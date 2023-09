De slaapkamergeheimen van Iris (42): “Ik wil gedomineerd worden”

“Ons seksleven was al een tijdje behoorlijk ingekakt. Logisch dacht ik, we hebben kinderen, drukke banen en een sociaal leven. Zo gaan die dingen bij iedereen, het wordt vanzelf wel weer beter. Op een gegeven moment deden we het nog eens in de drie maanden of zo. Dat was wel erg weinig, vonden we allebei.”

Zweepjes en vastbinden

“We spraken af onze relatie te openen om te kijken of we zo ons seksleven weer een beetje aan de praat konden krijgen. Hij kreeg een vriendinnetje erbij en ik kwam er door allerlei dates achter dat ik vooral erg van BDSM hou. Ik wil gedomineerd worden. Na wat omzwervingen kwam ik bij mijn eigen dom (dominator, red.) terecht en die zie ik nu al een half jaar ongeveer eens per week. Met hem kan ik al mijn fantasieën uitleven en daar genieten we allebei enorm van.

Het is ook belangrijk om het leuk te houden met mijn man. Natuurlijk heb ik hem verteld over mijn verlangens en we hebben ook wel wat dingen uitgeprobeerd met domineren, zweepjes en vastbinden. Hij vond er niet zoveel aan en ik eigenlijk ook niet. Het past gewoon niet goed bij ons en onze relatie. Dat is ook helemaal niet erg wat mij betreft; ik doe mijn BDSM dingen met die andere man en heb met mijn eigen man meer traditionele, vanille seks.”

Parenclub

“We zoeken wel naar manieren om samen nog meer van seks te kunnen genieten en zijn op een website voor kinky seks gegaan om gelijkgestemden te vinden. Met een stel dat we via die site ontmoetten, kwamen we een paar maanden geleden in een parenclub terecht. Een heel mooie plek waar wij een beetje giechelig naartoe gingen en waar het ongemak dat we van tevoren in gedachten hadden al snel wegviel.

Het bleek een soort gewone club met muziek en drankjes en gezelligheid, waar iedereen in lingerie loopt en waar je naar boven kunt gaan als je interesse hebt in seks. We hadden op zich best een leuke avond, maar als ik eerlijk ben vond ik het wel een beetje saai. Het is toch veel om elkaar heen draaien en aftasten allemaal. Het werd voor mij pas interessant toen een man mij onverwachts in de hoek zette omdat hij me nu wilde hebben. Dat soort dominantie windt me op.”

BDSM en vanille seks

“Na die avond wilden mijn man en ik wel een stapje verder en via de website ontdekten we een BDSM/swingers feestje niet al te ver bij ons vandaan. Misschien konden we daar de goede mix van BDSM en vanille seks vinden? We zochten allebei een leren pakje uit en gingen enthousiast op pad. We waren er al vroeg zodat we nog mee konden met de rondleiding. De club was een stuk kleiner en iets meer shabby dan de parenclub waar we eerder waren. Het viel ons ook meteen op dat de mensen daar erg jong waren. Zitten we hier wel op onze plek, vroegen we ons af?

Ook toen de avond wat verder vorderde en er meer mensen van onze leeftijd bijkwamen, kwamen we niet echt in de flow. Doordat het zo klein was kon je veel zien, horen en ruiken van iedereen. Vooraf dacht ik dat het opwindend zou zijn om al die mensen met elkaar bezig te zien, maar het wekte bij mij vooral nieuwsgierigheid op, geen opwinding.”

Verover me

“Wat voor mij ook echt niet werkte, was de focus op consent. Het idee van de avond was dat je alleen mensen met een groen bandje om mocht benaderen en dat je voor alles wat je wilde doen eerst consent aan die ander zou vragen. Nou ben ik er op zich natuurlijk wel voor dat je ieders grenzen moet respecteren. Maar het is ook wel een erg saaie manier van interactie wat mij betreft. Op een gegeven moment kwam er een man bij ons zitten. ‘Is het oké voor jou als ik wat dichterbij kom?’, ‘Mag ik je schouder aanraken?’, ‘Zou je interesse hebben om met mij naar boven te gaan?’ Jezus man, verover me gewoon denk ik dan. Heel de spanning en de fantasie is weg als je het zo aanpakt.”

Net niet lekker

“Mijn man en ik hadden samen best een leuke avond. Het is ook gewoon fijn om samen dit soort dingen te doen en uit te proberen. Wij gaan alleen denk ik niet terug naar dit soort feestjes. Doordat het een compromis is, werkt het voor ons allebei net niet lekker.

Ik denk dat we verder moeten zoeken naar iets dat beter past. Misschien gaan we terug naar de parenclub. Of we nodigen mensen van die website uit bij ons thuis uit voor een intiem feestje. We blijven open staan voor nieuwe dingen en genieten er ook van om samen op zoek te gaan naar leuke dingen. Alleen al praten over wat we lekker vinden en niet, kan ons in de mood brengen. We hebben meer en fijnere seks dan ooit tevoren.”