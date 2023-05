De slaapkamergeheimen van Janneke (39): “Ik wil graag gedomineerd worden door een man”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Janneke (39): “Je hoofd kan van alles bedenken, uiteindelijk is het je lijf dat echt weet hoe het zit.”

Bianca Looman Getty Images

Janneke (39): “Afgelopen weekend was ik op een hele leuke date. Ik hield het braaf en heb bij het afscheid alleen geknuffeld. We willen elkaar snel weer zien en of ik het dan weer braaf hou, durf ik nog niet te zeggen. Voor nu voelt het goed.

Emotioneel beschikbaar

Het was niet zo logisch dat ik deze man zou ontmoeten. Ik wil namelijk iemand die emotioneel helemaal beschikbaar is en ik dacht dat deze man me dat niet kon bieden. Hij zit net in een scheiding. Daarnaast val ik op lange mannen, terwijl hij maar twee centimeter langer is dan ik.

En toch... meteen toen ik zijn profiel zag, voelde ik mijn lijf reageren. Door de jaren heen leerde ik heel erg op dat gevoel te vertrouwen. Je hoofd kan van alles bedenken bij iemand, uiteindelijk is het je lijf dat echt weet hoe het zit. En mijn lijf ging aan van deze man.

Voicebericht

Als mijn lijf aangaat, stuur ik meestal een voiceberichtje. Als ik dan een voicebericht terug krijg, knap ik negen van de tien keer alsnog af. Niet met deze man, mijn lijf reageerde heel intens op zijn stem. Dus ik moest hem toch maar ontmoeten, besloot ik. Toen ik hem zag aankomen, kreeg ik weer een glimlach op mijn gezicht. We wandelden en kletsten wat en ik voelde aan alles dat het klopte, dus ik wil wel ontdekken wat hier mag ontstaan.

Geen monogamie

Wat er ook gebeurt, ik blijf sowieso open voor contact met andere mannen. Dat weet mijn date ook, ik ben daar heel open over. Wie op zoek is naar een ‘standaard’ monogame relatie, is geen match met mij. Ik heb zestien jaar een monogame relatie gehad met de vader van mijn kinderen. Ik geloofde daarin, ook omdat ik geen andere voorbeelden had. Inmiddels weet ik beter. Liefde kan niet opraken, het vermenigvuldigt zich alleen maar als je het verspreidt. Voor mij dus geen monogamie meer. Nu ik dat weet, helpt dat bij het vinden van een match.

Wat ook helpt? Weten wat je wilt en je eigen behoeftes respecteren. Vroeger kon ik heel moeilijk over seks praten. Ik zat volledig in mijn hoofd, had een laag zelfbeeld en schaamde me voor mijn seksualiteit. Daardoor kon ik me moeilijk openstellen voor het genot dat in mijn lijf zit en dan vind je natuurlijk ook niemand die jouw behoeftes kan bevredigen.

Slow seks

Inmiddels weet ik een stuk beter wat ik lekker vind. Ik heb vriendinnen gevonden met wie ik heel open over seks praat. Dat ik de laatste drie jaar heel actief ben op de datingapps helpt ook. Ik ben net gescheiden en wil weleens weten of ik nog goed in de markt lig. Nou dat blijkt het geval, gelukkig. Daardoor kan ik veel uitproberen. Ook in bed. Zo leerde ik dat ik graag gedomineerd wil worden door een man. Als hij helemaal in zijn mannelijk energie staat, kan ik al mijn vrouwelijkheid toelaten. Dat vind ik heerlijk. Ik blijk heel erg van slow seks te houden, daar kwam ik achter door een magische ervaring met een andere date.

Hij had een open relatie en we dachten ‘gewoon’ met elkaar naar bed te gaan. Op de een of andere manier gebeurde er iets heel bijzonders. We kwamen in een soort eindeloze tantrische sessie terecht, terwijl we daar allebei geen enkele ervaring mee hadden. Onze lichamen reageerde heel intens op elkaar. Toen we na uren vrijen over gingen op penetratie, hoefde hij helemaal niet te bewegen. Ik lag te kronkelen van genot.

Het was heel bijzonder, ik wist niet dat ik zoveel genot in mijn lijf had. Ik heb zoiets nooit meer ervaren. Niet met andere mannen en ook niet met hem. Al bleef de seks wel magisch. Na een paar maanden beëindigde ik ons samenzijn toch. Door zijn levensstijl was hij erg druk en kon hij er onvoldoende voor mij zijn. Dat deed pijn, maar ik koos voor mezelf en had geen zin om te wachten tot hij zich weer eens zou melden.

Verlangens

Inmiddels heb ik andere dates gehad, maar een echt goede match diende zich nog niet aan. Ik ben er ook helemaal oké mee om alleen te zijn. Ik ga in elk geval niet meer voor een scharrel of een onenightstand. Nu ik helder heb wat ik echt verlang, wil ik daaraan geen tijd en energie meer verspillen. Misschien krijgt die date van afgelopen weekend wel een rol in mijn leven. Ik ben benieuwd waartoe het gaat leiden, ik sta ervoor open om het verder te ontdekken.”

Janneke maakt podcasts over diverse aspecten van de liefde. Die kun je hier beluisteren.