De slaapkamergeheimen van Lara (35): “Na de seks voelde ik me vaak leeg en verdrietig”

“Mijn vriend heeft zoveel energie en uithoudingsvermogen, daar word ik helemaal blij van. We kunnen uren vrijen en als hij klaarkomt, kan hij na een tijdje gewoon nog een keer, daar hoefde ik bij mijn exen echt niet mee aan te komen. Ook emotioneel gezien is het helemaal geen probleem dat hij jonger is. Sterker nog, hij is de jongste man met wie ik ooit een serieuze relatie heb gehad, maar hij is ook de wijste. Ik heb zoveel goede gesprekken met hem. Hij is heel erg gevoelig en open, en nodigt me daarmee uit om zelf ook eerlijk en open te zijn. Alles is welkom bij deze man, wat ik supertof vind, maar soms ook wel confronterend. Hij blijft soms echt doorvragen, terwijl ik de neiging kan voelen om me terug te trekken als het even moeilijk wordt.

Oude wonden

Ik vind het waardevol dat hij overal over wil praten, daardoor wordt het soms pijnlijk duidelijk dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Vooral toen we net bij elkaar waren kwam er bij mij veel pijn omhoog van eerdere relaties. Met name de affaire die ik jaren heb gehad met een getrouwde collega, heeft diepe wonden bij me achtergelaten. Ik was zo verliefd op hem en hij ook op mij, maar het deed me uiteindelijk geen goed.

Telkens wilde ik ermee stoppen. Zeker toen zijn vrouw zwanger werd, voelde ik me verschrikkelijk. Maar het leek wel een verslaving, elke keer als ik hem weer tegenkwam of hij bij me op de stoep stond, was ik toch weer zwak en liet hem binnen. In mijn leven en in mijn lichaam. Ik heb daar zo vaak spijt van gehad. Na de seks voelde ik me vaak leeg en verdrietig, maar als ik hem dan later weer zag, kon ik hem toch niet weerstaan.

Ik was al een paar jaar klaar met deze man toen ik mijn huidige vriend ontmoette. Maar de wond die ik aan die relatie had overgehouden, ging vooral in het begin nog vaak open. Mijn vertrouwen in mannen was behoorlijke beschadigd. En het werd ook extra duidelijk dat ik me in die affaire niet echt aan hem had gebonden. Dat vond ik verdrietig, maar het kwam me ergens ook wel goed uit. Ik kwam erachter dat ik commitment best eng vond, toen ik mijn huidige vriend leerde kennen.

Helemaal los gaan samen

Hij wil volledig voor mij kiezen; alles opengooien en er helemaal zijn voor elkaar. Ik vind dat heerlijk, maar ook superspannend. Zeker in het begin voelde ik vaak een impuls van terugtrekken, eruit stappen als het even niet leuk was. Gelukkig heb ik er telkens voor gekozen om het toch aan te gaan. Daardoor heb ik kunnen helen. Nu lukt het me makkelijker om kwetsbaar te zijn.

Het is een mooie reis. We zijn pas een jaar bij elkaar en er is nog veel te ontdekken en te voelen. Op emotioneel en op fysiek gebied. Als we goed in ons vel zitten, kunnen we wel een aantal keer op een dag vrijen. Maar als een van ons zich niet helemaal goed voelt, heeft dat direct zijn weerslag op ons allebei. We vinden het nog moeilijk om die ander daar dan uit te trekken. Soms vrijen we om weer een beetje dichter bij elkaar te komen. Maar dat voelt dan een stuk minder compleet en bevredigend. Ik wil niet zeggen dat de seks dan plat voelt, maar er mist een connectie, die er wel is als we ons allebei goed voelen. Maar als het met ons allebei goed gaat, voel ik me zo dicht bij hem. Zo gezien en geborgen. Dan vloeien we over in elkaars energie en smelten samen.”