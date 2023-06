De slaapkamergeheimen van Melinde (27): “Op swingers- en tantrafeestjes doe ik alles waar ik zin in heb”

“Seks en relaties zijn superbelangrijk in het leven, toch leer je er het minst over als je opgroeit. Daarom zie je ook zoveel mensen hierop vastlopen. Geen wonder dus dat ik het zo druk heb, sinds ik relatie- en sekscoach ben. Er zijn zo veel mensen die wel wat meer sprankels in hun (seks)leven kunnen gebruiken.

Het is een grappig verhaal, hoe ik in dit werk gerold ben. Ik was vooral zelf op zoek naar een vervullend seksleven en deelde op Instagram wat ik zoal meemaakte. Daarop vroegen steeds meer mensen mij om seks- en relatieadvies. Uiteindelijk besloot ik er mijn werk van te maken. Ik heb mezelf opgeleid met podcasts en boeken en heb ook een training gedaan, al stak ik daar niet zo veel van op. De meeste kennis haal ik uit mijn eigen ervaringen en dat zijn er nogal wat.

Ik noem mezelf een ‘sacred slut’ en door mezelf zo te labelen is er bij mij veel ruimte gekomen om mijn eigen verlangens na te jagen. Ik heb een heel actief seksleven. Sowieso werk ik drie keer per week als escort, waarbij ik ook seks heb. Daarnaast heb ik een vriend van 48 en een lover van 55 en ga ik graag naar swingers- en tantrafeestjes. Daar doe ik alles waar ik zin in heb, of het nou met mannen of vrouwen is, met mijn vriend erbij of zonder.

Ik vind seks een mooie manier om mezelf te leren kennen en verbinding te maken met anderen. Veel mensen denken dat je altijd maar moet praten, maar met je lichaam kun je ook een hele fijne uitwisseling hebben. Soms maar voor een paar uurtjes, en soms vaker en voor een langere tijd. Ik geniet van elke ontmoeting en leer ervan. Ik observeer en analyseer ook graag hoe mensen zich gedragen in bed. Wat ze nodig hebben en hoe ze zich uiten.

Dat gebruik ik dan weer in mijn baan als sekswerker. Ik doe niet aan platte seks, ik wil verbinden. Lekker met mijn klanten naakt tegen elkaar aan liggen kletsen, knuffelen en echt samen zijn. Ik maak er echt een ervaring van, zoals naar een bepaald restaurant gaan ook een ervaring kan zijn, of op vakantie gaan.

In mijn werk als coach heb ik geen seks natuurlijk, al ben ik er soms wel getuige van als stellen opgewonden raken. Ik doe ook oefeningen met ze om ze weer in contact met hun lichaam te brengen, al zit de oplossing voor veel stellen niet per se in het fysieke stuk, maar meer in het psychische. Ieder mens wil gezien worden en als er verwijdering ontstaat, komt dat vaak doordat een of beide partners zich niet gezien voelt. Met oefeningen help ik ze dan om elkaar weer te ontmoeten.

Ik help ze ook met het ontrafelen van patronen. Patronen in bed zeggen vaak veel over hoe het tussen stellen gaat in de rest van hun leven. Heeft de vrouw eigenlijk geen zin, maar laat ze haar man af en toe zijn gang gaan om van het gezeur af te zijn? Dan kun je er zeker van zijn dat zij haar grenzen ook op andere vlakken niet goed bewaakt. Andersom kan het zijn dat de man altijd veel moet regelen en verantwoordelijkheid voelt en daarom in bed de rollen eens wil omdraaien.

Als stellen zich hier bewust van worden, kunnen ze weer in hun eigen kracht gaan staan en erkennen wat ze belangrijk en fijn vinden. Dat verandert hun seksleven. En dat maakt me blij, want ik gun iedereen een fijn en bevredigend seksleven. Net als mijn vriend en ik dat hebben. Ik vind het fijn dat hij zelf ook een actief seksleven heeft, met andere mensen. Daar praten we graag over. Dat hij ook kan genieten met een ander zegt niets over wat wij samen hebben.

En als we bij elkaar zijn, doen we het ook heel graag met elkaar. Soms wel zes keer per dag. Natuurlijk doen we ook andere dingen, samen een film kijken bijvoorbeeld. Maar als ik heel eerlijk ben, kijken we die meestal niet af. We raken dan toch weer opgewonden en dan neemt het lichaam het van ons over.”