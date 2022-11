De slaapkamergeheimen van Maud (41): “Omdat mijn man verstandelijk beperkt is, is seks voor ons lastig”

Maud (41): “Seks is voor mijn man en mij een lastig thema. We hebben allebei autisme en daarnaast kreeg mijn man na ons huwelijk de diagnose licht verstandelijk beperkt. We hebben snel last van prikkels en dus veel rust en ruimte voor onszelf nodig. Daardoor slapen we bijvoorbeeld niet meer samen in een bed. In het begin deden we dat wel, maar elke keer als ik me omdraaide, werd hij wakker. En telkens als hij snurkte, schoot ik weer overeind.

Aparte bedden

Sinds een paar jaar hebben we nu dus elk onze eigen slaapkamer. Dat werkt veel beter voor de slaap. Maar ik denk dat het voor ons seksleven niet per se gunstig is geweest. Stellen die samen slapen, hebben misschien meer kans op spontaan contact. Die ruimte is er bij ons niet. We gaan wel elke avond vijf minuutjes wij elkaar liggen. Dan knuffelen we elkaar even lekker voor we naar ons eigen bedje gaan. Alleen meer dan knuffelen zit er dan niet in, want zo aan het einde van de dag zijn we allebei moe en zit het hoofd van mijn man veel te vol om aan seks te denken.

Meer dan knuffelen

Wat ook niet helpt is dat mijn man medicijnen gebruikt waardoor zijn libido laag is. Hij zegt dat hij vooral veel behoefte heeft aan knuffelen. Ik ben zelf ook een echte knuffelkont en geniet van onze momenten samen. Maar ik heb wel meer behoefte aan seks en intimiteit. Daarom bevredig ik hem weleens, met mijn handen of met mijn mond. Als zijn hoofd er naar staat, kan hij daar best van genieten. En ik vind het fijn dat we op die manier intiem zijn, al moet ik soms even een drempel over. Vooral in pijpen heb ik niet altijd zin.

Bang om mij pijn te doen

Mij bevredigen doet hij niet. Hij zou het denk ik best willen, maar hij heeft echt geen idee hoe hij dat zou moeten doen. Ik ben zelf misschien ook niet duidelijk genoeg over wat ik dan fijn zou vinden, ik weet het ook niet altijd precies. Volgens mij is hij vooral bang om mij pijn te doen. Als we wel eens proberen te penetreren gaat het op dat punt ook vaak mis. Hij is zo bang om het verkeerd te doen, dat hij eigenlijk altijd slap wordt op het moment dat we willen beginnen. Ik denk dat we het mede daardoor steeds minder vaak zijn gaan proberen. We doen het nu nog zo’n twee keer per jaar.

Onze begeleider

We praten niet over het slap worden. Ik wil hem niet kwetsen door erover te beginnen. Wie weet wordt de druk op hem dan alleen maar groter. Ook met de begeleiding heb ik dit niet besproken, ik vind dat toch lastig. Het is zo intiem. Ik bespreek met haar wel dat ik meer behoefte aan intimiteit heb. En zij maakt dat dan bespreekbaar met ons allebei. Samen met ons heeft zij gekeken naar wat er wel mogelijk is om meer aan mijn behoeftes tegemoet te komen zonder zijn grenzen over te gaan.

Samen douchen

Zo kwamen we uit op samen douchen. Dat is iets wat mijn man en ik allebei prettig vinden. Elkaar lekker inzepen en dicht tegen elkaar aan staan. Heerlijk intiem voelt dat voor ons. Elkaar masseren doen we ook regelmatig. Met de begeleiding hebben we afgesproken dat we eens per week masseren of douchen. Daar kan ik me enorm op verheugen, al gaat het niet altijd door. Als mijn man te overprikkeld is, slaan we over. Hij heeft er dan gewoon geen ruimte voor.

Verdrietig

Ik snap heel goed dat hij er op dat moment geen zin in heeft, maar het maakt me wel verdrietig. Ook omdat hij nooit zelf een nieuw moment voorstelt. Als hij onze afspraak afzegt, moet ik weer een week wachten. En ik vind het al zo weinig.

Zorgen om de toekomst

Als ik heel eerlijk ben, maak ik me wel eens zorgen over de toekomst. Ik ben op zich blij met de relatie die we hebben: we doen veel leuke dingen samen en al dat knuffelen vind ik ook fijn. Maar ik wil niet tot mijn tachtigste alleen maar eens per week samen douchen of masseren. Ik heb een fijn apparaatje om mezelf mee te bevredigen, maar ik heb meer nodig. Misschien moet ik het nog een keer met mijn begeleiding bespreken. Ik snap dat zij er weinig aan kan doen dat ik meer behoeftes heb dan hij, maar er moet toch iets zijn dat we kunnen doen?”