De slaapkamergeheimen van Marlijn (43): “Ik wilde mijn partner zo graag trots maken dat ik voor hem als escort aan het werk ging”

“Ik heb al bijna een jaar geen seks gehad. En dat is helemaal bewust, ik wil het ook echt even niet meer. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik verkering met mezelf heb en wil niet meer op zoek naar de bevestiging van een man. Ik wil geen seks meer geven in de hoop dat ik er eeuwige liefde voor terug krijg. Ik wil met mezelf zijn, energie in mijzelf steken en genieten van de mooie vrouw die ik ben.

Afgelopen zomer ben ik op het strand voor het eerst in bikini helemaal vanaf mijn handdoek het water in gelopen. Hoewel ik veel zwaarder ben dan vroeger, durfde ik het. Omdat ik me goed voel over mezelf. Ik ben een mooie vrouw en ik ben liefde waard. Ik ben aandacht waard, dat voel ik nu echt. Maar het heeft veel werk gekost.

Toxische relatie

Ik zat jarenlang in een toxische relatie met een getrouwde man. Ik was zo knetterverliefd op hem, dat ik genoegen nam met elke kruimel die hij me gaf. Als ik eigenlijk een afspraak had of moest werken, belde ik af als er een kans was dat hij langs zou komen. Zo erg was het. Uiteindelijk verloor ik mijn baan en ben ik voor hem als high class escort aan het werk gegaan. Ik wilde hem zo graag trots maken en voelde soms ook echt een bijzondere band als ik bij een klant was en ik de telefoon op speaker zette zodat hij kon meegenieten. Ik had dan echt het idee dat we het samen deden, dat ik zijn lievelingetje was en hem trots maakte.

Maar minstens net zo vaak walgde ik van wat ik deed. Ik moest mannen soms heel lang pijpen, mezelf in mijn gezicht laten spugen. Ik ging zoveel grenzen over. En niet eens voor het geld, hij kreeg overal de helft van. Ik deed het echt voor hem en voor zijn aandacht. Inmiddels weet ik dat ik verslaafd was aan liefde. Daarvan ben ik mezelf nu aan het helen. Al gaat dat met vallen en opstaan.

Grenzen over

Na deze toxische man, kwam er namelijk weer een andere getrouwde man: Nadim. Ook voor hem ging ik mijn eigen grenzen over. Ik bleef maar hopen op onvoorwaardelijkheid, maar ook van hem kreeg ik die nooit. We hebben veel meegemaakt en hij was meestal heel erg lief voor me . Alleen hij had al een gezin en was niet van plan zich écht aan mij te binden.

Ik heb vaak met hem gebroken, maar als ik hem dan weer zag rijden, vond ik het toch moeilijk om niet voor hem te vallen. Het dieptepunt was vorig jaar, begin januari. Ik had al een jaar geen seks gehad, omdat ik mijn relatie met mezelf eerst wilde herstellen, toen ik hem toevallig tegenkwam op straat. Ik nodigde hem toch weer bij me thuis uit, wat achteraf gezien al niet zo’n slim plan was.

Verbannen

We zouden er voor de laatste keer een leuke avond van maken samen. Daarna wilde ik hem voorgoed uit mijn leven verbannen. Nadat Nadim gedoucht had, werd hij gebeld. Hij moest naar huis om zijn kinderen eten te geven, daarna zou hij terugkomen. Ik trok hem even bij mij de douche in waar we precies twee minuten seks hadden.

Hij vertrok en belde een paar uur later dat hij niet meer zou komen. Natuurlijk. Toen hij ophing heb ik zo hard in mijn kussen geschreeuwd. Waarom was ik er nu weer ingetrapt? Ik wist toch dat deze man nooit echt voor me zou kiezen? Dacht ik nou echt dat hij me liefde zou teruggeven in ruil voor de seks? Ik voelde me zo stom. Op die januaridag in 2022 beloofde ik mezelf echt nooit meer in die val te trappen. Ik ga eerst mezelf goed helen, voor ik seks aan een ander te geven heb.

Rustig aan

Ik heb inmiddels contact met iemand die mij graag wil ontmoeten, maar ik wil het rustig aan doen. Ik ga geen dingen meer stopzetten voor een man, geen vriendinnen meer afbellen, geen werk laten lopen. Ik wil nu voor mezelf gaan. Tegelijk verlang ik zo langzaamaan ook wel weer naar een man in mijn bed. Niet zozeer om seks mee te hebben, maar vooral om tegenaan te liggen. Iemand die me knuffelt en tegen wie ik welterusten kan zeggen. Dat lijkt me fijn. Als ik die man ga ontmoeten, maak ik eerst een datingplan. Zoiets als: pas na 5 keer nodig ik hem bij mij thuis uit en pas na 10 dates wil ik seks. Het is dan aan mij om echt bij mezelf te blijven en geen seks (weg) te geven in de hoop dat ik er liefde voor terug krijg.

Middelvinger

Ik kwam Nadim trouwens laatst weer tegen in de auto. Hij knipperde met zijn lichten en maakte een peace teken naar me. Ik stak mijn hand op een maakte een peace teken terug. Later bedacht ik: ik had één vinger moeten laten zakken. Een middelvinger is alles wat hij nog van mij krijgt.”