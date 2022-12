De slaapkamergeheimen van Marie (32): “Toen mijn man en ik seks hadden met een vrouw, wist ik dat ik lesbisch was”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Marie (32): “Toen mijn man en ik seks hadden met een vrouw, wist ik dat ik lesbisch was.”

Marie (32): “Mijn ex-vriend en ik zijn nu ruim een half jaar uit elkaar. Ik heb nu mijn eigen huisje waar ik veel aan moet klussen. Ik doe dat voornamelijk in een baggy spijkerbroek met Star Wars-T-shirt. Dat voelt ineens zó lesbisch. Zeker in combinatie met mijn pas geknipte haar. De term lesbisch voelt nog niet altijd passend. Maar het is in elk geval wel zeker dat ik op vrouwen val. Gek genoeg wist ik dat al toen ik veertien was. Ik was er vrij open over, mijn ouders en vriendinnen wisten dat ik op vrouwen viel. Maar ik ging ook gewoon achter de jongens aan, dat leek me vanzelfsprekend en ik had hun bevestiging nodig in die onzekere tijd.

Peter

Op mijn zestiende ontmoette ik Peter en met hem werd het al snel serieus. Hij was vijftien jaar ouder, wat soms wel een uitdaging was in de relatie. Er was ook het probleem dat ik eigenlijk geen libido had. Ik deed het wel, maar had vanaf het begin allerlei extra’s nodig: zweepjes, speeltjes en hulpmiddelen. Ik had steeds meer nodig om opgewonden te worden. Toen de kinderen er eenmaal waren, had ik helemaal geen zin meer. Ik deed het alleen nog om hem te plezieren, tot ik zoveel walging voelde dat ik helemaal niet meer wilde.

Verliefd op een vrouw

Intussen keek ik wel naar lesbische porno, maar er ging bij mij nog geen belletje rinkelen. Eigenlijk dacht ik vooral dat er iets mis met me was, dat ik naar een seksuoloog moest of naar therapie. Het klinkt achteraf misschien gek, maar ik was er zo zeker van dat ik met Peter hoorde te zijn. Het kwam gewoon nooit in me op dat er misschien iets anders aan de hand was. Tot ik een psycholoog bezocht en smoorverliefd op haar werd. Het was niet wederzijds, maar ze had in mij wel iets wakker gemaakt. Ik kreeg enorme zin in seks. Was ineens non-stop opgewonden en bekeek elke vrouw als potentiële bedpartner. Ik kon er niet meer omheen en Peter ook niet. Ik moest mijn gevoel voor vrouwen verder onderzoeken.

Open relatie

Peter en ik besloten onze relatie open te maken. Hij had via Second love inmiddels een vrouw gevonden waar hij af en toe het bed mee deelde. En ik zou ook op zoek gaan naar een vrouw om dat stuk in mezelf verder te onderzoeken. Ik ging veel op date, maar echt verder kwam ik niet. Peter en ik hadden afgesproken dat ik een vrouw eerst goed zou leren kennen, voor ik het bed met haar zou delen. Ik kapte daarom elk contact met een vrouw na één date af. Ik was zo bang om Peter pijn te doen.

Driehoeksrelatie

Omdat ik zo niet echt verder kwam, besloten we om samen iets met een vrouw te beginnen. Via internet vonden we iemand die openstond voor een driehoeksrelatie. Eindelijk had ik voor het eerst seks met een vrouw. Meteen voelde ik aan alles dat dit klopte. Ik vond haar zo aantrekkelijk, zo zacht, zo fijn. Voor Peter was het vreselijk confronterend om te zien dat ik ineens zoveel opwinding in me had. Die kant van mij kende hij totaal niet. We probeerden er met zijn drieën iets van te maken, maar het was heel ingewikkeld. Uiteindelijk liep het stuk en probeerden Peter en ik nog drie jaar om los van elkaar te daten met andere vrouwen en ons daarin vrij te voelen. Het lukte me niet, ik voelde me zo belemmerd door de angst om hem te kwetsen. Ik begon me meer en meer gefrustreerd te voelen.

Op onderzoek uit

Uiteindelijk leerde ik een vrouw kennen waarbij het zo goed voelde dat ik besloot dit keer wel met haar naar bed te gaan. Ik durfde steeds meer mijn eigen gevoel te volgen. Ik voelde me krachtig en wist dat er geen andere keus was. Ik viel gewoon op vrouwen en mijn relatie met Peter was niet meer te redden. Hij dacht daar anders over: we hadden toch voor elkaar gekozen? Dan moesten we volgens hem gewoon samen blijven. Maar voor mij was dat geen optie meer. Ik had mezelf eindelijk gevonden en wilde verder op onderzoek uit.

Bevrijding

We gingen uit elkaar en hoewel het heel verdrietig is dat we niet meer samen het gezin vormen dat we voor ogen hadden, ben ik heel gelukkig dat ik mijn eigen leven heb in mijn eigen huisje. Hier kan ik mezelf verder ontdekken en eindelijk ook in mijn eigen bed genieten met een vrouw. Het voelt als een bevrijding om mezelf eindelijk te begrijpen en daarnaar te kunnen leven. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog met een man naar bed ga. Maar ik wil mezelf ook niet in een hokje stoppen. Je weet gewoon niet hoe het leven loopt en dat is er juist zo mooi aan op dit moment.”