De slaapkamergeheimen van Lena (32): “Toen ik een onverwachte zwangerschap toch doorzette, voelde hij zich niet meer tot mij aangetrokken”

Lena (32): “Gisteravond heb ik het nog met de vader van mijn kind besproken: wij willen onze relatie openen. En dan willen we ook niet per se elkaars hoofdgeliefden zijn, maar lovers en verschillende relaties naast elkaar laten bestaan en zien hoe dat is. We zijn nog jong en het verlangen om te genieten en het leven volop te ervaren is groot.

Open relatie

Ik ben heel blij met die beslissing, maar het is wel spannend. Al jaren geleden heb ik voorgesteld om onze relatie open te stellen voor andere mensen, maar hij wilde er niet aan. Hij was jaloers. En bang. Om zijn liefde voor mij te verliezen, maar ook bang dat hij zelf geen andere partners zou kunnen vinden. Hij zat heel lang niet zo lekker in zijn lichaam en volgens mij dacht hij geen vrouwen te kunnen vinden.

We hebben onze liefdesrelatie sinds kort beëindigd en wonen niet meer samen. Ons seksleven lag sinds mijn zwangerschap op zijn gat. Hij wilde eigenlijk nog geen vader worden en heeft het mij altijd kwalijk genomen dat ik wel samen een kindje wilde. Toen ik een onverwachte zwangerschap toch doorzette, voelde hij zich niet meer tot mij aangetrokken. Dat deed ontzettend pijn.

Tantra festival

Vier jaar geleden ontmoette ik hem op een Tantra festival. De vonk sloeg meteen over. De magische setting en sfeer van verbinding op het festival zorgde ervoor dat we elkaar op een diepere laag leerden kennen en al het gedoe van daten en small talk oversloegen. Het was meteen ‘aan’, maar omdat hij in het buitenland woonde, hadden we een lange afstandsrelatie.

In het begin was dit lastig, zeker omdat ik tijd nodig had om helemaal voor hem te willen gaan en monogaam te zijn zoals hij verlangde. Hij wilde dat ik zijn vrouw zou zijn en mij met niemand delen.

Ontdekkingstocht

Ons seksleven was het beste wat ik ooit met iemand heb ervaren. Samen verkenden we de wereld van tantra en wat er allemaal valt te voelen en ontdekken in de lichamen die we hebben gekregen. Met zijn liefde en aandacht had ik verschillende orgasmes die ik nog nooit eerder had gevoeld. Deze ontdekkingstocht was prachtig, maar mijn verlangen naar een open relatie bleef bestaan.

Kort na mijn ontmoeting met hem had ik nog een trio met een stelletje. Dat was iets dat ik al heel lang een keer wilde ervaren. Dit kostte me bijna de relatie. Zeker omdat ik gevoelens had voor de man en eigenlijk wel verder wilde ontdekken met hem. Toch heb ik deze man toen losgelaten. Het voelde niet als het juiste moment.

Trio

Sinds kort is de man van de trio weer in mijn leven en met hem zou ik graag mijn ontdekkingstocht willen voortzetten. Als ik bij hem in de buurt ben, gaan de vlammen in mijn lichaam weer helemaal aan.

Ik heb hem verteld dat ik mijn lichaam en gevoel wil volgen en hem beter wil leren kennen. Hij reageerde gelukkig positief, want dit is het engste wat ik ooit gedaan heb. Binnenkort gaan we op date en dan zien we wel waar het heen gaat tussen ons. De band met mijn ex is goed. We zorgen samen voor ons kindje en wie weet dat we ook in bed elkaar weer terugvinden over een tijd. Dat zou voor mij ideaal zijn, maar nu wil ik vooral deze man die mijn hart sneller laat kloppen beter leren kennen.”