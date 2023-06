De slaapkamergeheimen van Linda (47): “Hij vindt het goed als ik met anderen experimenteer”

“De ochtend erna gingen we gewoon weer door. We konden er geen genoeg van krijgen. Ik kon me in die tijd niet voorstellen dat er ooit een dag zou komen dat ik nauwelijks seks zou hebben, maar nu is dat toch de realiteit.

Het werd langzaam steeds minder, zoals dat gaat in langere relaties. Op een gegeven moment kwamen er kinderen, drukke banen en ja dan ben je ’s avonds ineens heel vaak moe. Maar eerlijk gezegd was dat niet het enige dat voor mij meespeelde, ik vond onze seks ook heel erg saai worden. Het was altijd hetzelfde riedeltje en altijd met dezelfde man.

Gevangen in een relatie

Ik had behoefte aan variatie. In mijn eigen bed. Maar ook in dat van iemand anders. Ik wilde vrijen met andere mannen en vrouwen, maar voelde ook dat dat niet mogelijk was. In een vaste relatie doe je het immers alleen met elkaar, dacht ik. Ik wilde mijn man niet kwijt en besloot me erbij neer te leggen. Maar ik voelde mijn seksuele energie meer en meer opdrogen. Ik denk dat ik me mede daardoor steeds eenzamer begon te voelen. Ik was mezelf helemaal niet, voelde me gevangen.

De verlangens nemen toe

Tot ik op een dag toegaf aan mijn verlangens om met een ander te experimenteren. Eerst zoende ik met iemand op een feestje en toen ik eenmaal voelde wat dat met me deed, gingen al mijn remmen los. Ik had seks met verschillende mannen, allemaal stiekem, want ik wilde mijn man niet kwetsen en wil hem al helemaal niet kwijt.

Toch wist mijn man bijna meteen wat ik aan het doen was. Hij voelde het aan mijn energie. Ik was veel weg en heel veel op mijn telefoon bezig. En ik had ineens veel meer zin in seks met hem, dat viel ook wel op natuurlijk. Al na een paar weken kwam de hele waarheid aan het licht en moest ik huilend alles opbiechten. Wat ik gedaan had, maar ook wat ik al die jaren gevoeld had. Nooit eerder had ik hem dat durven vertellen, zo bang als ik was dat hij me erom zou verlaten.

Acceptatie van haar partner

We raakten in een diepe crisis, waar we uiteindelijk, mede door relatietherapie, veel sterker uitkwamen. Eindelijk kon ik eerlijk zeggen waarnaar ik al die tijd verlangd had. Na een tijdje schaamde ik me er ook niet meer voor en kwam er ook bij mijn man steeds meer ruimte en begrip voor mijn verlangens.

Zelf heeft hij geen behoefte aan seks met anderen, maar hij begint meer en meer te accepteren dat ik dat wel heb. Niet omdat ik niet van hem hou of hem niet meer leuk vind, maar vooral omdat ik variatie nou eenmaal prettig vind. En ik zou ook graag wat meer ervaring opdoen, nu ik eindelijk volwassen ben en beter weet en durf aan te geven wat ik wel en niet lekker vind.

Hij heeft al een paar keer gezegd dat hij het goed vindt als ik buiten de deur iets zou uitproberen. Dat wil ik ook wel, maar ik vind het ook spannend. Op de een of andere manier voelde ik me veiliger toen het nog niet ‘mocht’ van hem. Toen kon ik me daar nog een beetje achter verschuilen en hem er de schuld van geven dat ik mijn eigen verlangens niet echt kon uitleven.

Angst

Nu ik wel de ruimte krijg om mijn eigen verlangens verder te onderzoeken en uit te leven, merk ik pas hoe eng ik dat eigenlijk vind. Niet dat ik bang ben voor onze relatie. Ik weet zeker dat ik de rest van mijn leven met mijn man wil doorbrengen en heb totaal niet het idee dat seks met een ander daar iets aan zou veranderen. Ik ben vooral bang voor mezelf, denk ik. Ik ben niet gewend om te voelen waar ik behoefte aan heb en daar echt ruimte aan te geven. Nu ik die kans wel heb, weet ik geloof ik ook niet helemaal waar ik dan moet beginnen. Maar ik heb er wel zin in om dat te ontdekken. Ik denk dat het leuk word. Voor mij en als mijn seksuele energie weer gaat stromen uiteindelijk ook voor mijn man.”