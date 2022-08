De slaapkamergeheimen van Marianne (56): “Mijn man is mijn liefde, die ander is alleen lust”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Marianne (56): “Ons swingersavontuur is nu anderhalf jaar geleden en we zijn er nog steeds niet van hersteld.”

Marianne (56): “Ik ben absoluut geen bedhopper, maar ik heb wel spanning nodig in mijn seksleven. Dat heb ik mijn partner meteen verteld toen het serieus werd tussen ons. Hij stond daar gelukkig voor open. Hij wilde wel op avontuur met mij: naar seksfeesten, workshops, tantra, beetje bdsm en af en toe eens iets met anderen doen. Alles in de openheid, dus we maakten goede afspraken. Bij elkaar in de ruimte blijven, niks beginnen met bekenden en als een van ons het niet meer leuk zou vinden, was het einde verhaal.

Een onwennig begin

De eerste keer dat we samen naar een seksfeest gingen, moest ik mijn man nog min of meer in de armen van een andere vrouw duwen. Hij bevroor van al die aandacht. Maar hij wende eraan en we begonnen ons allebei steeds meer op ons gemak te voelen. We deden steeds meer leuke dingen samen. Spannend en fijn. Op zoek naar nieuwe avonturen wilden we het swingen ook wel eens uit proberen.

Een nieuw avontuur

Op een gegeven moment kwam er een stel voorbij dat overduidelijk veel ervaring met swingen had en het met ons wel zag zitten. Er was alleen één probleem: deze mensen waren bekenden voor ons en dat was tegen onze afspraken in. Daarnaast was er nog iets aan de hand: ik vond de man van het stel erg leuk en maakte me zorgen over hoe het uit zou pakken als wij toch met deze twee in zee gingen.

Verkeerde beslissingen

Na veel wikken en wegen zijn we er toch voor gegaan en dat was niet verstandig. De chemie tussen mij en die andere man was zo enorm, dat het voor mijn eigen man pijnlijk was om daarbij aanwezig te zijn. Hij had veel minder een klik met die vrouw van dat stel en eigenlijk was dat voldoende reden om er niet mee door te gaan. Maar hij wilde het nog wel een kans geven en dus spraken we weer af. Zelfs nadat ook dat tegenviel voor mijn man hebben we nog een derde date gehad. Dat had echt niet gemoeten, want het was toen al overduidelijk dat er tussen mij en die ander gevoel ontstaan was. Dan wordt het natuurlijk gevaarlijk voor je relatie.

Geheim contact

We besloten niet meer met zijn vieren af te spreken, wat ik heel logisch, maar ook heel moeilijk vond. Ik was verliefd geworden en wilde mijn nieuwe energiebron niet kwijt. Ik hield nog een poosje app contact, maar ook dat trok mijn geliefde op een bepaald moment niet meer. Er zat niets anders op dan het contact helemaal te stoppen. Nog even heb ik eraan gedacht om stiekem door te gaan, zoals veel van mijn vriendinnen doen die een affaire hebben, maar ik wil geen afstand tussen ons creëren door oneerlijk te zijn. Ik doe het openlijk of ik doe het niet.

Verliefd op een ander

Ons swingersavontuur is nu anderhalf jaar geleden en we zijn er nog steeds niet van hersteld. Ik heb liefdesverdriet om de man die ik graag beter had willen leren kennen en ik heb verdriet over wat mijn man gevoeld heeft. Ik ben zelf een keer bedrogen en ik weet hoe pijnlijk het is als je partner gevoelens voor een ander heeft. Tegelijkertijd weet ik ook dat het niet mijn schuld is dat ik verliefd werd op die ander. Het gevoel overkwam me. Ik heb tijdens onze dates ook echt mijn best gedaan om die andere man te ontwijken en mijn aandacht juist erg gericht op mijn eigen man en de vrouw. Ik hield me in om mijn man geen pijn te doen. Maar aan de andere kant wilde ik genieten en was de aantrekkingskracht zo groot dat we toch een grens over zijn gegaan. Ook al is elk stapje openlijk en uitgebreid besproken.

Een bevlieging

We hadden nooit moeten swingen met dit stel. Maar ik wilde het zo graag en ik gunde het mezelf ook op een bepaalde manier. Ik had door de overgang en medicijngebruik al tijden een libido van min tien en ik voelde met deze man ineens alles weer helemaal stromen. Alsof ik weer twintig was. Holy fuck wat was er een aantrekkingskracht tussen ons, daar denk ik nu nog steeds aan. Eigenlijk elke dag. Mijn man is mijn liefde, mijn toekomst, mijn basis. Die ander is alleen lust, een bevlieging. Dat is geen basis voor de toekomst, blijf ik tegen mezelf zeggen.

Over en uit

Mijn man en ik zijn sinds die derde date met dat stel nooit meer bij een erotisch feest geweest en hebben ook niks anders spannends meer gedaan. De sjeu is er daardoor wel af voor mij. De seks is veilig en vertrouwd, maar ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat we zo nog door gaan tot we tachtig zijn. Wat doe ik mezelf aan, denk ik wel eens, maar mijn relatie op het spel zetten wil ik ook echt niet meer.”