint te nemen, dat vind ik fijn. Hoe meer hij aandringt, hoe vervelender ik het vind. Als hij mij met rust laat, komt mijn zin vanzelf weer terug. Tijd heelt alle wonden, zeggen ze toch? Als ik dan ook nog wat meer energie krijg, komt het vanzelf weer goed allemaal. Daarvan ben ik echt overtuigd.”