De slaapkamergeheimen van Kim (23): “Wat hij ook probeerde, zijn piemel ging er niet in”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Kim (23): “Soms voel ik wel frustratie als we heel lekker met elkaar bezig zijn en niet verder kunnen.”

Bianca Looman Getty Images

Kim (23): “Twee weken geleden moest ik bijna huilen van geluk. Ik was aan het oefenen met mijn pelottes (een soort silliconen vingers) en het lukte me er één in te brengen die bijna net zo groot is als een piemel. Dat betekent dat ik misschien binnenkort seks kan hebben. Eindelijk.

Ik was 17 jaar toen ik mijn vriend leerde kennen en na ongeveer een half jaar van zoenen, knuffelen en strelen was ik eraan toe om met hem naar bed te gaan. We hadden veel voorspel gedaan, ik was goed vochtig en hij zou eindelijk bij mij naar binnen toen we merkten dat het helemaal op slot zat. Wat hij ook probeerde, zijn piemel ging er niet in. Het deed alleen maar pijn. Eerst dachten we nog dat het door de spanning kwam, maar ook de keer erna en de keer daarna ging het niet.

We gingen naar de huisarts en die vermoedde vaginisme. Vrij snel daarna bevestigde de gynaecoloog in het ziekenhuis dat. Wat een klap! De gynaecoloog vertelde dat negatieve seksuele ervaringen vaak de oorzaak zijn. Dat was bij mij ook zo want ik ben verkracht en seksueel misbruikt. Ik heb wel therapie gehad, maar dat het ook zo in mijn lichaam kon gaan zitten, wist ik niet.

Superverdrietig was ik. Ik was bang nooit zelf te kunnen ervaren hoe fijn seks kan zijn. En ik wil ook graag kinderen, dat zou nu lastig worden. Ik was ook bang dat mijn vriend me zou verlaten. Een man die thuis geen seks krijgt, gaat meestal weg, ging ik vanuit. Maar mijn vriend was juist heel lief en positief. Hij zei dat het zeker goed zou komen en dat hij me zo steunen tijdens het hele traject. Hij geloofde erin dat we dit zouden overwinnen.

Ik werd doorverwezen naar een bekkenbodemfysiotherapeut. Daar moest ik gaan liggen met mijn onderkant bloot, zij deed handschoenen aan en probeerde bij mij naar binnen te gaan. Ik vond het heel lastig de eerste keer en gek ook dat zo’n vrouw in zo’n setting zoiets intiems bij je doet. Maar toen ik er een paar keer geweest was, wende het wel. Ze rekte mijn vagina steeds een stukje verder uit en gaf oefeningen mee voor de bekkenbodemspier.

Toen ik ging verhuizen, was de drempel te hoog om weer een fysio te zoeken voor deze intieme sessies. Ik ben wel zelf op internet gaan zoeken naar oplossingen. Ik werd lid van een facebookgroep van vrouwen met vaginisme en daar hadden vrouwen goede ervaringen met die pelottes. Ik ben daar nu ongeveer een jaar mee aan het oefenen en het is me nu dus gelukt om de één na grootste in te brengen. Het doet wel pijn, maar hij gaat er in. Dat is al een hele overwinning.

Ik oefen er twee tot drie keer per week mee, dat doe ik boven op bed. Dat doe ik helemaal alleen, want ik heb alle tijd en ruimte en focus nodig voor mezelf. Als het dan gelukt is, stuur ik een berichtje naar mijn vriend en dan zijn we allebei blij. Ongeveer eens per maand oefenen we er samen mee. Dan breng ik ze zelf in en dan vraag ik hem ze er na een paar minuten uit te halen. Dat is niet erotisch hoor, dat is echt oefenen.

Erotiek hebben we wel samen, maar dat is op andere momenten. We zoenen, knuffelen en bevredigen elkaar. Ik kan gelukkig klaarkomen, maar soms voel ik wel frustratie als we heel lekker met elkaar bezig zijn en niet verder kunnen. We hebben veel zelfbeheersing nodig. In mijn omgeving zeggen mensen wel dat mijn vriend er gewoon doorheen moet duwen, maar dat moet je juist niet doen met vaginisme. Dan wordt het alleen maar erger. Je moet het stapje voor stapje doen, met respect voor het lichaam. Dan kan het goed komen en ik heb daar nu ook echt vertrouwen in. De laatste keer dat we geprobeerd hebben zijn piemel in te brengen is al weer ruim een jaar geleden, dus ik vind het binnenkort wel weer eens tijd worden.”