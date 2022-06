De slaapkamergeheimen van Maartje (34): “Ik heb 14 jaar een relatie gehad met slechte seks”

Maartje (34): “Je moet niet te lang wachten met seks, zei mijn moeder toen ik mijn ex leerde kennen. Anders wordt die man ongeduldig. Dat was een beetje de lijn waarin ik opgevoed ben: een man heeft behoefte aan seks en jij moet hem dat geven.

Zo kwam het denk ik dat ik 14 jaar een relatie gehad heb met slechte seks. Ik voelde altijd wel ergens dat er iets meer of iets beters moest zijn, maar wist niet goed hoe. Ik hoopte dat het vanzelf beter zou worden. En een relatie bestaat ook uit meer dan seks natuurlijk, zeg je dan tegen jezelf. Zeker als er eenmaal kinderen zijn, ga je niet zomaar weg.

Geen zin in seks

Als we seks met elkaar hadden, was dat altijd op zijn initiatief en eigenlijk tegen mijn zin. Vaak lag ik als een dode zeekoe gewoon te wachten en liet het over me heen komen. Echt lekker vond ik het nooit. Pas veel later las ik een boek over de vorm van de penis en de vagina en ontdekte ik dat we anatomisch ook echt geen match waren. Het paste gewoon niet lekker in elkaar. Hij was niet klein geschapen ofzo, maar door de vorm van zijn penis voelde ik er weinig van als hij in me zat.

Praten over seks met hem was lastig, want als ik zei dat ik het zachter of harder wilde, voelde hij dat als kritiek. Als ik aangaf een keer speeltjes te willen uitproberen, werd hij onzeker. Hij voelde zich eigenlijk voortdurend aangevallen, waardoor het onderwerp uiteindelijk van tafel verdween.

BDSM

De laatste jaren van onze relatie hadden we eigenlijk helemaal geen seks meer en op een gegeven moment leerde ik iemand kennen waar ik heel goed mee kon praten. Hij was bezig met bdsm en ik wilde daar ook wel eens wat meer van weten. Heel lang heb ik er toen over nagedacht en uiteindelijk besloot ik mijn man met hem te bedriegen. Ik wist wel dat het niet goed voor mijn relatie was, maar ik gunde het mezelf. Ik wilde vrijheid voelen, losbreken en verder kijken wat er op het gebied van seksualiteit was.

Parenclubs

Ik was van plan het stiekem te doen, maar liegen kon ik niet. Al na vijf weken knalde ik het eruit tegen mijn man. Hij reageerde in eerste instantie rustig, maar werd daarna enorm boos. Ik beëindigde het met die ander en wij probeerden samen er nog een keer een slinger aan te geven. Zo gingen we naar parenclubs om de seks nieuw leven in te blazen. Maar hij zat daar alleen maar aan de bar, terwijl ik achter de vrouwen aanging. We gingen naar relatietherapie, om te leren praten. Maar het hielp allemaal niet. Ik had geproefd aan hoe seks ook kon zijn en kon niet meer terug.

Helemaal los

We gingen uit elkaar en ik dacht: nu ga ik helemaal los. Ik ging op Tinder met het idee om lekker rond te neuken, maar daar bleek ik uiteindelijk veel te bang voor. Ik heb alles bij elkaar 1 keer een date gehad, waarbij we thee dronken en het eindigde met zoenen. Ik denk achteraf dat die focus op seks op zo’n platform bij mij alleen maar verlammend werkte. Ik was al 14 jaar een lustobject geweest dat gewoon moest gaan liggen en het over zich heen moest laten komen, ik wilde dat niet meer.

Een nieuwe man

Via mijn werk ontmoette ik een man waar ik mijn wensen en verlangens heel goed mee kon bespreken. Ik dacht in eerste instantie dat hij te soft voor mij was. Ik sprak een beetje stoer over parenclubs en dat ik het met vrouwen wilde doen enzo. Ik dacht dat dat hem af zou schrikken, maar dat gebeurde totaal niet. Hij was vooral geïnteresseerd en stond open voor al mijn verlangens. Sterker nog, toen hij een beetje uit zijn schulp kwam, bleek hij net zulke verlangens te hebben als ik.

Hij bleek verliefd op mij en toen we voor het eerst zoenden, voelde dat voor mij ontzettend goed. We hebben het daarna rustig aan gedaan. Toen we eenmaal seks hadden, creëerde hij een veilige setting. Hij vroeg me of ik het lekker vond of dat ik iets anders wilde proberen. Heel open en makkelijk allemaal. Met ruimte voor alles wat er komt: tranen van dat het zo fijn was of een lachbui omdat er iets niet lukt.

Fijne seks

Onze seks is na drie en half jaar nog steeds geweldig. We praten, geven elkaar aanwijzingen, spreken onze fantasieën uit en proberen nieuwe dingen. Na de seks evalueren we altijd nog even. Wat vond jij lekker? Wat zal ik volgende keer anders doen? Wat een verademing. Ik ben in bed veranderd van een vrieskist in een paasvuur. En ik voel me helemaal mezelf als paasvuur.”