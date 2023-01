De slaapkamergeheimen van Lara (42): “Sinds Tinder heb ik interesse in vrouwen”

Lara (42): “Ik heb nooit echt interesse in vrouwen gehad. Eerlijk gezegd vond ik vagina’s een beetje vies, ook die van mezelf. Maar sinds ik op Tinder zit, is dat een beetje veranderd. Als ik een fijne date met een man heb, kan hij zo opgewonden raken van mijn vagina. Ik ben er daardoor zelf ook op een hele andere manier naar gaan kijken.

Een paar maanden geleden ging ik stappen met een lesbische vriendin. In de gaybar waar we waren gebeurde niks bijzonders, maar toen we na afloop buiten stonden werd ik aangesproken door een heel leuke vrouw. Een meisje meer nog, ze was pas 28. We kletsten heel gezellig en voor ik het wist stonden we te zoenen. Het voelde heel fijn.

We gingen nog even verder naar een club om te dansen, maar van dansen kwam niet veel want ze trok me al snel mee de wc’s in. Ik zou dit vroeger nooit geloofd hebben, maar in de wc hadden we seks met elkaar. En het gekke was, het ging heel makkelijk en was echt superleuk. Na afloop moesten we allebei lachen. “Ik ben nog nooit met zo’n oude vrouw geweest” zei ze. “Ik ben nog nooit met een vrouw geweest, ook niet met zo’n jonge”, lachte ik.

Via Tinder had ik al een tijdje contact met een man die mij gevraagd had of ik een trio wilde doen met hem en zijn vriendin. Ik had de boot de hele tijd afgehouden, maar na die stapavond was ik toch wel nieuwsgierig geworden. Ik had niet direct zin om nog een keer met die jonge vrouw af te spreken, maar met een man erbij wilde ik de vrouwenliefde nog wel wat verder onderzoeken. Ik liet hem weten toch interesse te hebben en niet veel later zat ik op de bank bij een stel.

Het waren allebei heel leuke, aantrekkelijke mensen, maar ik was doodzenuwachtig. Wat zouden ze van mij verwachten? Moest ik het initiatief nemen? Of lag de bal bij hen? Zouden ze me wel leuk genoeg vinden? We hadden al een uurtje gekletst toen de man van het stel vroeg wat mijn plannen waren. Wilde ik naar huis? Of wilde ik blijven?

Ik wilde blijven en dat wilde zij ook. Dus we gingen naar boven. Eenmaal daar was het natuurlijk ook ongemakkelijk. Hoe begin je met zoiets? Was het de bedoeling dat ik mijn eigen kleren uit zou doen? Ik had nul ervaring en de vrouw van het stel had dat ook niet. Ik dacht ik begin maar vast met haar te zoenen, want dat leek me het lastigste stukje van de date. Ze zoende terug en dat voelde heel lekker.

Vanaf die zoen verliep het allemaal heel organisch eigenlijk, we bleven zoenen, kleedden elkaar uit en gingen met zijn drietjes op het bed liggen. Eigenlijk waren we alle drie de hele tijd wel met elkaar bezig. Als dat even niet zo was, keek een van ons naar de andere twee, wat eigenlijk ook gewoon heel fijn was. Zo gingen we door tot het voor mij bijna tijd was om te gaan.

Ik douchte, kleedde me aan en daarna stonden ook zij op om me uit te zwaaien bij de deur. Heel vertrouwd en gezellig op een bepaalde manier, maar ook opwindend. Nu hebben we met zijn drieën een appgroep, waarin we soms stoute dingen delen, maar het ook gewoon over alledaagse dingen als de gladheid en de kerstvakantie hebben. Het is bijna vriendschappelijk, maar ook geil.

Ik weet nog steeds niet of de vrouwenliefde echt iets voor mij is, maar voor nu vind ik ons contact superleuk. Ik geloof zelfs dat ik een beetje verliefd op hen ben. Op allebei, als stel zeg maar. Het is moeilijk om precies uit te leggen hoe het voelt, maar ik ben graag bij ze. We hebben lol en fijne seks samen.

Binnenkort gaan we naar een parenclub. Zij willen graag een keer een kwartet uitproberen en dat lijkt me ook wel leuk om een keertje mee te maken. Misschien vinden we in de club wel iemand die zich bij ons aan wil sluiten? Of we vragen mijn man mee. Volgens mij staat hij daar best voor open.”