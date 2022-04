De slaapkamergeheimen van Madelief (41): “Openlijk afspreken lukt niet meer, sinds haar man onze relatie ontdekte”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Madelief (41): “Soms komen we tijdens het zoenen al klaar.”

Madelief (41): “Toen ik haar ontmoette, snapte ik eigenlijk niet dat ik haar niet veel eerder was tegengekomen. We wonen in dezelfde stad, hebben kinderen van dezelfde leeftijd, kennen veel dezelfde vrienden en gaan uit op dezelfde plekken.

Na die eerste avond in de kroeg, nu anderhalf jaar geleden, wisselden we dan ook geen telefoonnummers uit. We gingen er vanuit dat we elkaar snel weer zouden tegenkomen. En inderdaad. Een week later stond ik op het sportveld met mijn kinderen toen mijn hart een sprongetje maakte: daar was ze. Meteen was er weer die klik. Het is ook zo’n leuke vrouw. We bleven elkaar tegenkomen en, zoals dat gaat, spraken we een keertje af voor koffie.

Ze was nog nooit eerder met een vrouw

Er ontwikkelde zich een vriendschap die overduidelijk intenser en vertrouwder voelde dan een ‘gewone’ vriendschap. Ik was straalverliefd, vanaf de eerste seconde dat ik haar gezien had. En achteraf gezien was zij dat ook. Al duurde het voor haar even om dat te ontdekken. Logisch wel. Ze was nog nooit eerder met een vrouw geweest, dus zij had wat meer tijd nodig om te onderkennen dat ze gevoelens voor me had.

De eerste keer dat we zoenden, was dan ook in behoorlijk beschonken toestand. Het lukt dan nu eenmaal vaak beter om uit je hoofd en meer in je hart te komen. Toen we na de kroeg terugliepen naar de fietsen nam zij het initiatief. Dat vond ik fijn, want ik wilde niks bij haar forceren. Ik weet al sinds mijn zestiende dat ik op vrouwen val. Dat geeft nogal een voorsprong. Voor haar is het overweldigend om ineens dit soort gevoelens voor een vrouw te hebben, ook omdat ze een man en kinderen thuis heeft.

De paar keer erna zoenden we ook telkens na een paar drankjes. Het was zo ontzettend fijn, we voelden elkaar zo goed aan. Er was een superklik en we wilden steeds meer. We hebben elkaar ook echt wel eens tegen de kerk aan geduwd, middenin de nacht.

De eerste keer seks

Pas na een paar maanden spraken we ook een keer overdag af. Gewoon bij haar thuis toen de kinderen naar school waren en haar man naar zijn werk. Wat daar toen tussen ons gebeurde, was al helemaal magisch. De overtreffende trap van fijn. In het begin was het nog allemaal een beetje voorzichtig, natuurlijk. Ik leidde haar, ze was onzeker, wist niet goed hoe twee vrouwen vrijen met elkaar. Maar onervaren met seks was ze natuurlijk zeker niet. Onze lichamen vonden elkaar zo gemakkelijk en vanzelfsprekend. En we waren vanaf het begin heel open tegen elkaar. Over alles, ook in bed.

Tot haar man het ontdekte

Sinds die dag zien we elkaar zo’n beetje eens per week bij een van ons thuis. Altijd tijdens werk- en schooltijd. Openlijk afspreken lukt niet meer, sinds haar man ontdekte wat er tussen ons speelt. Hij wil dat we elkaar nooit meer zien en dus ben ik niet meer welkom in hun huis. Ook gaan we niet meer samen stappen, al komen we elkaar nog wel regelmatig ‘toevallig’ tegen.

Het mag wel wat minder geheimzinnig

Hoe dit verder moet, weet ik niet. Ze is mijn beste vriendin. We bellen meerdere keren per week. Ze is superbelangrijk, maar ik ben nu twee jaar gescheiden en heb de zorg voor jonge kinderen. Dus ik vind het op zich wel prettig om een relatie te hebben zonder een ‘echte’ relatie, als in samenwonen enzo. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als het allemaal wat minder geheimzinnig zou kunnen. Als onze liefde er gewoon mag zijn. Als ik er gewoon mag zijn.

Maar ik ga niet aan haar lopen trekken. Dat heeft ook helemaal geen zin. Het zijn grote keuzes waar zij voor staat en grote vragen waarmee zij wordt geconfronteerd. Ik geef haar de tijd en de ruimte die zij nodig heeft voor haar proces.

Klaarkomen tijdens het zoenen

En ik geniet van de dagen dat we stiekem vrij nemen van werk en de hele dag in bed doorbrengen. De thee die we ’s ochtends zetten, klokken we vaak pas weg als we de kinderen moeten gaan halen van school. Zo druk zijn we met het verkennen van elkaars lichaam. Soms komen we tijdens het zoenen al klaar. Moet je nagaan welke sensatie we voelen als we elkaar verder aanraken. Het is explosief gewoon. En magisch. Maar ook heel ingewikkeld.”