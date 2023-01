De slaapkamergeheimen van Karen (27): “Ik fake nooit meer een orgasme, ik wil net zoveel genot als hij”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Karen (27): “Ik wil ook wel een keer een man of een vrouw uitnodigen bij ons in bed.”

Bianca Looman Getty Images

Karen (27): “Praten over seks vind ik erg belangrijk. ‘Welk cijfer zou je ons seksleven geven?’, vraag ik mijn vriend soms tijdens een etentje. ‘Wat gaat er goed en wat gaat minder? Vind je het voldoende bevredigend wat we doen? Wat zou je nog willen ontdekken?’ Dat soort dingen bespreken we dan. Heel waardevol om over te praten. En ook gewoon opwindend om op zo’n openbare plek over seks te praten.

Bespreekbaar maken

Mijn vriend moest er in het begin wel even aan wennen. Seks is erg bevestigend natuurlijk en dat maakt het een kwetsbaar onderwerp. Hij vond dat je niet alles wat slecht is, moet bespreken, want daar wordt het alleen maar groter en ongemakkelijker van. Ik ben echter niet zo van de roze olifant in de kamer. Als er iets aan de hand is, voelen we dat toch allebei? Dan is het maar beter om het te benoemen. Het hoeft niet groots en uitgebreid te zijn, maar wel even bespreken. Dat geeft lucht.

Geen seks

Dat was ook zo toen we bij elkaar bleven slapen en er voor het eerst geen seks was. In het begin van onze relatie deden we het altijd als we elkaar zagen, liefst nog twee keer per dag. Na een half jaar is die eerste heftige verliefdheid een beetje voorbij en lig je naast elkaar in bed na een lange dag werken. Je voelt allebei de druk dat er eigenlijk iets moet gebeuren, maar bent er ook een beetje te moe voor. Dan vind ik het fijn om even te benoemen dat we ook lekker kunnen gaan slapen, dat het wat mij betreft heel normaal is dat we soms een keertje overslaan. Dan is het maar duidelijk.

Mijn behoeftes

Als ik tijdens de seks niet ben klaargekomen, benoem ik dat trouwens ook altijd. Ik vind dat hij dan nog even aan het werk moet om mij ook een orgasme te geven. Als hij daar nog zin in heeft natuurlijk, maar dat heeft ie meestal wel. Soms doen we het gewoon nog een keertje, of hij gaat even met zijn vingers of mond aan de slag. Toen ik net met seks begon, fakete ik nog wel eens, maar dat doe ik nu absoluut niet meer. Ik wil net zoveel genot hebben als mijn partner en als dat niet lukt kom ik voor mezelf op.

Voorgaande relaties

Mijn vriend heeft vijf keer zoveel bedpartners gehad als ik, maar mijn seksuele relaties waren denk ik wat diepgaander. Daardoor heb ik niet alleen meer ervaring met over seks praten, maar ook met dingen uitproberen. Ik heb wel eens trio’s gedaan, veel verschillende speeltjes geprobeerd en dat soort dingen. Mijn vriend vindt dat wel spannend. Zitten we samen te bekijken wat ze allemaal hebben in de online seksshop en dan stel ik weer voor om iets geks aan te schaffen. Voor hem hoeft dat niet zo nodig, maar hij vindt het wel leuk dat ik hem ermee prikkel.

Experimenteren

Ik zou samen met hem ook van alles willen uitproberen. Verschillende pakjes, seksspeeltjes, plekken om seks te hebben, samen porno kijken. Ik wil ook wel een keer een man of een vrouw uitnodigen bij ons in bed. Lijkt me opwindend. Laatst op een feestje zag ik een vrouw die ik aantrekkelijk vond. Ik stelde voor om haar mee naar huis te nemen, en mijn vriend vond dat helemaal oké. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, omdat ik het eigenlijk te vroeg in onze relatie vind voor dat soort dingen. Je hebt daar afspraken voor nodig om te voorkomen dat iemand zich buitengesloten voelt of iets tegen zijn zin doet.

Daarbij zijn we pas anderhalf jaar bij elkaar en voorlopig hebben wij meer dan genoeg aan elkaar. Het is wel fijn te weten dat hij openstaat voor nieuwe dingen als we wat verder zijn. Hij gaf bij ons laatste gesprek ons seksleven een 9 en ik ook, dus voor nu zijn we allebei dik tevreden.”