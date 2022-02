“Ongeveer eens per week hebben mijn vriend en ik seks. Meestal begint het ermee hij aanbiedt mijn rug te masseren. Als hij dat even gedaan heeft, wordt hij opgewonden en dan gaat het snel. Na een klein beetje handwerk, wil hij vaak meteen penetreren en als hij klaar gekomen is, staat hij op om te gaan roken. En ik dan, vraag ik soms. Maar daar reageert hij niet op. Ik ga het zelf ook niet meer afmaken, dat vind ik gek.

Voor mij is er niet veel aan natuurlijk. Soms doet het zelfs pijn. ‘Je bent zo nauw’, zegt hij dan. Dan doet hij er nog meer olie bij, met altijd een beetje duwen. Ik heb hem wel eens uitgelegd dat ik de knop niet zo snel kan omzetten. Dat ik meer aandacht en intimiteit nodig heb, maar daar heeft hij blijkbaar geen boodschap aan.

Beter iets dan niets

Omdat dit de enige seks is die we samen hebben, laat ik het meestal toch gebeuren. Dan kan ik weer een vinkje zetten voor deze week. Beter iets, dan niets. En ik moet het toch hebben van de momenten dat hij zin heeft. Als ik zin heb, kan hij me met een stalen gezicht wegsturen. Ook als ik hem in een sexy setje probeer te verleiden.

Toen we elkaar net kenden, was het heel anders. We konden niet van elkaar af blijven en deden het vaak meerdere keren per dag. We ontmoetten elkaar in een kliniek waar we allebei waren opgenomen. Hij had een depressie. En ik was ook depressief en worstelde met een eetstoornis.

Nare sekservaringen

Het klikte enorm tussen ons. Ook in bed. We spraken veel over seks toen. Volgens hem kwamen zijn ex-vriendinnen altijd klaar na vijf minuten penetreren. Ik legde hem uit dat het voor vrouwen anders werkt en dat ze waarschijnlijk fakete. Ik vertelde hem ook over de nare ervaringen met seks die ik had gehad. Op de middelbare school had ik me meermaals gedwongen gevoeld om op seksgebied dingen te doen die ik eigenlijk niet wilde. Ik had zelfs een vriendje die dreigde ondergoedfoto’s van mij openbaar te maken als ik hem niet zijn zin gaf. Dan deed ik maar wat hij vroeg. Dan was ik tenminste ook een leuk vriendinnetje.

Door die ervaringen had ik moeite mijn vriend te vertrouwen. Ik wilde me niet meteen geven aan hem. Hij was heel lief en begripvol daarover. Vroeg vaak wat ik fijn vond en waar mijn grenzen lagen.

Terugval

Na de kliniek gingen we bijna meteen samenwonen en in het begin ging het heel goed. Maar hij kreeg een terugval. Werd heel depressief, ging ook weer drugs gebruiken. En als je dan hulp gaat zoeken, moet je lang wachten hoor. Het duurde wel een half jaar. Ik voelde me zo alleen en zo machteloos. Nu heeft hij wel medicatie en gaat het op zich wel beter. Maar helemaal de oude is hij niet meer geworden. Dat is ook zo moeilijk voor mij nu. Is hij zo vanwege zijn depressie? De medicijnen? Of is hij gewoon zo? Eigenlijk ken ik hem te kort om dat zeker te kunnen weten.

Wat ik wel zeker weet, is dat het zo niet verder kan. Door mijn eetstoornis heb ik hard moeten werken om mezelf te accepteren en van mezelf te houden. Vroeger stond ik te douchen met het licht uit. Ik walgde van mezelf. Nu ben ik wat dat betreft veel verder gekomen. Al is het nog steeds een zwakke plek. Ik weet inmiddels dat ik met maatje 34 niet dik kan zijn, maar als ik in de spiegel kijk zie ik nog steeds een dikke vrouw. Dat blijft denk ik altijd een beetje zo.

Beter verdienen

Maar ik heb mezelf wel geaccepteerd nu. En ik wil goed voor mezelf zorgen. Hoe mijn vriend nu met mij omgaat, past daar helemaal niet bij. Ik voel me vaak gewoon een product waar hij even zijn kwakkie in kwijt moet. Dus hier moet ik met hem over in gesprek. Hij vindt praten over seks lastig, maar hij zal er toch doorheen moeten. Als we hier niet uit komen, zie ik eerlijk gezegd geen toekomst meer met hem. Ik snap best dat er dingen bij hem spelen. Zijn medicijnen zorgen voor een lager libido. En als je maar eens per week seks hebt, snap ik ook nog dat je na een kwartiertje al klaar komt. Maar dan moet hij maar wat vaker masturberen of zo. Het is in elk geval geen reden om zo liefdeloos met mij om te gaan. Ik verdien beter, en dat zal ik hem zeggen ook.”