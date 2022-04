De slaapkamergeheimen van Liv (48): “Hij had al veel vrouwen gehad, maar was nog nooit op deze manier bemind”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Liv (48): “Ik aai en masseer mijn uitgezakte dijen juist extra.”

Liv (48): “Toen mijn huidige partner en ik op tweede date gingen, nam ik een potje kokosolie mee. We hadden tijdens de eerste date zo’n chemie tijdens het zoenen, dat ik ervan uitging dat het bij deze tweede keer wel tot seks zou komen. En dan komt kokosolie goed van pas, vind ik. Hij reageerde heel leuk toen hij me zag met dat potje. Hij had al aangegeven dat hij non-vanilla (niet standaard) was, maar hij had nog geen ervaring met de magische werking van kokosolie.

Kokosolie op en in je lijf

Ik zweer echt bij dat spul. Je kunt het in elke supermarkt kopen en als je de biologische variant gebruikt, kun je het niet alleen op maar ook in je lijf gebruiken. Vlekken gaan er gewoon met 40 graden weer uit, dus geen centje pijn als je elkaar er lekker mee insmeert. Wat wij later die avond dus ook deden.

Hij wist niet wat hij miste

Hij had al heel wat vrouwen gehad, maar was nog nooit op deze manier bemind. Hij snapte niet hoe hij het al die tijd had kunnen missen. Voor mij was het heel gewoon om elkaar met gebruik van deze olie spelenderwijs te ontdekken en beminnen.

Vroeg met seks bezig

Ik was altijd al zo uitgebreid met seks bezig. Sinds ik een jaar of 12 was. Dat werd ook meegegeven door mijn moeder. Niet dat ze er direct over sprak, maar ze gaf me wel mee dat ik goed voor mezelf moest zorgen en dat seks iets was waar je veel plezier aan kon beleven. Ik ben mezelf echt gaan onderzoeken.

Mijn eerste vibrator

Toen ik 15 was, bestelde ik via Wehkamp mijn eerste vibrator. Ik was supernieuwsgierig. Ik voelde me daar toen wel alleen in. Mijn vriendinnen waren helemaal niet op die manier met seks bezig. Als ik dan vroeg of zij zichzelf wel eens met een spiegeltje bekeken hadden, vonden ze mij raar. Misschien ben ik dan wel raar, dacht ik toen nog. Maar inmiddels weet ik beter. Ik voelde gewoon dat zelfliefde mij geluk zou brengen.

Ik bemin mezelf

En dat brengt het nog steeds. Ook nu mijn lichaam langzaam wat begint uit te zakken. Ik aai en masseer mijn uitgezakte dijen juist extra. Ik ben misschien niet perfect, maar wel goed genoeg voor mezelf. Dat heb ik ook van mijn moeder geleerd. Ik probeer van elk stukje van mijn lichaam evenveel te houden. Ik masturbeer niet, ik bemin mijzelf. Dat is echt wat anders. Ik steek kaarsjes aan, leg de olie klaar en maak er echt een moment voor mezelf van. Het is een fijne manier om de connectie met mezelf te houden en mezelf helemaal te accepteren.

Ik hou mijn buik niet in

Pas als ik vrede sluit met mezelf en hoe ik eruit zie, kan ik me open stellen voor de ander. Dat voelt een man natuurlijk ook. Als ik wel onzekerheden heb, maak ik dat altijd bespreekbaar. Ik heb mijn huidige partner bijvoorbeeld gevraagd of hij me wil helpen met scheren. Dan ziet hij meteen waar mijn haartjes groeien, hoeven we daar geen ding meer van te maken. Ik wil mijn kwetsbaarheid graag delen, dan is die olifant uit de kamer. Dan hoef ik mijn buik niet in te houden, of bang te zijn dat ik een scheetje laat in bed. Ik laat hem kijken naar elk pukkeltje dat ik heb, zodat ook dat stukje van mij normaal en geaccepteerd wordt.

Niet 10 uur lang met een stijve

Wij nemen enorm de tijd voor elkaar. We plannen dates in waarbij we soms wel tien uur verdwalen in bed. Als mijn partner dat met zijn vrienden bespreekt, geloven ze hem niet. Maar dat komt ook doordat zij een andere invulling van seks hebben. Het is natuurlijk niet zo dat hij 10 uur aan een stuk met een stijve met mij ligt te neuken. Dat kan helemaal niet. We maken eerst het lichaam langzaam wakker door voeten, handen of gezicht te masseren. We experimenteren met objecten, veren, rollende dingen, speeltjes. We knuffelen, aaien, kletsen, masseren, vrijen, eten en lachen veel. Niks is gek. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat mijn clitoris een soort van stuitert als ik opgewonden ben. Heel wonderlijk. Daar kijken we dan samen naar. Klaarkomen is absoluut geen doel, al kan het wel voorkomen. We willen elkaar gewoon helemaal verkennen en proeven.

Soms een vluggertje

Al hebben we daar natuurlijk ook niet altijd de tijd voor. Soms hebben we ook wel eens een vluggertje tussendoor. Dan kletsen we wat, hebben we seks en ga ik na een paar uur weer naar huis. Voor tussendoor is dat helemaal prima, maar het is wel een snackje. Om me te voeden heb ik de echte maaltijd nodig. Liefst met veel kokosolie, natuurlijk.”