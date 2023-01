De slaapkamergeheimen van Mark (35): “Toen we kinderen wilden, stond seks in de agenda”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezer over zijn of haar seksleven. Mark (35): “Toen we kinderen wilden, hadden we seks in de agenda staan”

Bianca Looman Getty Images

“Als mijn vrouw en ik seks hebben, wacht ik altijd met klaarkomen tot zij een orgasme heeft gehad. We hebben dat nooit afgesproken, maar het is gewoon zo gegroeid. Net zoals zoveel gewoon zo gegroeid is. We zijn al zo lang bij elkaar. Op een gegeven moment weet je wat werkt en heb je een bepaald riedeltje dat je samen afwerkt. Dat is niet per se superavontuurlijk misschien, maar nog steeds wel prettig.

proberen

Ik denk dat we zo’n eens per week seks hebben. Ik zou wel wat vaker willen, maar zij heeft niet altijd zin. Meestal probeer ik wat als de kinderen net op bed liggen, dan ga ik haar een beetje zoenen ofzo en dan merk ik wel aan de manier waarop ze reageert of het erin zit die avond. Als ze twijfelachtig reageert, blijf ik proberen. Als ze echt ‘nee’ zegt, stop ik. Het heeft bij haar geen zin om aan te dringen. Hoewel ze soms alsnog zelf avances maakt, nadat ze nee gezegd heeft. De wegen van een vrouw zijn wat dat betreft voor mij nog steeds ondoorgrondelijk.

Lager libido

Toen we net bij elkaar waren, wilde ze altijd vrijen. Ik moest dan soms echt even zin maken, voor mij hoefde het niet zo nodig zo vaak. Nu is dat andersom: ik heb meer zin dan zij. Ik denk ook dat het met de pil te maken heeft, sinds ze die slikt heeft ze een lager libido. Daarbij hebben we ook kinderen gekregen en dat in combinatie met een zware baan maakt dat ze ’s avonds gewoon vaak moe is. Snap ik ook wel hoor.

Als ze me afwijst, lukt het me steeds vaker om dat niet op mezelf te betrekken. In het begin kon ik er nog wel onzeker van worden, maar nu weet ik: zij is gewoon een ander mens, met andere behoeftes. Als ze geen zin in seks heeft, betekent dat niet dat ze me niet meer leuk of aantrekkelijk vindt. Het helpt ook dat ze soms wel zelf het initiatief neemt.

Dan kruipt ze bij me op schoot en begint me spontaan te zoenen. Ze trekt me ook weleens mee de douche in als de kinderen in het weekend even voor de tv zitten. Lekker stiekem en spontaan vind ik dat. Daar kan ik echt van genieten.

Toen we graag kinderen wilden, hadden we seks soms letterlijk in de agenda staan. Als het dan weer tijd was, werd ik naar de slaapkamer ontboden. Voor mij begon dat op een gegeven moment echt op werk te lijken, ik vond seks toen eigenlijk niet leuk meer. Blij dat dat voorbij is.

Spannend?

Al is ons seksleven nog steeds niet bepaald superspannend moet ik eerlijk zeggen. We hebben het op vakantie een keer buiten gedaan, maar dan heb je het wel gehad met de bijzondere plekken. We hebben ook een keer anaal geprobeerd, maar dat vonden we allebei niks, dus dat was eenmalig.

Soms ben ik wel eens bezorgd of we het wel leuk kunnen houden de komende 60 jaar. Ik ben er op zich wel blij mee, maar echt avontuurlijk is het niet. Misschien moeten we wat meer met speeltjes gaan doen, of andere spannende plekken voor seks gaan ontdekken.

Aan de andere kant ben ik ook weer niet zo heel erg avontuurlijk aangelegd. Ook toen ik nog vrijgezel was, deed ik eigenlijk nooit echt gekke dingen. Ik had nauwelijks one night stands en als het al eens gebeurde dan toch altijd met een vrouw die ik al langer kende. Ik gedij gewoon goed bij zekerheid. En ik vind het ook wel makkelijk dat ik weet wat er van me verwacht wordt. We weten wat we moeten doen om het allebei fijn te hebben, waarom zouden we daar nog veel aan veranderen?

Tevreden

We hebben het fijn samen. Er is veel intimiteit, aanrakingen, zoenen tussendoor. Vroeger was ik wat dat betreft heel efficiënt en moest eigenlijk elke aanraking tot seks leiden. Ik heb van mijn vrouw geleerd dat ‘gewoon’ aanraken om het aanraken ook echt heel plezierig kan zijn. Nu ben ik daarin veel meer ontspannen. We raken elkaar veel aan en als daar eens per week seks uitrolt, ben ik eigenlijk gewoon tevreden.”